Ford Mustang Mach-E wchodzi do sprzedaży już na początku 2021 roku. I na chwilę przed debiutem amerykański producent pochwalił się autem podczas specjalnego pokazu w Warszawie. Tym samym amerykańska legenda zalicza "ten pierwszy raz" podwójnie – po raz pierwszy od 56 lat wjeżdża w erę elektryczną i pierwszy raz robi to jako SUV. O ósmej rano Mustang Mach-E obudził systemy do życia…

Mustang Mach-E pod względem stylistyki pełnymi garściami czerpie z pierwowzoru. Długa maska, agresywne spojrzenie reflektorów i charakterystyczne tylne lampy złożone z trzech świecących pasków. Na każdym kroku pełno w nim genów najpopularniejszego coupe. Tak wyrzeźbiony elektryk mierzy ponad 4,7 m i waży 2 tony (wariant 4x4 to dodatkowe 94 kg). Napiętych muskułów nie zakłócają nawet klamki. Żeby dostać się do środka można użyć tradycyjnego kluczyka lub aplikacji w smartfonie. Jeśli jednak ktoś zostawi telefon w domu lub go rozładuje, wtedy musi sobie przypomnieć kod dostępu, do wpisania na podświetlanej czerwienią klawiaturze od strony kierowcy na słupku B. Drzwi odskakują z klikiem.

W kabinie dominuje prostota. Honorowe miejsce zajmuje wielki, pionowy 15,5-calowy dotykowy wyświetlacz Full HD. Jego możliwości idą w ślad za rozmiarem – matryca reaguje błyskawicznie, a przeskakiwanie do kolejnych zakładek menu zaskakuje prostotą. I tak z poziomu ekranu obsłużymy multimedia oparte na nowej generacji systemie SYNC 4 (audio Bang & Olufsen, internet, streaming muzyki czy modem Wi-Fi), nawigację czy syntetyczny dźwięk napędu. W czasie rzeczywistym samochód wyświetli informacje o dostępności ładowarek. Z kanapy w salonie dzięki aplikacji FordPass będzie można zaprogramować klimatyzację czy sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Do tego Mustang Mach-E przez całe życie będzie zdalnie aktualizowany, a kierowca nawet nie będzie musiał ruszać się z domu. Co ważne, w przeciwieństwie do niektórych innych aut, które wymagają od właściciela czekania na zakończenie wgrywania softu, Ford opracował metodę pozwalającą na bezpieczne pobieranie aktualizacji w tle, co w niektórych przypadkach zajmuje mniej niż 2 minuty.

Amerykański luz

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 12 cm luzu, a do sufitu ok. 6 cm przestrzeni. I o ile przednie fotele są głęboko profilowane i przyjemnie obejmują ciało, to szkoda, że tylna kanapa jest po amerykańsku płaska niczym ławka w nowojorskim Central Parku. Bagażniki są dwa i łącznie gwarantują 483 l pojemności – 81-litrowy z przodu ma nawet odpływ wody oraz przycisk umożliwiający wydostanie się wnętrza. Tylko jak tam kogoś zamknąć? Pokrętnymi ścieżkami chodzą pomysły inżynierów z USA… Tradycyjny, tylny kufer po złożeniu kanapy można powiększyć do 1420 l. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą.

Kierowca ma do wyboru trzy tryby jazdy: Aktywność, Szept i Nieokiełznanie. Pierwszy sprawdzi się na co dzień – wówczas samochód jeździ ekonomicznie, a kabinę podświetla niebieska poświata. Drugi zadba o relaks – reakcja na "gaz" jest łagodniejsza, auto zapewnia lepszą przyczepność na mokrej szosie, a dźwięki docierające do kabiny są maksymalnie wyciszone. Wreszcie Nieokiełznanie – ten tryb wyostrza zmysły, Mustang przypomina sobie o dzikim pochodzeniu. Napęd szybciej reaguje na prawą stopę, układ kierowniczy stawia mocniejszy opór a przy hamowaniu z rekuperacją pojawi się wrażenie redukcji biegów. Jednak uroda czy zastosowane bajery to nie wszystko, liczy się napęd. A tu Ford postarał się o szerokie możliwości konfiguracji oraz godny zapas mocy…

Kierowcy dostaną dwie pojemności akumulatorów litowo-jonowych w konfiguracji z napędem na tył lub 4x4. Z tego zestawu tylnonapędową odmianę można mieć z silnikiem o mocy 269 KM, któremu prąd zapewni podstawowy akumulator 68 kWh (netto; 288 ogniw) lub mocniejszą jednostką 294 KM zasilaną z większej baterii 88 kWh (netto; 376 ogniw). 430 Nm wkracza do akcji niemal natychmiast, bo po 0,5 s i stara się o przyspieszenie 0-100 km/h na poziomie od 6,1 do 6,2 s.

Mustang Mach-E 4x4 to już dwa silniki i trzy poziomy mocy: 269 KM z bazową baterią i 351 KM w parze z powiększonym akumulatorem. Tu 580 Nm pozwala na sprint od zera do 100 km/h w czasie od 5,1 do 5,6 s.

Wreszcie ekstraklasa! Najsilniejszy i najszybszy Mustang Mach-E GT wyposażony w największy akumulator oraz dwusilnikowy układ napędowy o mocy 465 KM i imponującym momencie obrotowym 830 Nm, który może być przekazywany niezależnie na przednią i tylną oś zapewniając przy okazji optymalną trakcję. Taki układ sprawia, że elektryczny SUV popisywać się będzie charakterem godnym prawdziwego Mustanga. Od zera do setki przyspieszy w 3,7 sekundy, by pomknąć nawet do 200 km/h. A to już osiągi nawet lepsze niż zapewnia Porsche Taycan 4S (4 s do 100 km/h) i niewiele wolniej od wersji Turbo (3,2 s). Sam Ford chwali się, że GT jest o 0,2 s szybszy od konkurencyjnej Tesli Model Y.

Nawet 610 km zasięgu

Zasięg? Tu nikt nie zarzuci, że samochód elektryczny nadaje się tylko do jazdy wokół komina. Mustang Mach-E na jednym ładowaniu pokona imponujące 610 km! W taką podróż mogą ruszyć kierowcy, którzy postawią na auto z tylnym napędem i największym akumulatorem. Podstawowa bateria 68 kWh z tylnym napędem to 440 km zasięgu. Do 540 km mają przejeżdżać wersje 4x4 (68 kWh to 400 km). W topowej odmianie GT elektronów wystarczy na ok. 490 km. Życie z elektrycznym Mustangiem ułatwi specjalna usługa Intelligent Range, która na bazie pobieranych z chmury danych dotyczących stylu jazdy, prognozy pogody czy informacji uzyskanych od innych Mustangów Mach-E poruszających się po takiej samej trasie, wskaże bardziej precyzyjnie możliwy do przejechania dystans.

Szybkie ładowanie

Elektrycznego Mustanga dostosowano do ładowania maksymalnie 115 kW (bateria 68 kWh) i 150 kW (prąd stały; akumulator 88 kWh). I jeśli chodzi o czas "pod kablem", to Mustang Mach-E zaskoczył swoich twórców. e-Ford ma uzupełniać energie znacznie wydajniej niż początkowo zapowiadał producent. Testy pokazują, że po 10 minutach na szybkiej stacji z prądem do 150 kW elektryczny SUV z napędem na tył i topowym akumulatorem zwiększy zasięg o kolejne 119 km. To o 26 km (prawie 30 proc.) lepiej niż zakładano w czasie premiery. Z kolei Mustang Mach-E 4x4 z powiększoną baterią w tym samym czasie zyska energii na przejechanie 107 km. Do tego ładowanie od 10 do 80 proc. akumulatora 88 kWh powinno zająć 45 minut.

Cena? Na poziomie 200 tys. zł

Samochód można już zamawiać, a oficjalna sprzedaż ruszy z kopyta na początku 2021 roku. Razem z rynkowym debiutem elektrycznego Mustanga Mach-E Ford uruchomi specjalną platformę internetową dedykowaną dla tego auta. Od tego momentu samochód będzie można kupować wyłącznie w sieci. W Polsce ceny poznamy na początku nadchodzącego roku. Jednak już teraz można spodziewać się, że nie będą znacznie odbiegać od obowiązujących w Niemczech. Tam najtańszy Mustang Mach-e z tylnym napędem, silnikiem 269 KM i bazowym akumulatorem 68 kWh kosztuje od 46 900 euro (4x4 jest droższy o 7100 euro). Po przeliczeniu to oznacza poziom przynajmniej 220 tys. zł.

Seryjnie Ford Mustang Mach-e jest wyposażony m.in. w reflektory w technice LED, automatyczną klimatyzację dwustrefową, bezkluczykowy dostęp do auta, kamerę ułatwiająca cofanie, adaptacyjny tempomat, system automatycznego parkowania, multimedia SYNC 4 kompatybilne z Android Aauto i Apple CarPlay oraz dwa przewody do ładowania (kabel 6,7 m do sieci 230V i do gniazd 32A). Akumulatory chroni 8 lat gwarancji do przebiegu 160 tys. km.

Ładowanie za darmo przez 5 lat

Co ważne, pierwsze osoby, które zamówią elektrycznego Mustanga (niezależnie od wersji) dostaną 5 lat bezpłatnego dostępu do sieci publicznych stacji ładowania FordPass Charging Network, która w Europie obejmuje aż 155 tys. stacji. Poza tym amerykański koncern należy do stowarzyszenia IONITY – dzięki temu przez rok kierowcy będą mieli zagwarantowane również darmowe korzystanie z rozbudowanej infrastruktury szybkich ładowarek. W efekcie wszystkie te opcje mają zapewnić poczucie pełnej swobody poruszania się po europejskich drogach.