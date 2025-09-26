Nowa Toyota bZ4X Touring gwiazdą Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach

Toyota podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach rozwiązała worek z premierami i prowadzi szturm w najpopularniejszych segmentach rynku. 4,3-metrowy Urban Cruiser debiutuje w konkurencyjnej klasie B-SUV. Z kolei nowa Toyota C-HR+ za chwilę zacznie rozpychać się wśród kompaktowych modeli C-SUV. Jeszcze mało?

Japońska marka wyciągnęła z kapelusza auto, które powinno być na rynku od dawna. Oto nowa Toyota bZ4X Touring. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda Toyota bZ4X Touring. Trzeba było tak od razu

Toyota bZ4X Touring w nowym lakierze Brilliant Bronze może niektórym przypominać duże kombi wyżej zawieszone nad drogą. Jednak to duży SUV dla dużej rodziny. Większe wymiary szczególnie dobrze widać w bocznych proporcjach. Nowy model powstał dzięki rozciągnięciu sylwetki zwykłego bZ4X. Stąd bardziej praktyczna wersja nadwoziowa jest o 140 mm dłuższa (4830 mm długości) i 20 mm wyższa (1620 mm wysokości).

Trzeba przyznać, że Touring wygląda zdecydowanie lepiej od klasycznego bZ4X. Także pod względem codziennego użytkowania ten samochód ma o niebo więcej sensu. Dodatkowe milimetry pozwoliły powiększyć bagażnik o 148 litrów do przepastnych 600 l pojemności. Tylne siedzenia dzielone w proporcji 40:60 można szybko złożyć i powiększyć przestrzeń transportową. Dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder to aż 1 m.

Toyota bZ4X Touring z bagażnikiem o pojemności 600 l. Jakie wymiary?

Duży rozstaw osi (2850 mm; taki sam jak w modelu Highlander), akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry czy właśnie Highlandera, płaską powierzchnię pod stopami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych. Zresztą sama Toyota przedstawia swoją nowość jako następcę hybrydowego, 5-metrowego Highlandera wycofanego z europejskiego rynku ze względu na zaostrzenie przepisów dotyczących emisji.

Nowa Toyota bZ4X Touring i gwarancja na 1 milion kilometrów

Toyota bZ4X Touring od progu wita przeprojektowanym wnętrzem. 14-calowy ekran systemu multimedialnego jest standardem we wszystkich wersjach. Pod nogami skrywa się litowo-jonowy akumulator o pojemności 74,7 kWh brutto. To najnowsza bateria japońskiej marki chłodzona cieczą. Producent podkreśla, że w bZ4X Touring stosuje ogniwa firmy Panasonic, a te mają wyjątkowo dobrze opierać się degradacji wydajności i zostały przystosowane do ładowania w bardzo niskich temperaturach. Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii baterii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu oferuje program Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub milion kilometrów. Nikt nie oferuje takich warunków!

Ogromną korzyścią jest maksymalna moc ładowania, która wynosi 150 kW. Uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. zajmie 28 minut. To bardzo dobry wynik. Plusem jest także ładowarka pokładowa o mocy 22 kW, która umożliwia szybsze ładowanie AC. Funkcję przygotowania akumulatora do ładowania (rozwiązanie szczególnie przydatna zimą) można aktywować ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem nawigacji.

Toyota bZ4X Touring - 224 KM czy 380 KM?

Napęd Toyoty bZ4X Touring wykorzystuje mniejszy i lżejszy układu e-Axle. Inżynierowie zastosowali tu nowe półprzewodniki z węglika krzemu (SiC), które są efektywniejsze i jednocześnie generują przy tym wyższą moc. Wariant z napędem na przednie koła osiąga moc 224 KM i zapewni do 560 km zasięgu.

bZ4X Touring z napędem 4x4 ma aż 380 KM, co czyni ten model najmocniejszym elektrycznym autem japońskiej marki. Jak przystało na rodzinną rakietę, Toyota bZ4X Touring jest też siłaczem przygotowanym do holowania przyczep o masie do 1500 kg.

Toyota bZ4X Touring jest dzielna w terenie i w wodzie

Toyota bZ4X Touring z elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż na wertepach. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu XMODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu i błocie (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control. Na mokrej nawierzchni Touring ze stałym napędem 4x4 XMODE wystartuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ 4x4 dołączany przez komputer i to mimo, że EV waży ponad 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi.

Ile kosztuje Toyota bZ4X Touring? Cena niższa o 40 000 zł

Nowa Toyota bZ4X Touring trafi do sprzedaży w Polsce już w styczniu 2026. Pierwsze auta u dilerów będzie można oglądać w marcu. Cena? Obecnie Toyota bZ4X w wersji Prestige kosztuje od 184 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 144 900 zł, czyli do poziomu mniejszej kompaktowej Corolli TS Kombi z napędem hybrydowym.