Renault prezentuje Mobilize Share. To nowa usługa

Piątego grudnia ruszyła nowa usługa Grupy Renault w Polsce. Projekt o nazwie Mobilize Share to cyfrowe rozwiązanie, które ułatwia wynajmowanie samochodów zastępczych klientom serwisów marek Renault i Dacia. To jednak dopiero początek, bowiem z czasem, Mobilize Share ma być dostępne dla każdego posiadacza prawa jazdy, zbliżając się formą do carsharingu.

Jak obecnie wygląda usługa? Kto może z niej skorzystać i ile aut do dyspozycji mają klienci? Oto szczegóły…

Reklama

Wynajem auta przez aplikację. Renault proponuje nowe rozwiązanie

Obecny kształt nowego rozwiązania jest raczej prosty. W 25 największych punktach dealerskich Polski uruchomiono rozwiązanie, dzięki któremu wynajem auta dla klientów serwisu będzie prostszy i szybszy. Po umówieniu terminu wizyty np. związanej z serwisem olejowym, przeglądem lub naprawą, kierowca może pobrać aplikację mobilną Mobilize Share, by zalogować się do niej indywidualnymi danymi, zrobić zdjęcie prawa jazdy i ustalić metodę płatności.

Reklama

Usługa pozwoli wypożyczyć samochód zastępczy, otworzyć go z poziomu smartfona i ruszać w drogę. Jak tłumaczą przedstawiciele Renault, proces jest prosty i znacznie szybszy niż wynajem auta u doradcy serwisowego. Odchodzi konieczność podpisywania papierowych umów, szukania kluczy, czy przekazywania i oględzin w towarzystwie serwisanta. Na ten moment, park samochodów zastępczych dostępnych w nowej usłudze liczy 250 pojazdów. Co istotne, są to zarówno osobowe modele różnych segmentów, jak i dostawcze pojazdy. Odsetek aut LCV wynosi obecnie 30%. Elektryków jest na razie kilkanaście. Flota ma jednak szybko się zwiększyć - już w przyszłym roku do dyspozycji będzie 1000 aut w Polsce.

Jak działa Mobilize Share?

Proste zasady wynajmu sprawiają, że w koszt wypożyczenia auta zastępczego wliczony jest komplet usług - myjnia, ubezpieczenie, a nawet paliwo. Wynajętego samochodu nie trzeba tankować. Ostateczna cena wynajmu pojawia się w aplikacji. Co w sytuacji, w której auto zastępcze towarzyszy nam dłużej - np. kilka dni? Kierowca nie musi za każdym razem otwierać i zamykać samochodu za pomocą smartfona. Gdy korzystamy z zastępczego auta, możemy posługiwać się tradycyjnymi kluczykami. Na koniec okresu wynajmu trzeba odłożyć je do schowka.

Na pytania o prywatność, przedstawiciele Renault zapewniają, że wśród zbieranych danych jest tylko lokalizacja samochodu - po to, by system wiedział, że koniec wynajmu odbywa się w wyznaczonym miejscu. Wśród zbieranych danych telemetrycznych nie ma np. prędkości, a więc nikt nie będzie oceniał naszego stylu jazdy.

Za pomocą aplikacji, klienci mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości, np. zabrudzenia czy szkody pojazdu. Gdy wsiadamy do wypożyczonego auta pierwszy raz, możemy zrobić zdjęcia rys czy wgnieceń - ten krok zastąpi każdorazowe oględziny przez przedstawiciela serwisu.

Mobilize Share. Ile to kosztuje?

Wypożyczenie samochodu w ramach usługi będzie darmowe, ale tylko dla tych kierowców, którzy ze swoim Renault przyjadą do serwisu w ramach naprawy gwarancyjnej. Inni użytkownicy zapłacą ustaloną z góry kwotę za dobę wynajmu. Wynosi ona około 100-200 zł, w zależności od klasy auta.

Renault Mobilize Share w przyszłości

Grupa Renault ma plan dotyczący dalszego rozwoju nowego rozwiązania. 5 grudnia rozpoczął się etap pierwsz. Wzorem innych rynków, w Polsce, w przyszłym roku, usługa ma być dostępna również dla kierowców, którzy nie są klientami Renault i Dacii. To drugi etap wdrażania Mobilize Share, a jak zdradzili nam wprowadzający usługę przedstawiciele marki, szczególnie istotne jest udostępnienie aplikacji i samochodów z parku Mobilize Share, klientom rozważającym zakup auta francuskiego koncernu. Wykorzystanie aplikacji ma ułatwić przeprowadzanie długich jazdy testowe i umożliwić np. dobowe użyczenie dla potencjalnie zainteresowanego kierowcy.

Handlowiec w salonie nie będzie nawet musiał odchodzić zza biurka - klient będzie oczywiście mógł poprosić sprzedawcę o pomoc i jazdę próbną, ale założenie jest takie, że auta koncernu będzie można przetestować wynajmując je w aplikacji, pojechać do domu, sprawdzić je w dzień i w nocy i przetestować "na własnych zasadach". Według planów, takie rozwiązanie ma być gotowe już za około pół roku, w czerwcu 2025 roku. Na początku 2026 roku, czyli w etapie trzecim, Mobilize Share ma być w Polsce w pełni skomercjalizowane i otwarte dla każdego kierowcy.

Carpooling, zapewnianie rozwiązań carsharingowych dla miast, wspólnot mieszkaniowych czy firm. Co istotne, chodzi o sprzedaż aut i gotowego rozwiązania, w którym Renault nie musi wcale być operatorem floty… Niewykluczone, że obok obecnego systemu, stanowiącego de facto bazowy carsharing, pojawi się system free floating, a więc samochodów "rozrzuconych" po ulicach wybranych miast. Choć sam schemat nie jest może w 100% nowatorski, francuska grupa jako pierwsza tak śmiało zamierza wprowadzać go w życie - i to na wielu rynkach. Czas pokaże, czy plany koncernu zostaną zrealizowane zgodnie z interesującymi założeniami.