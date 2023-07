Wyprzedzanie to jeden z najniebezpieczniejszych manewrów, jakie można wykonać. W jego trakcie należy m.in. zachować szczególną ostrożność i bezpieczną odległość od wyprzedzanego uczestnika ruchu, a manewr musi być wykonany w miejscu, gdzie jest to dozwolone.

Przypominamy zatem, iż w obecnie obowiązującym taryfikatorze złamanie zakazu wyprzedzania jest wykroczeniem, za którego popełnienie grozi grzywna wysokości 1000 zł. W tym wypadku na konto winowajców trafiło także 15 punktów karnych.

Zakaz wyprzedzania. Tak policja złapała dwóch piratów drogowych (wideo)

Obaj wspomniani kierowcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy ze zgorzeleckiej grupy Speed na jednej z dróg w gminie Lubań. W obu wypadkach chodziło właśnie o złamanie zakazu wyprzedzania: mieszkaniec powiatu lubańskiego kierujący Hyundaiem jak i mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego prowadzący Mercedesa nie zastosowali się do znaku B-25. A że zrobili to pod czujnym okiem funkcjonariuszy, to na łagodny wyrok liczyć nie mogli.

Zakaz wyprzedzania: jaki mandat w 2023, co mówią przepisy

Dla przypomnienia: kodeks drogowy zabrania wyprzedzania w następujących sytuacjach/miejscach:

na drodze jednojezdniowej o dwóch pasach w przeciwnym kierunku, które oddziela podwójna linia ciągła,

na skrzyżowaniu i w jego okolicach (oprócz ronda i na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym),

podczas dojeżdżania do wierzchołka wzniesienia,

na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

na przejściach dla pieszych, przejazdach kolejowych, torach tramwajowych i w ich okolicach,

jeżeli zabrania tego znak B-25 "zakaz wyprzedzania" lub znak B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe",

nie można też wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego w terenie zabudowanym.

Policjanci apelują do wszystkich kierujących o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz do obowiązujących ograniczeń prędkości. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy również od nas!