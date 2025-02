Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG?

Najnowsze doniesienia z rynku paliw mogą ucieszyć kierowców. Tankowanie benzyny 95 od czwartku 20 lutego będzie tańsze. Dobra zmiana nie dotyczy napędowego i gazu LPG. Jakie kwoty powitają nas na stacjach?

Reklama

Benzyna 95 jeszcze w czwartek 13 lutego kosztowała 6,15 zł/l. Olej napędowy - 6,29 zł/l. Za litr gazu kierowcy samochodów z instalacją LPG płacili 3,21 zł.

Od 20 lutego nowe ceny na stacjach paliw

Minął tydzień i benzyna 95 od 20 lutego ma kosztować 6,13 zł/l. To o 2 grosze taniej za litr. Kierowcy samochodów napędzanych silnikiem Diesla i z instalacją LPG nie mogą liczyć na jeszcze niższe ceny. Olej napędowy zatrzymał się na poziomie 6,29 zł/l. Gaz LPG także jest na stabilnym poziomie 3,21 zł/l.

Benzyna 95 od 20 lutego ma kosztować 6,13 zł/l

Olej napędowy - to tankowanie za 6,29 zł/l

Gaz LPG - 3,21 zł/l

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej i najdrożej?

Benzyna 95 oraz diesel najtańsze są na Warmii i Mazurach – tam za litr tych paliw płaci się odpowiednio 6,04 zł i 6,19 zł. Gaz najmniej kosztuje w województwie łódzkim – LPG można zatankować za 3,15 zł/l.

Najdrożej jest na Mazowszu i Opolszczyźnie. W centralnej części Polski za litr benzyny 95 oraz oleju napędowego płaci się przeciętnie 6,29 i 6,40 zł. W południowej części kraju ta sama ilość LPG kosztuje średnio 3,28 zł.

Tanie tankowanie jeszcze do 2 marca, potem koniec

Kierowcy do 2 marca mogą także liczyć na rabaty na stacjach Shell. Warunkiem udziału w akcji jest zapisanie się do klubu Shell ClubSmart i zatankowanie minimum 10 l paliwa. Przy wyborze Shell V-Power 95 lub Shell V-Power Diesel, cena będzie niższa o 30 gr/l. W przypadku paliw Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel obowiązuje rabat 20 gr na litrze.

Niższa cena przysługuje na jednorazowe tankowanie nie większe niż 60 l benzyny lub diesla. Co ważne, zniżki na paliwo dostępne są we wszystkie dni tygodnia. Do tego z tańszego tankowania można korzystać nieograniczoną ilość razy.