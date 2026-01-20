Rozpoznasz kultowe auta z czasów PRL? Poziom ekspert to 6/10
dzisiaj, 94 minut temu
"Zmiennicy", "07 zgłoś się", "Miś", "Czterdziestolatek", "Brunet wieczorową porą", "Daleko od szosy" i inne przeboje - rozpoznasz kultowe pojazdy z filmów i seriali PRL? Te auta i motocykle stały się tak samo sławne, jak aktorzy grający w przebojowych produkcjach. Łatwo nie będzie, ale warto sprawdzić...
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama