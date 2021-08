Via Baltica zyskała niemal 35 km nowej drogi ekspresowej. Tym razem do ruchu oddano dwa odcinki trasy S61 w województwie podlaskim - od węzła Kolno do Stawisk oraz od Stawisk do Szczuczyna. Stąd otworzone dla kierowców fragmenty wraz z ukończoną w 2020 roku drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna oraz kawałkiem obwodnicy Stawisk tworzą około 44-kilometrowy fragment S61. Oznacza to też, że prowadząca w stronę Litwy, Łotwy i Estonii trasa Via Baltica zaczyna się powoli urzeczywistniać.

Oba oddane do ruchu odcinki mają jezdnie o nawierzchni z betonu cementowego. Każda po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m plus 2,5-metrowy pas awaryjny. Przystosowano je do najcięższego ruchu, a dopuszczalny nacisk to 11,5 tony na oś. Do tego na obu odcinkach wybudowano po dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP):

Górki Zachód oraz Górki Wschód na odcinku węzeł Kolno – Stawiski

Zabiele Zachód i Zabiele Wschód na odcinku Stawiski – Szczuczyn.

Via Baltica łączy zachód i południe Europy z krajami bałtyckimi

Na oddanym do użytku fragmencie S61 powstał węzeł Kolno - na połączeniu z drogą krajową nr 63. – W przyszłości do tego węzła zostanie doprowadzona obwodnica Łomży, na którą przetarg ogłoszony został 23 lipca 2021 r. – zapowiada GDDKiA.

Na sąsiednim odcinku pomiędzy obwodnicami Stawisk i Szczuczyna powstał węzeł Grabowo zlokalizowany na połączeniu drogi ekspresowej S61 z drogą powiatową nr 1828B.

Z Warszawy do Suwałk pojedziesz w 2,5 godziny

GDDKiA spodziewa się, że cała ekspresowa Via Baltica od Warszawy jako S8 do Ostrowi Mazowieckiej i dalej jako S61 przez Łomżę, Ełk, Suwałki do granicy z Litwą w Budzisku znacznie usprawni ruch. A przejazd tym szlakiem z Warszawy do Suwałk (ok. 280 km), który obecnie zajmuje 4–4,5 h, skróci się do ok. 2,5 h.