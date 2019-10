Część zmian związanych z czasową organizacją ruchu przy największym szczecińskim cmentarzu obowiązuje od soboty, kolejny etap wprowadzono we wtorek.

W ciągu ulic Karola Miarki i Pięknej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Nie ma też przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości bramy głównej cmentarza ani na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki. Na ulicy Mieszka I obowiązuje natomiast ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Przed bramą główną Cmentarza Centralnego oraz w rejonie drugiej i trzeciej bramy ustawione zostały we wtorek punkty handlowe; wyłączona z ruchu jest droga dla rowerów.

Na piątek planowane są największe zmiany w organizacji ruchu. Od godz. 6 zamknięte będą obie jezdnie ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Wyłączone z ruchu będą ulice Karola Miarki, Piękna i Santocka. Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał na ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej, a także na ul. Dworskiej, Gajowej i Krzywej.

Objazd ul. Ku Słońcu poprowadzony będzie przez ul. Derdowskiego, 26 Kwietnia i Krzywoustego do al. Piastów. Powrót do stałej organizacji ruchu planowany jest na godz. 22 lub na wniosek policji.

Utrudnienia dla kierowców zapowiadane są też przy cmentarzach na prawym brzegu miasta. Od czwartku przy cmentarzu w Dąbiu, na ul. Goleniowskiej, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ulice Jugosłowiańska do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórska od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej będą jednokierunkowe.

Przy cmentarzu w Zdrojach 1 listopada zamknięta dla ruchu będzie ul. Poległych od ul. Walecznych. Ustawione zostaną też wygrodzenia uniemożliwiające przechodzenie pieszych przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ul. Walecznych z ul. Poległych.

Centra handlowe znajdujące się w pobliżu cmentarzy udostępnią 1 listopada swoje parkingi. Dodatkowo w rejonie pl. Słowińców (w pobliżu czwartej bramy Cmentarza Centralnego) udostępniony będzie tymczasowy parking dla kilkudziesięciu aut.

Na dzień Wszystkich Świętych zaplanowano uruchomienie dodatkowych linii tramwajowych i autobusowych. Pojazdy komunikacji miejskiej w okolicy cmentarza – według zapowiedzi – mają odjeżdżać co trzy minuty.

1 listopada na wszystkich liniach będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy. Według specjalnego rozkładu kursować będą tramwajowe linie nr 8 i 10, uruchomione zostaną też dodatkowe linie: 14 (Filharmonia — Gumieńce) i 15 (Dworzec Niebuszewo — Gumieńce).

Specjalny rozkład jazdy autobusów będzie obowiązywał na liniach 53, 61 i 102, a dodatkowo uruchomione zostaną linie 853 (Ludowa-Dworska), 860 (Stocznia Szczecińska-Dworska-Cukrowa), 862 (Plac Kościuszki-Cmentarz Zachodni), 867 (Ludowa-Karola Miarki) i 880 (Police-Karola Miarki).

Dodatkowe autobusy i tramwaje zostaną też uruchomione w sobotę i w niedzielę.

Na stronie zditm.szczecin.pl umieszczone zostały szczegóły dotyczące organizacji ruchu i rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.