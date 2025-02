Jak podaje raport roczny OTOMOTO Insights, rok 2024 był dobrym rokiem dla rynku motoryzacyjnego. Sprzedaż detaliczna w sektorze automotive zwiększyła się aż o 19,6%, podczas gdy w innych branżach jej wzrost wyniósł jedynie 2,7%.

Samochody kupowane były znacznie częściej, co widać po wyjątkowo dużej liczbie nowych rejestracji. Jak podaje CEPiK w 2024 roku zarejestrowano 4 124 219 aut, czyli o 25% więcej niż w 2023 r. Były to pojazdy używane (68%), nowe (7%) i importowane (25%).

Wygląda na to, że poprzedni rok przełamał niekorzystny trend w którym konsumenci skłaniali się bardziej ku wydatkom na usługi, a nie na dobra trwałe.

Samochodów poszukiwano najczęściej w kanałach online. OTOMOTO odwiedziło 13,4 mln użytkowników, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do roku 2023. Najważniejsze kryteria, według których poszukiwano swojego wymarzonego samochodu na platformie obejmowały markę (84%), model pojazdu (69%), rok produkcji (32%), rodzaj paliwa (28%) oraz cenę (21%). Czas tych poszukiwań był znacznie krótszy, co potwierdza spadek liczby odwiedzin przypadających na jednego użytkownika. Oznacza to, że prędzej znajdowały nabywców. W 2023 roku średni czas aktywności ogłoszenia wydłużył się aż o 6 dni, podczas gdy w 2024 roku przy wzroście liczby ogłoszeń tylko o 1 dzień.

Szybsza sprzedaż ma bezpośredni związek z jakością ogłoszeń, atrakcyjna oferta oznacza pełniejszą prezentację pojazdu i zwiększa zaufanie kupującego. OTOMOTO dba o stałe podwyższanie standardu ogłoszeń m. in poprzez udostępnianie sprzedawcom dodatkowych narzędzi w celu przygotowania profesjonalnej oferty. Służą temu także takie inicjatywy jak konkurs TYTANI OTOMOTO. Jego laureaci otrzymują liczne nagrody za najlepiej oceniane ogłoszenia, m.in. w postaci kampanii reklamowej „Prawdziwe Historie”. Tegoroczna edycja jest szczególna, ponieważ z okazji jubileuszu platformy pojawiła się dodatkowa kategoria Tytan 20-lecia.

Rynek motoryzacyjny w liczbach według OTOMOTO Insights

19,6% od stycznia do listopada 2024 zwiększyła się sprzedaż detaliczna w sektorze automotive w Polsce.

25% więcej samochodów zostało zarejestrowanych w 2024 r. w stosunku do roku 2023.

13 mln osób odwiedziło OTOMOTO w grudniu 2024 r., a 13 minut wynosił średni czas ich odwiedzin.

18% więcej ofert sprzedaży samochodów używanych i 10% nowych pojawiło się w 2024 r.

53,9% samochodów używanych i 53,3% nowych sprzedanych w grudniu 2024 roku posiadało silniki benzynowe.

5,5% i 7,8% wzrosły ceny samochodów używanych odpowiednio na OTOMOTO i OLX w grudniu 2024, w porównaniu do grudnia 2023.

1000 zł więcej niż w 2023 wynosiła mediana cen aut używanych w roku 2024.

50% aktywnych ogłoszeń w grudniu 2024 stanowiły to nowe auta w przedziale pomiędzy 100 a 200 tys. zł

50,4 tys. zł wynosiła średnia kwota kredytu w grudniu 2024.

501- 750 zł oraz 751-1000 zł - to najczęstsza wysokość miesięcznej raty kredytu zaciąganego w 2024 r.

Jak będzie wyglądał kolejny rok w polskim sektorze motoryzacyjnym? - Prognozy na rok 2025 - związane z dalszym rozwojem sztucznej inteligencji oraz silną konkurencją marek chińskich, których obecność wpływa na strategię działań znanych dotąd producentów - wskazują, że przed nami bardzo ciekawy czas - zauważa Agnieszka Czajka General Manager OTOMOTO.

Auta stare i nowe – co kupowali Polacy w 2024 roku?

Samochody używane wciąż są na topie. W 2024 r. kupowano je najchętniej. W ofertach publikowanych na OTOMOTO było ich o 18% więcej niż przed rokiem. Mniej kupowano pojazdów najtańszych, o wartości do 20 tys. zł, natomiast we wszystkich pozostałych przedziałach cenowych odnotowano wzrost zakupów.

Największym wzięciem cieszyły się samochody używane wyposażone w silniki benzynowe (53,9%) na drugim miejscu pozostawał diesel (39,9%), na trzecim pojazdy z napędem hybrydowym (4%) oraz plugin_hybrid (1,2%) i elektryczne (1,3%).

Nieco inaczej wyglądała struktura sprzedaży nowych samochodów. Liczba ogłoszeń wzrosła co prawda na OTOMOTO o 10% więcej, ale prawie połowa z nich dotyczyła aut droższych, w przedziale pomiędzy 100 a 200 tys. zł. Dopiero pod koniec roku, gdy pojawiło się więcej ofert tańszych, do 100 tys. zł, wzrosła liczba osób kupujących nowe pojazdy. Przebiega tu widać magiczna granica, związana z możliwościami finansowymi Polaków.

W kategorii nowych aut także przeważały silniki benzynowe (53,3%), mniej niż w grupie pojazdów używanych było diesli (19,7%), ale za to sporo więcej samochodów z napędem hybrydowych (16,2%). Elektryki (6,8%) i plugin_hybrid (4,1%) uplasowały się również na końcu.

Wyższe ceny i większe kredyty

Z analiz OTOMOTO Insights wynika, że w 2024 r. nastąpił niewielki wzrost mediany cen samochodów z drugiej ręki, na poziomie 1 tys. zł. Wyjątkiem były dwa województwa: pomorskie i lubelskie, gdzie wzrost ten najmocniej odbiegał od średniej i wynosił odpowiednio 3,9 tys. zł i 3 tys. zł.

Porównując oferty na OLX i OTOMOTO, można zauważyć, że ceny samochodów na OLX były nieco niższe i wynosiły 95% średniej ceny wyliczonej dla obu platform sprzedażowych, podczas gdy na OTOMOTO utrzymywały się na nieco wyższym poziomie, zarówno wśród sprzedawców prywatnych (103%), jak i firm (102%).

Końcówka roku przyniosła drobne zmiany w trendach cenowych. Na OTOMOTO sprzedawcy biznesowi nieznacznie obniżyli kwoty sprzedaży (o 0,78%), natomiast osoby prywatne życzyły sobie za auta trochę więcej (o 2,4%). Na OLX ceny pozostały stabilne.

W 2024 roku przeciętna wartość kredytu na zakup samochodu przekroczyła barierę 50 tys. zł, co wiąże się zapewne nie tylko z samym wzrostem cen, ale i z większym zainteresowaniem nowszymi, a więc i droższymi modelami. Miesięczne raty w większości przypadków nie przekraczały pułapu 1 tys. zł, a standardowy okres spłaty rozciągał się na kilka lat (od 49 do 60 miesięcy). Zdecydowanie częściej na kredyt decydowali się mężczyźni, a największą grupę kredytobiorców stanowiły osoby w średnim wieku.

Raport roczny OTOMOTO Insights dostarcza wiedzy na temat kondycji rynku motoryzacyjnego, analizując dane własne uzupełnione o informacje z bazy CEPiK oraz GUS i NBP. Pozwala to na wyłonienie bieżących trendów oraz kierunków zmian w sektorze automotive w Polsce.

Raport podsumowujący rok 2024 można przeglądać na stronie: otomotoinsights.pl.