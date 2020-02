Volkswagen Group Polska stawia kolejny ważny krok na drodze do zeroemisyjnej elektromobilności. Oto przedstawiciele VW GP, Stowarzyszenia Dealerów (podmiotu reprezentującego autoryzowanych dealerów i partnerów serwisowych Grupy VW) oraz PGE Nowa Energia (spółka z Grupy PGE, czyli największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego) zawarli porozumienie dotyczące budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych przy salonach sprzedaży samochodów marek należących do Volkswagen Group Polska.

– Koncern Volkswagen zdecydowanie inwestuje w elektromobilność. Jesteśmy przekonani, że przyszłość należy do samochodów elektrycznych. Nie tylko ze względu na środowisko i zmiany klimatyczne, ale także dlatego, że samochody elektryczne są po prostu lepsze – powiedział Wolf Stefan Specht, prezes zarządu Volkswagen Group Polska.

W polskiej ofercie VW dostępne są samochody elektryczne z niemal wszystkich segmentów – miejskie Volkswagen e-up! i Skoda Citigo-e iV, kompaktowy Volkswagen e-Golf, SUV Audi e-tron, auto sportowe Porsche Taycan i dostawczy Volkswagen e-Crafter. W 2020 roku ich oferta zostanie więcej niż podwojona – latem na drogi wjedzie kompaktowy hatchback na prąd czyli Volkswagen ID.3. Dostępnych będzie również kilkanaście samochodów hybrydowych typu plug-in.

– Wraz z rosnącą liczbą samochodów elektrycznych na drogach, w parze musi iść dynamiczny rozwój infrastruktury – podkreślił Specht.

– Grupa PGE jest pierwszym w Polsce operatorem, którego stacje ładowania samochodów elektrycznych są w 100 proc. zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Rozwijana sieć stacji ładowania w ramach współpracy z Volkswagen Group Polska i Stowarzyszeniem Dealerów marek Volkswagen, Audi, Skoda i Seat to nasz kolejny krok w kierunku ograniczania niskiej emisji – stwierdził Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Zawarte porozumienie to nowy rozdział w rozwoju elektromobilności. Połączone działania PGE Nowa Energia – spółki zapewniającej dynamiczny rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz naszych partnerów z branży motoryzacyjnej, to kolejny impuls w celu zapewnienia postępu technologicznego w obszarze elektromobilności, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi środowiskowej. Bardzo się cieszę, że PGE Nowa Energia dzięki tej współpracy uczestniczy w tak unikalnym, na skalę kraju, przedsięwzięciu – ocenił Kazimierz Więcek, prezes zarządu PGE Nowa Energia.

300 punktów ładowania zasilanych z OZE dla każdego kierowcy

PGE Nowa Energia zajmuje się m.in. budową i zarządzaniem siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych. Firma deklaruje instalację stacji typu multistandard, DC/AC (moc – odpowiednio – 50 kW/22 kW), ze złączem DC minimum 1xCCS2 i złączem AC 1xType2 oraz – opcjonalnie – dodatkowymi złączami.

Porozumienie zakłada budowę w sumie prawie 300 punktów ładowania. Wszystkie ładowarki zainstalowane przez PGE będą zasilane energią ze źródeł odnawialnych. Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 2 lat. Co ważne, stacje ładowania sieci PGE Nowa Energia postawione przy salonach Grupy VW będą dostępne dla kierowców samochodów elektrycznych wszystkich marek, zostaną także zintegrowane z aplikacjami marek, które należą do Grupy Volkswagen – na przykład – WeCharge Volkswagena i Audi e-tron Charging Services.

– Z uwagi na lokalizację salonów stacje ładowania powstaną w bardzo korzystnych punktach – przy trasach wylotowych z dużych i średnich miast oraz w pobliżu dróg krajowych – dziennik.pl Tomasz Tonder, dyrektor PR Volkswagen Group Polska. – Samochody elektryczne ładowane są przede wszystkim w domu lub zakładzie pracy (70 proc.), a tylko w 25 proc. w przestrzeni miejskiej i w 5 proc. przy głównych szlakach komunikacyjnych. Jednak rozbudowa infrastruktury szybkich, ogólnodostępnych ładowarek, jest niezbędna dla rozwoju elektromobilności – podkreślił.

100 proc. prądu do samochodu bez węgla

Aktualnie przy salonach jest już dostępnych 70 punktów ładowania. Dalsze inwestycje Grupy Volkswagen oraz PGE Nowa Energia sprawią, ze w sumie dostępnych będzie ponad 350 punktów. Dilerzy mogą skorzystać z oferty PGE Nowa Energia, mogą też samodzielnie zainwestować we własną infrastrukturę ładowania. Przy wielu salonach ładowarki już są dostępne, a niektóre z nich także korzystają z "zielonej" energii. Np. przy salonach marek Volkswagen i Audi firmy Ignaszak w Kaliszu jest dostępna ładowarka o mocy 50 kW zasilana z instalacji fotowoltaicznej na dachu salonu.

Spółka Volkswagen Group Polska na terenie swojej firmy także zrealizowała "zieloną" inwestycję. Firma zainstalowała w siedzibie 36 punktów ładowania, które są udostępniane zarówno pracownikom, jak i gościom. To największa instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Co istotne, ładowarki są zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. – Coraz więcej pracowników spółki na co dzień porusza się autami elektrycznymi oraz hybrydami typu plug-in. Po zakończeniu pracy wyjeżdżają oni autami z w pełni naładowanym akumulatorem – skwitował Tonder.

Koncern VW jest również zaangażowany w budowę bardzo szybkich ładowarek przy autostradach poprzez udział w joint venture Ionity. Docelowo będzie do niej należało aż 2400 punktów ładowania o mocy do 350 kW, które znacząco skracają czas potrzebny na ładowanie akumulatora w samochodach elektrycznych nowej generacji. Stacje Ionity będą znajdować się co ok. 120 km wzdłuż najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Europie. 12 z nich powstanie w Polsce przy autostradach A1, A2 i A4.

W ciągu najbliższych pięciu lat koncern Volkswagen przeznaczy 60 mld euro na rozwój elektromobilności, samochodów hybrydowych oraz cyfryzację. 33 mld euro z tej kwoty koncern zainwestuje bezpośrednio w elektromobilność. W ciągu 9 lat Grupa VW zamierza wprowadzić na rynek 75 modeli z napędem wyłącznie elektrycznym oraz około 60 samochodów hybrydowych.