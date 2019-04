Kierowcy mogą obecnie korzystać z dwóch ukończonych fragmentów autostrady A1. Dłuższego, od węzła Gdańsk Południe do węzła Tuszyn (blisko 340 km) oraz krótszego, od Pyrzowic do granicy z Czechami (ok. 92 km).

– Brakująca część trasy została podzielona na dziewięć odcinków realizacyjnych, z czego do podpisania pozostała umowa na ostatni. W tym roku planujemy oddać do użytkowania trzy odcinki o łącznej długości 36,6 km, pomiędzy węzłami Częstochowa Blachownia i Pyrzowice. Z całej trasy kierowcy powinni skorzystać w drugiej połowie 2022 roku – wylicza Krynicki.

Budowa autostrady A1 / GDDKiA

Z Gdańska do granicy z Czechami w 6 godzin? - Będzie to możliwe po zakończeniu prac na ponad 138-kilometrowym fragmencie pomiędzy Tuszynem i Pyrzowicami. Z części tej trasy skorzystamy jeszcze w tym roku - zapowiada Jan Krynicki z GDDKiA.

Zaawansowanie robót na trzech południowych odcinkach A1: Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe (długość 4,7 km, wykonawca konsorcjum firm: Berger Bau Polska i Berger Bau), Częstochowa Południe – Woźniki (16,7 km) oraz Woźniki – Pyrzowice (ok. 15,2 km, wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe i Strabag) sięga od 83 do 95 proc.

– Oddanie ich do ruchu planowane jest w III kwartale 2019 roku – zapowiada rzecznik GDDKiA.

Dla kolejnego odcinka wchodzącego w skład obwodnicy Częstochowy, od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia, o długości ok. 21,3 km, zaawansowanie robót sięga blisko 60 proc. Ten odcinek realizuje konsorcjum włoskich firm: Salini Polska, Salini Impregilo oraz Todini Costruzioni Generali.

Budowa autostrady A1 / GDDKiA

– Wykonawca w odpowiedzi na opóźnienia w budowie oraz niewywiązywanie się z warunków kontraktowych otrzymał wezwanie do wykonywania zaległych prac oraz do uregulowania zaległych płatności na rzecz podwykonawców. W minionym tygodniu zawarliśmy porozumienie, które umożliwi uregulowanie przez GDDKiA należności w kwocie ok. 30 mln zł bezpośrednio podwykonawcom. W dalszym ciągu mobilizujemy wykonawcę tego odcinka do zwiększenia aktywności na budowie tak, aby jeszcze w tym roku można było udostępnić do ruchu całą obwodnicę Częstochowy – wyjaśnia Krynicki i wskazuje, że wraz z wiosną rozpoczynają się prace na kolejnych odcinkach A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową. Na większej części trasy przeprowadzono już wycinkę drzew i prace geodezyjne.

Jako pierwszy do działań ruszył Intercor – wykonawca odcinka między Radomskiem i granicą województw, o długości ok. 7 km. Wprowadzono już nową organizację ruchu. Kierowcy mają do dyspozycji jedną jezdnię w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię wschodnią, czyli tą, którą w normalnych warunkach jedziemy w kierunku Łodzi. By usprawnić przepływ ruchu na jezdni zachodniej wyznaczono trzy pasy ruchu: dwa w kierunku południowym i jeden w kierunku północnym.

Budowa autostrady A1 / GDDKiA

Podobne rozwiązanie zostanie zastosowane na początku przyszłego tygodnia na odcinku od granicy z woj. łódzkim do węzła Częstochowa Północ. Wykonawca inwestycji, firma Polaqua, w pierwszej kolejności wprowadzi zmiany na ok. 1/3 długiego na blisko 17 km odcinka. Wyłączona zostanie jezdnia zachodnia, a kierowcy będą mieli do dyspozycji nitkę wschodnią. Od Łochyni do wiaduktu nad linią kolejową nr 146 relacji Wyczerpy – Chorzew Siemkowice w Lubojence, na odcinku około 5 km, zostanie wprowadzony ruch w układzie 2+1. To oznacza, że jadący na południe w kierunku Katowic, będą mogli korzystać z dwóch pasów, a dla kierunku przeciwnego, w stronę Łodzi, dostępny będzie jeden pas.

Budowa autostrady A1 / GDDKiA

Co ważne dla kierowców, niezależnie od tego jaki odcinek obecnej trasy będzie przebudowywany, ma być zachowana ciągłość ruchu w obu kierunkach. Wkrótce rozpocznie się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na pozostałych odcinkach:

- węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe, długość ok. 15,9 km (wykonawcą jest konsorcjum Budimex i Strabag),

- Kamieńsk - Radomsko, ok. 16,7 km (wykonawcą jest konsorcjum Strabag i Budimex).

Budowa trwa / GDDKiA

– Po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podpiszemy umowę na ostatni z odcinków - węzeł Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk (ok. 24,2 km), na który najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Mirbud – twierdzi Krynicki.

Po przebudowie na odcinku od Piotrkowa do Częstochowy kierowcy będą mieli do dyspozycji autostradę o trzech pasach ruchu w każdym kierunku z nawierzchnią z betonu cementowego. Zastąpi ona dwujezdniową drogę zbudowaną w epoce Edwarda Gierka. Na pozostałym odcinku do Pyrzowic będzie miała także nawierzchnię betonową oraz dwa pasy ruchu w każdym kierunku z rezerwą pod dobudowę trzeciego.