Mecz rozpocznie się o godz. 20.45; jego zakończenie planowane jest na godz. 22.30.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, posiadacze biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji wydanych na mecz przez UEFA są uprawnieni do darmowego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego w granicach pierwszej strefy biletowej. Mogą bezpłatnie korzystać z parkingów Parkuj i Jedź (Park & Ride). Posiadacze tych dokumentów są też uprawnieni do bezpłatnego przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich. Zasady obowiązują od niedzieli, 24 marca od godz. 6 do poniedziałku, 25 marca, do godz. 1.

Od godz. 18.30 do zakończenia akcji rozwozowej, w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Waszyngtona na wysokości przystanku Rondo Waszyngtona 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego) przystanek ten ulega zawieszeniu. W zastępstwie uruchomiony będzie tymczasowy przystanek zastępczy ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Zmieniony będzie charakter przystanków Wybrzeże Szczecińskie 01 i 02 z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywać będą dla linii 102, 146 i 147.

Od godz. 18.30 do zakończenia akcji rozwozowej, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy 125, 135 i 202 będą kierowane na trasy objazdowe.

W godz. od 18.30 do ok. godz. 20.45 będzie wprowadzona specjalna organizacja ruchu. Strefa Saskiej Kępy zostanie zamknięta dla prywatnego, indywidualnego ruchu kołowego. Autobusy linii 117, 138 i 146 w tym rejonie kursować będą trasami podstawowymi.

Aby ułatwić dojazd na mecz, pociągi linii metra M1 i M2 będą kursować ze zwiększoną częstotliwością w godz. 18.30-20.45. Pociągi SKM i KM będą kursować zgodnie z obowiązującym w tym dniu rozkładem jazdy.

Po zakończeniu meczu możliwe jest wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego oraz wprowadzenie komunikacji zastępczej za tramwaje.

Na ok. 15 min. przed zakończeniem meczu może nastąpić całkowite wyłączenie ruchu kołowego na moście Poniatowskiego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona. Możliwe jest też całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona w ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego.

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72.

Szczegóły zmienionego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej znajdują się na stronie internetowej ZTM - www.ztm.waw.pl