Nowa Toyota gwiazdą Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach

Toyota chce osiągnąć neutralność węglową w Europie do 2040 roku. Przy czym Japończycy już imponują rozmachem - w 2026 roku zaoferują aż 10 modeli z napędem w pełni elektrycznym. Na dowód podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach Toyota rozwiązała worek z premierami i prowadzi szturm w najpopularniejszych segmentach rynku. 4,3-metrowyUrban Cruiser debiutuje w konkurencyjnej klasie B-SUV. Nowa Toyota C-HR+ za chwilę zacznie rozpychać się wśród kompaktowych modeli C-SUV. Z kolei bZ4X Touring zastępuje hybrydową i wielką Toyotę Highlander. Za mało?

Z kapelusza wyskoczyła zupełnie nowa Toyota bZ4X – japoński SUV zmienił stylistykę nadwozia, w kabinie jest nowocześniejsza deska rozdzielcza z ogromnym ekranem, a pod karoserią aż trzy rodzaje napędu. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowa Toyota bZ4X

Toyota bZ4X na rynku pojawiła się w 2022 roku. Dwa lata później została 4. najpopularniejszym samochodem elektrycznym w Europie. Dziś jest najchętniej kupowanym nowym autem w Norwegii – jest numerem 1. jak w Polsce Corolla. Teraz na rynek wjeżdża nowe wcielenie japońskiego przeboju.

Nowa Toyota bZ4X różni się od poprzednika zmienionym przodem – teraz światła dzienne w kształcie bumerangów i główne są na dwóch poziomach. Tuż pod logo marki biegnie światłowód LED. Nadkola są wykończone tworzywem w fortepianowej czerni zamiast matowego plastiku – to dodaje szlachetności.

bZ4X ma 4,7 m długości, czyli o 9 mm więcej niż RAV4. Elektryk jest też o 85 mm niższy (1650 mm wysokości). Promień skrętu wynosi 5,7 m, czyli jest w stanie zawrócić na 12 m. Niemal tak jak Toyota Yaris Cross czy Corolla. Elastyczność platformy e-TNGA pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi (2850 mm, to 160 mm więcej niż w RAV4 i dokładnie tyle samo co Highlander), akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry czy właśnie Highlandera, płaską powierzchnię pod stopami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych.

Nowa Toyota bardziej aerodynamiczna. Przed Mercedesem nie ma wstydu

Nowy bZ4X szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. Nowy bZ4X powinien mieć znacznie łatwiej, ponieważ osiąga współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,27, w porównaniu do 0,29 dla poprzedniego modelu. W dużym SUV-ie to znakomite rezultaty (dla porównania Volvo EX30 – 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). Osiągnięto je dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym aerodynamicznie ukształtowanych felg, nowych i bardziej opływowych lusterek zewnętrznych, tylnego spoilera, specjalnych odsłon podwozia dla lepszego przepływu powietrza.

Nowe wnętrze - duży ekran i klasyczne przyciski

Toyota bZ4X od progu wita przeprojektowanym wnętrzem. 14-calowy ekran systemu multimedialnego jest standardem we wszystkich wersjach. Cieszą dodatkowe pokrętła i przyciski fizyczne do obsłygi najpotrzebniejszych funkcji – klimatyzacji czy temperatury wnętrza. Nowością jest także podwójna ładowarka indukcyjna telefonów.

Nowa Toyota bZ4X daje trzy rodzaje napędów do wyboru. Gwarancja na 1 milion kilometrów

Nowy bZ4X będzie dostępny z bateriami 57,7 kWh i 73,1 kWh. Przewidziano trzy rodzaje napędu:

57,7 kWh bateria i 167 KM mocy, napęd na przód

73,1 kWh bateria i 224 KM mocy, napęd na przód

73,1 kWh bateria i 343 KM mocy, napęd na cztery koła

Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii baterii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu oferuje program Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub 1 milion kilometrów. Nikt nie oferuje takich warunków!

Toyota bZ4X i szybkie ładowanie w 28 minut. 150 kW mocy szczytowej

Ogromną korzyścią jest maksymalna moc ładowania, która wynosi 150 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmie 28 minut. To bardzo dobry wynik i lepszy o 38 proc. w stosunku do starszego modelu (próba przeprowadzana przy temperaturze -7 stopni Celsjusza). Plusem jest także ładowarka pokładowa o mocy 22 kW, która umożliwia szybsze ładowanie AC. Funkcję przygotowania akumulatora do ładowania można aktywować ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem nawigacji.

Toyota bZ4X najbardziej oszczędna. Zawstydza Teslę

bZ4X w wersji bazowej ze 167-konnym silnikiem i napędem na przednie koła przyspieszy od 0 do 100 km w 8,6 s. Toyota deklaruje 444 km zasięgu. Przy czym zużycie energii na poziomie 13,9 kWh/100 km jest najniższe w segmencie – dla porównania Tesla Model Y to 14,4 kWh, a chiński BYD Seal U aż 19,9 kWh.

Wersja wyposażana w silnik 204 KM (265 Nm) i napęd na przednie koła startuje od 0 do 100 km/h w 7,4 s. Producent obiecuje średnie zużycie energii na poziomie 13,9 kWh energii na 100 km i aż 569 km zasięgu, czyli o 53 km więcej wobec poprzednika.

bZ4X z napędem 4x4 ma aż 343 KM, co czyni ten model jednym z najmocniejszych modeli w gamie Toyoty poza sportowymi modelami z linii GR. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,1 sekundy. Zasięg to nawet 516 km, to o 95 km lepiej niż starszy model. Jak przystało na rodzinną rakietę, nowy SUV jest też siłaczem przygotowanym do holowania przyczep o masie do 1500 kg (poprzednik jedynie 750 kg).

Toyota bZ4X jest dzielna w terenie i w wodzie

Toyota bZ4X elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż na wertepach. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu XMODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu i błocie (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control. Na mokrej nawierzchni bZ4X ze stałym napędem 4x4 XMODE wystartuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ 4x4 dołączany przez komputer i to mimo, że EV waży ponad 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi.

Ile kosztuje nowa Toyota bZ4X? Cena niższa o 40 000 zł

Nowa Toyota bZ4X trafi do sprzedaży w Polsce już w październiku 2025. Pierwsze auta u dilerów będzie można oglądać w grudniu. Cena? Obecnie Toyota bZ4X w wersji Prestige kosztuje od 184 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 144 900 zł, czyli do poziomu mniejszej kompaktowej Corolli TS Kombi z napędem hybrydowym.