Renault Trafic, Goelette i Estafette - nowości Renault zaskakują

Francuski koncern znowu zaskoczył. Tym razem rewolucja szykuje się jednak na rynku samochodów użytkowych. W gamie Renault pojawią się 3 furgony o wyrazistej stylistyce i z nazwami nawiązującymi do modeli sprzed lat. Wszystko w ramach współpracy pomiędzy Flexis, niezależnym przedsiębiorstwem założonym przez Grupę Renault, oraz Grupą Volvo i Grupą CMA CGM.

Wszystkie nowości są elektryczne i dadzą początek gamie modeli opartych o architekturę SDV (Software Defined Vehicle) opracowaną przez Ampere - kolejną spółkę, tym razem tą odpowiedzialną w grupie Renault za rozwój elektromobilności i oprogramowania. Podmiotów zaangażowanych w projekt jest więc naprawdę wiele, a jak wyglądają pierwsze efekty wspólnej pracy?

Tak wyglądają nowe dostawcze modele Renault

Zastosowanie nowej platformy typu "deskorolka" w połączeniu z architekturą SDV owocuje samochodami kompaktowymi, przestronnymi i elastycznymi. Renault chwali się, że Trafic, Goelette i Estafette potrafią dopasować się do zróżnicowanych potrzeb. O co chodzi z "deskorolką"? W dużym skrócie - jest to maksymalizacja przestrzeni załadunkowej, wynikająca z zastosowania napędu elektrycznego.

Płaskie podzespoły umieszczono w podwoziu, a rozstaw kół i osi maksymalnie zwiększono, poprawiając możliwości personalizacji przestrzeni i umożliwiając jej swobodne zagospodarowanie przez projektantów. Całość jest oczywiście skalowalna i zoptymalizowana kosztowo, dzięki czemu nowe modele mają być nie tylko praktyczne, ale i relatywnie przystępne.

Nowe Renault Trafic E-Tech electric

Każdy z trzech modeli odpowiada na konkretne potrzeby. Czym różnią się od siebie Trafic, Goelette i Estafette? Weźmy na tapet tego pierwszego...

Renault Trafic chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Model od lat 80. sprzedał się już w milionach egzemplarzy, a jego sylwetka wygląda całkiem znajomo. Nowy Trafic E-Tech electric stanowi jednak rewolucję - wyróżnia się nowoczesnymi proporcjami i jednobryłowym designem nadwozia o dynamicznym kształcie. Za sprawą zmniejszonego zwisu przedniego i wydłużonego rozstawu osi koła mogły zostać umieszczone na samych końcach samochodu w celu zmaksymalizowania przestrzeni wewnętrznej. Renault chwali się przy tym niebywałą zwrotnością - promień skrętu ma być mniej więcej taki, jak w miejskim Renault Clio. Nadwozie ma niecałe 1,9 m wysokości, dzięki czemu auto wjedzie na większość parkingów podziemnych.

Nie zabrakło designerskich popisów - charakter samochodu został podkreślony przez motyw stylistyczny, akcentujący podświetlaną listwę górną oraz umieszczone po bokach światła do jazdy dziennej. Podświetlane jest też logo marki. Z tyłu samochód wyróżnia się asymetrycznymi drzwiami dwuskrzydłowymi o mocno zarysowanych krzywiznach oraz niewielkim, optymalizującym aerodynamikę spojlerem. Solidność konstrukcji wizualnie podkreślają czarne osłony dolnej części nadwozia o ziarnistej fakturze, takie jak przednie i tylne zderzaki oraz dolne elementy drzwi, które pełnią rolę zarówno stylistyczną jak i praktyczną, przystosowując auto do codziennego, intensywnego użytkowania.

Renault Goelette E-Tech electric

Pierwsze Renault Goelette wyjechało na drogi w 1956 roku i było produkowane przez 10 lat. Nowa interpretacja klasycznego auta użytkowego ma coś wspólnego z swoim prekursorem - bryła zaprezentowanego modelu jest podobna do tego z lat 50. Goelette E-Tech electric będzie dostępne w trzech wersjach: podwozie z kabiną, skrzynia i wywrotka. Daje tym samym szeroki wachlarz możliwości budowy samochodów modyfikowanych.

Tylna część, bez wyposażenia, została zaprojektowana w taki sposób, aby można było ją wyposażać i personalizować niemalże w nieskończoność dzięki elementom konstrukcyjnym, w których można umieścić „box” lub inne konfiguracje dostosowane do określonych potrzeb użytkowników. Przednia część nadwozia wygląda niemal tak samo, jak w modelu Trafic. Różnice widać oczywiście za słupkiem B. Projektanci wykazali się nawet przy okazji projektu tylnej części - designerskie są m.in. tylne światła, zgrabnie nawiązujące do ogólnej stylistyki samochodu. Renault Goelette E-Tech, dostępne w wersjach ze stopniem lub bez, zostało opracowane tak, aby dało się go dopasować do niemal każdego życzenia zamawiającego.

Renault Estafette E-Tech electric

Podobnie jak Goelette, większy model Estafette to nowa interpretacja dostawczaka z dawnych lat. Tym razem, designerzy zapatrzyli się w samochód, który ujrzał światło dzienne w 1959 roku i aż do lat 80. pomagał przedsiębiorcom we Francji realizować miejskie dostawy.

Miejską zwinnością ma się wyróżniać również nowe Estafette E-Tech electric. Choć długość 5,27 i szerokość 1,92 m zbliżają go do obecnego Mastera, manewrowanie w ciasnych uliczkach ma być łatwiejsze dzięki zwrotności podobnej do tej z Trafica. Wysokość wynosząca 2,6 m pozwala osobie o wzroście do 1,9 m na wygodne przemieszczanie się w przestrzeni ładunkowej oraz na zapewnienie płynnego ruchu między kokpitem i strefą załadunku - możemy się spodziewać drzwi do przedziału ładunkowego - takich, jakie występują np. w dostawczakach z zabudową kurierską.

Renault Estafette E-Tech, inspirowane designem modelu Trafic E-Tech electric, wyróżnia się dużą, trzyczęściową przednią szybą, która oferuje panoramiczny widok i zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort prowadzenia. Nowoczesny przód samochodu jest ozdobiony charakterystycznym układem świateł – listwą świetlną ze zintegrowanymi światłami dziennymi, położonymi idealnie w jednej linii – podkreślającym technologiczną stylistykę modelu.

Na pokładzie znalazło się mnóstwo funkcji przydatnych dla kierowców i klientów biznesowych - jak na nowoczesne auto użytkowe przystało, Estafette proponuje chowane, boczne drzwi przesuwne ze zintegrowaną, niewidoczną prowadnicą, stopnie boczne po obu stronach, jednoczęściową kurtynę przesuwną z tyłu (umożliwia ona optymalizację przestrzeni ładunkowej), a także tylny stopień ze stali nierdzewnej.

Nowe dostawcze Renault - kiedy w salonach?

Na nową, elektryczną gamę samochodów elektrycznych trzeba poczekać jeszcze rok. Wszystkie trzy modele będą wytwarzane w fabryce w Sandouville we Francji, a produkcja ruszy w 2026 roku. Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane w nadchodzących miesiącach - na parametry i dane dotyczące mocy, ładowności czy zasięgu trzeba jeszcze poczekać.