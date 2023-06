1/13 SsangYong Torres to nie tylko najważniejsza premiera koreańskiej marki w 2023 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich 10 lat. Na żywo zaskakuje proporcjami. Wygląda jak prototyp J100 z 2021 roku, który uciekł na ulicę bez żadnych poprawek. Nazwa ”Torres” nawiązuje do Parku Narodowego Torres del Paine w Patagonii słynącego ze nieziemskich widoków. UNESCO uznało to miejsce za Światowy Rezerwat Biosfery pełen wspaniałych gór, lodowców, jezior czy rzek. W przypadku najnowszego SsangYonga ma ucieleśniać przygody i wyzwania.