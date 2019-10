Poznań. Wprowadzane w związku z dniem Wszystkich Świętych zmiany mają ułatwić dojazd mieszkańców do nekropolii i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak kierowców. Poznański magistrat przypomniał, że niektóre ze zmian obowiązywały już w weekend 26-27 października, zaś większość zakończy się 3 listopada.

Na ulicach w pobliżu większości cmentarzy prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godz. Dla kierowców wyznaczone zostaną także dodatkowe miejsca parkingowe m.in. na lewych pasach ruchu i w pasach rozdziału (na Górczynie i Miłostowie, na ul. św. Antoniego i ul. Grunwaldzkiej), lub na poboczach ulic (ul. Lutycka, ul. Szczawnicka, ul. Morasko). Parking przy ul. Ściegiennego do 3 listopada służyć będzie wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami.

"W celu ułatwienia dojazdu i wyjazdu samochodów na wąskich ulicach wokół niektórych cmentarzy, podobnie jak w latach ubiegłych, wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (ul. Jasna Rola, ul. Bronisława, ul. Wiśniowa, ul. Gnieźnieńska i ul. Kordeckiego). Na Junikowie ul. Cmentarna i Owcza będą 1 listopada jednokierunkowe (podobnie ul. Złotowska). Ul. Chryzantemowa od 26 października do 3 listopada będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do parkingu, a dalej - do ul. Malwowej – dwukierunkowa" – podał magistrat.

Podobnie jak przed rokiem, na Miłostowie na części wyznaczonej dla taksówek przy ul. Warszawskiej możliwe będzie 31 października (po południu) i 1 listopada krótkotrwałe zatrzymanie samochodów w celu wysadzenia pasażerów blisko wejścia na cmentarz. Obok, na wysokości wejścia, w dniach 1, 2 i 3 listopada wyznaczone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. Warszawską.

Na ul. Droga Dębińska, w rejonie ul. o. Żelazka i giełdy kwiatowej, przez cały okres świąteczny dodatkowe zapory uniemożliwiać będą "nielegalny" wjazd do parku Jana Pawła II.

"W razie potrzeby policjanci pełniący w tych dniach służbę w rejonie poznańskich nekropolii będą mogli wprowadzać dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzenia w dniach przed i po 1 listopada jednego kierunku ruchu na ul. Cmentarnej i Owczej, a także jednego kierunku ruchu i parkowania na odcinku ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bałtyckiej. W dniach 28-30 października i 2-3 listopada policja może też umożliwić parkowanie na wyłączonych z ruchu pasach ul. Arciszewskiego (od ul. Palacza do ul. Ściegiennego)" – podał magistrat.

Zmiany zostaną wprowadzone także w kursowaniu komunikacji miejskiej. Wzmocnione i wydłużone będą m.in. linie tramwajowe dojeżdżające do cmentarzy na Junikowie i Miłostowie. Zwiększona zostanie również częstotliwość kursowania tramwajów dojeżdżających do cmentarzy. Między 6.00 a 18.00 tramwaje linii nr 1, 6, 8 i 13 kursować będą co 10 minut. Przez cały dzień linia nr 15 będzie wydłużona do Junikowa. Pomiędzy godz. 8.00 a 17.00 jeździć będzie co 5 minut, a od 6.00 do 8.00, oraz między 17.00 a 18.00 - co 10 minut. Linia nr 7 dojeżdżać będzie do Miłostowa zamiast na Zawady (kursy co 15 minut). Na Miłostowo dojeżdżać będzie 38 tramwajów w ciągu godziny, zaś na Junikowo - 42.

1 listopada uruchomione zostaną także trzy dodatkowe linie tramwajowe - 41, 42 i 43, które połączą odpowiednio: Junikowo z Miłostowem (przez Rataje), Piątkowo z Miłostowem, Junikowo z Miłostowem (przez centrum). Linie te będą kursować między godziną 8.00 a 17.00 co 10 minut.

W dniu Wszystkich Świętych komunikacja miejska i podmiejska jeździć będzie według świątecznego rozkładu jazdy. Natomiast aby umożliwić dojazd mieszkańców Lubonia do cmentarza w Żabikowie, autobusy nr 690 będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze. Uruchomiony też zostanie specjalny autobus (linia nr 113), który kursować będzie na trasie: Rondo Śródka - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska/Cmentarz - Bałtycka - Gdyńska - Główna - Podwale - Zawady - Rondo Śródka (1 listopada kursy co 10 minut). W godz. 8.00-17.00 wzmocnione będą linie nr 177 (kursy co 10 minut), 160 (kursy co 15 minut) oraz 182 (kursy co 10 minut).