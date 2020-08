Jak poinformowała PAP podkarpacka policja, do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 7.30.

Reklama

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu ciężarowego, wyjeżdżając z terenu budowy wjechał wprost pod pociąg relacji Lublin - Wrocław. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu, ranny został maszynista. Żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń.

Służby ratownicze wciąż pracują na miejscu wypadku.