Te samochody i motocykle stały się tak samo sławne, jak aktorzy grający w przebojowych produkcjach z czasów PRL. "Miś", "Zmiennicy", "07 zgłoś się", "Czterdziestolatek", "Brunet wieczorową porą", "Daleko od szosy" i inne przeboje - rozpoznasz pojazdy z kultowych filmów i seriali minionej epoki?

Przejdź do quizu