Renault Austral E-Tech full hybrid

Renault jest na fali. Francuzi co chwilę zaskakują głośną premierą i seriami wypuszczają nowe modele. Jednym z pierwszych modeli wprowadzonych na rynek w ramach strategii Renaulution było Renault Austral - SUV segmentu C, w którym najnowsze technologie spotykają się z przestronnym wnętrzem oraz imponującą, 200-konną hybrydą pod maską. Silnik zastosowany w tym modelu łączy świetne osiągi ze spalaniem, którego nie powstydziłby się mały, miejski wóz. Ile kosztuje Austral, jakim wyposażeniem kusi, jakie ma wymiary i czy bez problemu pomieści bagaże na rodzinny wyjazd?

Linie SUV-a Renault zostały poprowadzone delikatnie. Na próżno szukać tu ostrych przetłoczeń i załamań. W przedniej części uwagę zwraca pokaźny grill z nowym logo marki umieszczonym w górnej części. Masywne nadkola, przednie lampy w kształcie litery C, duże, nawet 20-calowe felgi pasują do wizerunku rodzinnego, solidnego SUV-a, dając o sobie znać również z profilu. Linia szyb została mocno zaakcentowana satynową (a w wersji iconic esprit Alpine czarną) listwą. Z tyłu, uwagę zwracają lampy, nawiązujące kształtem do reflektorów przednich. LED-owa sygnatura świetlna sprawia, że Australa trudno pomylić z innym samochodem.

Renault Austral E-Tech full hybrid - pod maską nowa hybryda

Francuski SUV, pod efektownym nadwoziem, skrywa najnowsze technologie. Jedną z kluczowych jest hybrydowy układ napędowy, dzięki któremu Renault Austral jest niewiarygodnie oszczędne. Pełna hybryda została tu rozwiązana w nowatorski sposób, a jej wyjątkowa sprawność bierze się z zastosowania podzespołów opracowanych z myślą o oszczędzaniu paliwa.

Sercem jest tu turbodoładowana jednostka benzynowa 1.2, a oprócz niej, za napędzanie auta odpowiadają jeszcze dwa silniki elektryczne. Systemowa moc 199 KM i pokaźny moment obrotowy dostępny przy każdej prędkości sprawiają, że samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,4 s. Napęd trafia na koła za pośrednictwem przekładni Multi-mode. Podobnie jak w innych hybrydach Renault, łączy ona cechy automatu, ale zasada działania jest zupełnie inna niż w klasycznej skrzyni biegów. Z punktu widzenia kierowcy najważniejsza jest jednak płynność jazdy, wzorowa elastyczność i osiągi, które pozwalają bezpiecznie podróżować w mieście i w trasie.

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi zaledwie 4,6-4,8 l/100 km. Ze zbiornikiem paliwa o pojemności 55 litrów daje to imponujący zasięg, przekraczający 1000 km. Austral pozostaje oszczędny również w trasie, a znakomite wyciszenie wnętrza zachęca do pokonywania kilometrów po autostradach.

Wnętrze i wymiary Renault Austral

Podróże stają się jeszcze przyjemniejsze za sprawą pojemnego i praktycznego wnętrza. Na kierowcę i pasażerów czeka również solidna garść technologii, które pomagają dotrzeć do celu bezpieczniej i wygodniej. Bagażnik o pojemności oferuje od 430 do 673 l w zależności od położenia tylnej kanapy i wybranej wersji napędowej. Po złożeniu oparć siedzeń, do dyspozycji mamy z kolei od 1455 l do 1736 l. Drugi rząd siedzeń może być przesuwny, po to by dostosować jego położenie do indywidualnych wymagań. Dla pasażerów przewidziano nawiewy i lampki do czytania. Duży podłokietnik umila z kolei podróż w czteroosobowym składzie.

Duży rozstaw osi (2667 mm) sprawia, że w kabinie nikomu nie zabraknie miejsca. Długi na 4510 mm i szeroki na 1825 mm Austral pomieści komplet pasażerów i bez zająknięcia "łyknie" bagaże na wakacyjny wyjazd. Żeby zaplanować trasę w nawigacji za pomocą Google Maps nie trzeba nawet łączyć smartfona z autem. Wbudowane funkcje Google pozwalają skorzystać z precyzyjnej nawigacji, podglądać informację dotyczące restauracji, kin, teatrów, hoteli i innych punktów docelowych, a asystent głosowy sprawi, że szybkie wytyczenie trasy jest możliwe bez odwracania uwagi od drogi. System multimedialny oparty o Android Automotive jest standardem w każdej wersji wyposażenia. Kierowcy, którzy wolą korzystać z interfejsu Apple CarPlay lub Android Auto, mogą oczywiście bezprzewodowo połączyć swoje urządzenie z samochodem.

Dostęp do najnowszych technologii zapewniają tu dwa duże ekrany o przekątnej 12’’ oraz wyświetlacz Head-Up o przekątnej 9,3’’. Szklane tafle dominują we wnętrzu Australa choć już od progu witają nas też inne, pieczołowicie dobrane materiały wykończeniowe. Estetyczne przeszycia, miękkie tworzywa, ekologiczna tapicerka pokrywająca wygodne fotele i starannie zmontowane elementy tunelu środkowego i deski rozdzielczej to kombinacja równie szykowna, co solidna.

Tak jeździ hybrydowe Renault Austral

Zaawansowane, cyfrowe rozwiązania na pokładzie nowego Renault służą również poprawie bezpieczeństwa jazdy. Do dyspozycji kierowcy są aż 32 systemy wspomagania prowadzenia (ADAS), system Multi-Sense oraz trzecia generacja układu czterech kół skrętnych 4CONTROL Advanced. Dzięki niemu średnica zawracania wynosi zaledwie 10,1 m, a prowadzenie zyskuje jeszcze bardziej angażujący wymiar. Wszystkie przydatne, proaktywne i inteligentne technologie podnoszą poziom komfortu, przyjemności z jazdy i pomagają bezpiecznie dotrzeć do celu.

Nowy Austral, który jest montowany w nowoczesnej fabryce w hiszpańskiej Palencii, jest poddawany szczegółowym testom na wszystkich etapach produkcji. Starannie przemyślano decyzje o doborze materiałów, a także działanie wszystkich elementów wyposażenia. Jakość montażu na taśmie produkcyjnej i procesu lakierowania podlegały szczegółowej kontroli. Na potrzeby modelu opracowano listę tysiąca kryteriów, które zostały ocenione na etapie projektowania przez ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrzny panel konsumencki.

Renault Austral - cena i wyposażenie

Ile kosztuje Renault Austral? Cena modelu wynosi 149 200 zł za bazową wersję evolution z silnikiem mild hybrid 160 auto.Najtańszy model E-Tech full hybrid 200 to z kolei wydatek 162 900 zł. Jakie wyposażenie standardowe otrzymujemy w wariancie evolution i czym kuszą pozostałe - techno, iconic i iconic esprit Alpine?

Renault Austral bez dopłaty proponuje 12,3-calowy ekran zegarów i wskaźników oraz 9-calowy wyświetlacz systyemu openR link. Bazowa konfiguracja zawiera również światła przednie LED Pure vision, kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, a także system bezkluczykowy Renault Hands Free. W każdym Australu, standardem są ponadto systemy wsparcia kierowcy - aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów oraz wspomagania skrętu w lewo, system kontroli zmęczenia kierowcy, system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu, a także układ kontroli bezpiecznej odległości.

Renault Austral E-Tech full hybrid w wersji techno (173 900 zł) jest wyposażony w światła przednie full LED Adaptive vision, lusterko wewnętrzne bezramkowe elektrochromatyczne z funkcją "child assist", ambientowe oświetlenie wnętrza, wysoką konsolę Grand Comfort między przednimi fotelami, podwójną podłogę bagażnika, przesuwną tylną kanapę, 19-calowe felgi, system openR link 12" DAB z nawigacją, z nagłośnieniem Arkamys Auditorium, ładowarkę indukcyjną do smartfona oraz przyciemniane szyby tylne.

W pełni hybrydowy Austral iconic w cenie 188 900 zł oferuje system kontroli martwego pola (BSW) z asystentem zmiany pasa ruchu, system kamer 360°, • felgi aluminiowe 20" effie, podgrzewaną kierownicę oraz fotele przednie, elektrycznie i bezdotykowo podnoszoną klapę bagażnika, system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu (R-AEB), a także fotel kierowcy z regulacją elektryczną w 6-kierunkach oraz elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego i masażem.

W topowej wersji iconic esprit Alpine (195 900 zł) możemy liczyć na deskę rozdzielczą pokrytą miękką pianką oraz elementy dekoracyjne z alcantary przeszytej niebieską nicią, logotypy Renault w kolorze Ice Black, 20-calowe felgi aluminiowe daytona, fotel pasażera z regulacją elektryczną w sześciu kierunkach, system active driver assist (ADA), a także stylowe dodatki zewnętrzne, m.in. listwy okienne w kolorze czarnym etoile.