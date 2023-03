Reklama

Silnik Diesla i benzynowy w nowych autach będzie dostępny jeszcze przez 12 lat, a później koniec – zakaz silników spalinowych od 2035 roku zakłada przyjęte niedawno przez Parlament Europejski porozumienie w sprawie zmiany norm emisji CO 2 . W myśl tych przepisów sprzedaż nowych samochodów spalinowych nie będzie możliwa. Ich miejsce w salonach mają zająć pojazdy zeroemisyjne, czyli auta elektryczne czerpiące energię z akumulatora lub wykorzystujące wodór do produkcji prądu przez ogniwa paliwowe.

Po drodze do 2035 roku Komisja Europejska chce wprowadzić w życie nową normę Euro 7. Dziś samochody spalinowe – benzynowe i z silnikiem Diesla – obowiązuje norma emisji spalin Euro 6D (od 2021 r.). Zawarte w niej obostrzenia miały stanowić pomost między wcześniejszą i tak już rygorystyczną Euro 6 i zupełnie nową Euro 7.

Silnik Diesla i benzynowy zakazane w 2035 roku? Wcześniej norma Euro 7 wytnie najtańsze auta?

Planowana norma Euro 7 przewiduje zaostrzenie przepisów dotyczących emisji cząstek stałych, dwutlenku węgla i tlenków azotu NOx oraz nałożenie obowiązku monitorowania poziomu spalania. A to niesie ze sobą gigantyczne wydatki na opracowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych.

KE chce by norma Euro 7 dla samochodów osobowych weszła w życie od 1 lipca 2025 roku, a w przypadku aut ciężarowych i autobusów od 1 lipca 2027 roku. Koncerny już teraz przestrzegają przed konsekwencjami nowych przepisów wymyślonych w Brukseli.

Euro 7 uderzy w miejskie samochody z silnikami spalinowymi, Skoda Fabia i spółka na celowniku

– Euro 7 przyniesie głębokie zmiany dla całej branży i będzie stanowić duże zagrożenie dla najtańszych aut, zarówno tych z segmentu mini, jak i samochodów miejskich, właśnie takich jak Skoda Fabia – powiedział dziennik.pl Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda w Polsce. – Aby pokryć wyższe koszty wynikające z dostosowania do Euro 7, ich ceny mogą wzrosnąć, i to do tego stopnia, że klientów zwyczajnie nie będzie na nie stać. W konsekwencji oznacza to nieopłacalność produkcji oraz najprawdopodobniej całkowite ich wycofanie z oferty – zauważył.

Norma Euro 7 i efekt przeciwny do zamierzonego

– Z perspektywy branży nie potrzebujemy Euro 7, ponieważ będzie ona czerpać z zasobów, które powinniśmy wydawać na elektryfikację – powiedział Carlos Tavares, dyrektor generalny Grupy Stellantis. – Dlaczego używać ograniczonych zasobów do czegoś, na krótki okres? Branża tego nie potrzebuje, a to przynosi efekt przeciwny do zamierzonego – podkreślił.

Tavares poszedł dalej i wezwał też do renegocjowania warunków unijnego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. I właśniete radykalne zmiany napotkały niedawno przeszkody w Brukseli. Ambasadorowie krajów UE odwołali głosowanie nad prawem, które oznaczałoby zakończenie sprzedaży nowych aut z silnikami Diesla i benzynowymi w 2035 r. Unia Europejska opóźnia głosowanie, po tym jak Niemcy wycofały się ze swojego wcześniejszego poparcia dla przepisów.

Zakaz samochodów spalinowych w 2035 i norma Euro 7, co Polska kombinuje z Niemcami i spółką?

Teraz w sprawie obu rewolucyjnych zmian polski minister infrastruktury spotkał się z ministrami ds. transportu Czech, Niemiec, Włoch, Słowacji, Węgier, Rumunii i Portugalii. Efekty?

– Polskie stanowisko jest takie samo jak podczas nieformalnego szczytu Rady UE w Sztokholmie i bardzo jasne: realizacja celów klimatycznych w transporcie musi uwzględniać możliwości gospodarek poszczególnych państw – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Nie można dopuścić, aby przepisy unijne doprowadziły do zwiększenia wykluczenia komunikacyjnego w państwach członkowskich. Gdyby przepisy weszły w życie w obecnie proponowanym kształcie, koszty użytkowania samochodów po stronie użytkowników znacząco by wzrosły i mniej osób miałoby możliwość korzystania z samochodów osobowych. To zmiany są dla ludzi, a nie ludzie dla zmian – zauważył.

– Stanowisko Polski zwraca uwagę na możliwe szkodliwe skutki społeczne wprowadzenia przepisów forsowanych przez Komisję Europejską. Te obawy są znacznie bardziej fundamentalne niż tylko odnoszące się do rodzajów paliw dopuszczalnych po 2035 r.– stwierdził Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska.

Ministrowie z ośmiu państw mieli zgodzić się, że propozycja Komisji Europejskiej, która zakłada nałożenie nowych norm emisji spalin (Euro 7), jest zdecydowanie za daleko idąca. Zagraża ona konkurencyjności gospodarek poszczególnych państw członkowskich UE i wprowadzona w przedłożonym kształcie może doprowadzić do znacznego wzrostu cen aut osobowych.

– Sprzeciw wobec tej propozycji KE wyrażony przez zdecydowaną większość uczestników rozmowy – zgodny ze stanowiskiem Polski – jest wyrazem troski o mobilność obywateli Unii Europejskiej – ocenił resort infrastruktury.

Zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, czyli o co chodzi?

Parlament Europejski 14 lutego zatwierdził nowe cele redukcji emisji CO 2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych jako element pakietu “Fit for 55”. Stosunkiem głosów 340 do 279 (przy 21 głosach wstrzymujących) europosłowie przyjęli porozumienie z Radą UE w sprawie zmiany norm emisji CO 2 dla nowych aut.