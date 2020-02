Skoda ENYAQ wjeżdża do Polski jako SUV i coupe. Nowy model rozpoczyna wielką ofensywę

Skoda ENYAQ to nowy samochód elektryczny w formacie spalinowego modelu Kodiaq. Zatwierdzony do produkcji seryjnej razem ze swoją nazwą wprowadza w czeskiej marce nową nomenklaturę, która łączy literę "E" w odniesieniu do napędów elektrycznych z literą "Q" charakterystyczną dla swojej rodziny SUV-ów. Nazwę ENYAQ zaczerpnięto od irlandzkiego imienia Enya oznaczającego "źródło życia". Imię ma celtyckie korzenie i jego pierwotne znaczenie to również "esencja", "duch". Tym samym Czesi dają wyraźny sygnał, że Skoda na poważnie chce związać swoje losy z prądem i wejść w paradę konkurencji. Także tej z koncernowej rodziny, czyli VW czy Audi. A listę premier rozpisano na najbliższe 5 lat…