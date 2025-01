Nowe Renault 5 zdobyło tytuł Car of the Year 2025. Rywale na deskach

Nowe Renault 5 okrzyknięte samochodem 2025 roku. Ten sam tytuł przypadł bliźniaczemu Alpine A290. Francuskie modle głosami 60 dziennikarzy motoryzacyjnych z 23 europejskich krajów zdobyły tytuł Car of the Year 2025. Wyniki ogłoszono podczas salonu samochodowego w Brukseli.

Nowe elektryczne Renault 5 zdobywając 353 punkty w pokonanym polu zostawiło sześciu pretendentów do tej korony, w tym tylko cztery auta spalinowe, a właściwie hybrydy (znak czasów!). To już ósmy samochód francuskiej marki z tytułem Car of the Year. Prze „piątką” było Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) i Scenic E-Tech electric (2024).

Nowe Renault 5 autem 2025 roku, powtórzyło sukces ośmiu modeli francuskiej marki

Drugie miejsce ze stratą 61 punktów do Renault 5 zajęła Kia EV3. Koreański model dostał 291 punktów. Podium uzupełnił Citro3n C3/ëC3 – francuski SUV uzyskał 215 punktów. Miejski i elektryczny Hyundai Inster wjechał na czwartą lokatę (172 punkty). Dacia Duster uzyskała 168 punktów. SUV rumuńskiej marki należącej ro Renault o włos wygrał w starciu z Cuprą Terramar (165 punktów). Produkowana w Polsce Alfa Romeo Junior została sklasyfikowana na końcu. Zdobyła 136 punktów.

Nowe Renault 5 już w Polsce. Dwa silniki i trzy wersje do wyboru

Nowe Renault 5 kształtem i proporcjami 4-metrowego nadwozia nawiązuje do kultowego R5 wprowadzonego na początku lat 70. XX wieku. Sympatyczny samochodzik w tamtych czasach tak bardzo przypadł do gustu, że niedługo po wejściu na rynek, aż 60 proc. sprzedanych aut Renault stanowił właśnie ten model. Po drodze pojawiły się również sportowe odmiany jak R5 Alpine (Gordini). Wreszcie w 1990 roku na drogi wjechał następca – Clio. Produkcję R5 wygaszono w 1996 roku. Szacunki mówią o powstaniu 5,5 mln Renault 5. Teraz czas na powrót do gry…

Nowe Renault 5 popisuje się detalami. Wygląda obłędnie

Prostokątne reflektory, pionowe tylne lampy, wydęte błotniki, kolorowa uszczelka dachowa to tylko niektóre z cytatów zaczerpniętych z pierwszego Renault 5 Turbo. Do tego zamiast wlotu powietrza na podszybiu jest wskaźnik naładowania w kształcie cyfry 5. Projektanci postarali się też o drobne smaczki, które podkreślają rodowód nowego R5 – paski w barwach francuskiej flagi pod kloszami reflektorów czy symbol koguta galijskiego w lewym dolnym rogu przedniej szyby sprawiają, że nie wyprze się pochodzenia Made in France.

Dwa duże ekrany i rząd przycisków. Nowa ergonomia miejsca kierowcy

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Przykład? Miękkie, materiałowe boczki drzwi czy tapicerka na desce rozdzielczej. Nowe R5 stara się też zrobić wrażenie na fanach nowych technologii. Dwupoziomowy kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z 10-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny openR link z wyszukiwarką Google szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Choć dominują tu duże wyświetlacze, to projektanci zostawili do dyspozycji pokaźny rząd przycisków do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Przyjemnym zaskoczeniem jest tłoczona podsufitka. Tworzywa w zasięgu wzroku są na najwyższym poziomie. Szczyt wyrafinowania to końcówka dźwigni zmiany biegów przy kierownicy przypominająca kształtem tubkę szminki. Do tego Renault przewiduje ponad 100 akcesoriów, które podniosą funkcjonalność auta. Stąd też "piątka" jest pierwszym autem wyposażonym w wiklinowy koszyk do przewożenia bagietki.

Jaka pojemność bagażnika? Z przodu wygodnie, z tyłu ciasno

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Fotele nie tylko genialnie wyglądają – kształtem i głębokim wyprofilowaniem nawiązują do siedzeń z dawnego R5 Turbo – ale również zapewniają komfort jazdy i podparcie na zakrętach. Z tyłu nad głową jest dużo luzu – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Brakuje jednak miejsca na nogi, krótkie siedzisko kanapy nie podpiera ud. Dzieciakom za to będzie w sam raz.

Bagażnik zapewnia 326 l pojemności. To jeden z najlepszych wyników w segmencie elektrycznych aut miejskich i lepszy od niektórych tradycyjnych modeli spalinowych o większych wymiarach nadwozia. Część kufra zajmuje ukryty pod składaną podłogą 27-litrowy schowek na kabel do ładowania. Poza tym różne skrytki i półki rozsiane po kabinie mają 19 litrów łącznie. Pomysłowości Renault dopełnią cztery solidne zaczepy do mocowania ładunku czy dwa haki do zawieszania toreb.

Nowe Renault 5 to dwa silniki o mocy 120 KM i 150 KM

Wreszcie napęd. Renault 5 naszych czasów powstało na platformie AmpR Small stworzonej z myślą o niewielkich i przystępnych cenowo autach elektrycznych. Nowa architektura dzieli niektóre komponenty z platformą CMF-B modeli Clio i Captur, stąd m.in. pochodzi przednia oś. Wszystkie komponenty elektryczne (silnik czy akumulator) zaprojektowane na potrzeby R5 będą też wykorzystywane w przyszłych EV z segmentu B.

Bazowy model Renault 5 urban range skrywa silnik o mocy 120 KM połączony z akumulatorem o pojemności 40 kWh. Taki zestaw ma zapewnić ok. 300 km zasięgu.

Renault 5 zaskakuje na drodze. Jak się prowadzi i jak jeździ?

Renault 5 z mocniejszym silnikiem 150 KM to już bateria o pojemności 52 kWh. Podczas jazd testowych tym modelem komputer wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 15 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 400-410 km wydaje się realny. Jak się jeździ? Od 0 do 100 km/h samochód przyspiesza w 8 sekund, a od 80 do 120 km/h w 6,1 sekundy. W zależności od wybranego trybu systemu Multi-Sense reakcje na gaz mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne. Na drodze nowe Renault 5, uzbrojone w mnóstwo wzbudzających zaufanie swoim działaniem systemów wsparcia, zachwyca przede wszystkim komfortem. Jest porządnie wyciszone – od wiatru oraz szumów toczenia – i łagodnie pokonuje nierówności, nawet na kocich łbach do kabiny nie wpadają niepożądane odgłosy z okolicy kół. Podwozie to złoty środek między skutecznym resorowaniem i wygodą. Auto na ruchy kierownicą reaguje żywiołowo, do tego jest przyjazne w obsłudze, prowadzi się zwinnie i stabilnie. To ogromna zasługa wielowahaczowego zawieszenia z tyłu, rezerwowanego dotąd do aut z wyższych segmentów i niskiej masy – Renault 5 z akumulatorem 52 kWh waży 1450 kg, co oznacza że jest lżejsze od spalinowych hatchbacków z segmentu C. No i ta zwrotność! Jeden manewr wystarczy by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ok. 10 metrów - tu Renault 5 imponuje.

150-konne Renault R5 przystosowano do szybkiego ładowania prądem DC o mocy 100 kW. Wersja 120-konna jest wyposażona w gniazdo DC o mocy 80 kW. Renault zapewnia, że w obu przypadkach wystarczy 30 minut, aby przejść od 15 do 80 proc. poziomu naładowania akumulatora. Renault 5 E-Tech jest również pierwszym modelem z w nową dwukierunkową ładowarką AC o mocy 11 kW (funkcje V2L vehicle-to-load i V2G vehicle-to-grid). Ładowanie akumulatora 52 kWh od 15 do 80 proc. z terminala AC zajmuje około 3 godzin.

Nowe Renault 5 kosztuje od 120 900 zł i to z pompą ciepła

Renault 5 120 KM urban range z akumulatorem 40 kWh w bazowej wersji wyposażeniowej evolution kosztuje od 120 900 zł. Co istotne, w wyposażeniu seryjnym znalazła się pompa ciepła, która m.in. poprawia zasięg zimą. Rewelacja!

Do tego po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu Mój elektryk 2.0, który ma ruszyć na początku 2025 roku, cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 80 900 zł. Rewelacja! Nawet Renault Clio TCe 90 XTronic z trzycylindrowym litrowym silnikiem benzynowym wychodzi drożej (od 81 300 zł). Nowe R5 w salonach pojawi się na wiosnę 2025 roku.

Renault 5 evolution (120 KM, akumulator 40 kWh) urban range – 120 900 zł

Renault 5 techno (120 KM, 40 kWh) urban range – 129 900 zł

Renault 5 techno (150 KM, akumulator 52 kWh) comfort range – 142 900 zł

Renault 5 iconic cinq (120 KM, 40 kWh) urban range – 138 900 zł

Renault 5 iconic cinq (150 KM, 52 kWh) comfort range – 151 900 zł

Jak ceny Renault 5 wyglądają na tle konkurencji? Fiat 500e to obecnie wydatek od 130 900 zł. Elektryczne Mini wymaga przynajmniej 146 500 zł. Najtańszy Peugeot E-208 kosztuje 145 100 zł z baterią 50 kWh i silnikiem 136 KM. Bliźniaczy do Peugeota Opel Corsa Electric po rabacie to wydatek od 138 900 zł.

Wyposażenie Renault 5 120 KM urban range to m.in.:

system multimedialny openR link,

bezprzewodowa replikacja ekranu smartfona,

kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 7 cali,

przednie fotele sterowane manualnie w 4 kierunkach,

konsola środkowa bez podłokietnika z otwartymi schowkami,

światła Full LED,

funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA),

czujniki parkowania tyłem,

klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa,

pompa ciepła,

system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA),

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów,

system kontroli bezpiecznej odległości (DW),

system kontroli zmęczenia kierowcy,

felgi stalowe 18 cali disco w kolorze srebrnym,

ładowarka pokładowa AC 11kW + DC 80kW.

Ile kosztuje Renault 5 w wersji techno?

Renault 5 150 KM comfort range z akumulatorem 52 kWh występuje od wersji techno i kosztuje od 142 900 zł. Samochód ze 120-konnym napędem jest tańszy – wymaga 129 900 zł. W porównaniu do odmiany evolution wyposażenie to dodatkowo:

tapicerka mieszana "denim" pochodząca w 100 proc. z recyklingu z podwójnymi szwami,

antena w kształcie płetwy rekina,

kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25 cala,

ładowarka indukcyjna,

avatar Reno,

system multimedialny openR Link 10,1 cala z wbudowanymi usługami Google, Akramys,

wskaźnik ładowania na masce,

fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach dla kierowcy i 4 dla pasażera,

konsola środkowa z podłokietnikiem ze schowkiem,

lusterka elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane,

aktywny tempomat ACC,

kamera cofania,

automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold,

18-calowe felgi aluminiowe techno w kolorze czarnym diamentowym.

Nowe Renault 5 w wersji iconic cinq kosztuje od 138 900 zł

Najbogatsze Renault 5 w wersji iconic cinq kosztuje od 138 900 zł (silnik 120 KM). Model ze 150 konnym napędem wymaga 151 900 zł. W porównaniu do odmiany techno lepsze wyposażenie to dodatkowo: