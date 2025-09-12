Skoda Octavia tanieje. Czesi tną ceny samochodów i świętują

Skoda pojawiła się na świecie 1895 roku, dlatego należy do grona pięciu marek samochodowych z najdłuższą historią. Właśnie 130 lat temu mechanik Vaclav Laurin i księgowy Vaclav Klement doszli do wniosku, że warto wejść w biznes… rowerowy. Po rowerach Slavia i motocyklach Laurin & Klement pierwszym samochodem zbudowanym w miejscowości Mlada Boleslav był Laurin & Klement Voiturette A z jednolitrowym, dwucylindrowym silnikiem V o mocy 7 KM. Pojazd poruszał się z maksymalną prędkością 40 km/h.

Dziś największym hitem producenta jest Skoda Octavia jako kombi i liftback. Obecnie to jeden z najciekawszych wyborów w tej klasie, do tego wjeżdża na rynek w nowej wersji Edition 130 i w specjalnych cenach z okazji 130. urodzin czeskiej marki. Na co mogą liczyć kierowcy?

Skoda Octavia kombi i liftback w nowym stylu

Nowa Skoda Octavia w zależności od wersji na świat patrzy przez ostro zarysowane matrycowe reflektory LED Matrix drugiej generacji. Nowe lampy to najbardziej zauważalna zmiana, a obejmują zewnętrzny moduł bi-LED, który obsługuje światła mijania i drogowe, z kolei na sekcję wewnętrzną składają się dwa rzędy 36 pojedynczych segmentów matrycowych (o 12 więcej niż w poprzedniej generacji). Każdy segment może być sterowany oddzielnie, by nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych.

Z tyłu nazwa SKODA na klapie jest już wypisana czcionką zgodną z najnowszą wizualizacją marki. Lampy wyróżniają animowane kierunkowskazy sięgające aż do pokrywy bagażnika. Poprzecinane wlotami przeprojektowane zderzaki wydłużyły nadwozia o centymetr do 4,7 m. Najmodniejsze kolory w tym sezonie to odcień Mamba Green (foto) dostępny wyłącznie w wersjach Sportline i RS oraz pomarańczowy Phoenix zastrzeżony dla kombi (foto).

Skoda Octavia jak nowy Superb, przestronność i multimedia zaskakują

Zmiany wlały się także do wnętrza. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje 10-calowy wirtualny kokpit i 10-calowy ekran środkowy, który na życzenie można zastąpić 13-calowym wyświetlaczem (jak w modelu Superb czy Kodiaq). Nowy system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nawet osoba o wzroście ok. 190 cm będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane). Dwustrefowa klimatyzacja Climatronic jest teraz seryjna. Skoda postarała się o nowinki ułatwiające życie codzienne. Stąd na pokładzie chłodzony 15-watowy Phone Box do szybkiego ładowania smarftona. Pasażerowie mogą korzystać z portów USB-C o mocy wyjściowej 45 W (trzykrotnie większa moc ładowania niż wcześniej). Ulepszony system bezkluczykowego dostępu Kessy automatycznie odblokowuje lub blokuje drzwi, gdy tylko kierowca znajdzie się w odległości mniejszej niż 1,5 m od auta.

Skoda Octavia - jaka jest pojemność bagażnika kombi i wersji liftback?

Przestronność i praktyczność wnętrza pozostaje kluczową zaletą. Skoda Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności 640 l, Octavia liftback od 600 l. Nikt w tej klasie nie ma nic większego. Jednocześnie drobne rozwiązania, które polepszają użyteczność to również popisowa dyscyplina producenta. Z każdym modelem wchodzą nowe gadżety i zawsze dają frajdę z odkrywania ich oraz testowania. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc na co dzień, to Octavia ponownie zaskakuje funkcjami spod hasła "Simply Clever". Wnętrze można wzbogacić o pakiet komfortowego snu. Koc i boczne zagłówki drugiego rzędu zatroszczą się o pasażerów skłonnych do drzemki podczas jazdy.

Do kombi przewidziano automatycznie chowaną osłonę bagażnika. Z tyłu pojawił się schowek do przechowywania toreb, kubków i butelek. Wielofunkcyjna kieszeń w bagażniku ma teraz dwa regulowane haczyki. Uchwyt na tablet można także założyć z tyłu sportowych foteli. Skrobaczka do szyb we wlewie paliwa i parasol w przednich drzwiach są z ekomateriałów. Szczotka w schowku przednich drzwi to standard.

Nowa Skoda Octavia - silnik benzynowy 1.5 TSI robi różnicę

Skoda Octavia daje szeroki wybór napędów. Bazowy silnik benzynowy 1.5 TSI o mocy 115 KM jest połączony z 6-biegową skrzynią manualną (producent obiecuje zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,5-5,8 l/100 km, przyspieszenie 0-100 km/h w 10,5 s).

Mocniejszy wariant to 1.5 TSI/150 KM (spalanie na poziomie 5,4-5,8 l/100 km, 8,6 s przyspieszenie 0-100 km/h) – ten silnik jest najpopularniejszy w Polsce. Obie jednostki 1.5 TSI są dostępne z technologią miękkiej hybrydy mHEV i przekładnią DSG. Dzięki dodatkowej instalacji energia odzyskana podczas hamowania jest magazynowana w 48-woltowym akumulatorze litowo-jonowym i w razie potrzeby elektryczny zastrzyk zapewnia wsparcie dla silnika spalinowego.

Silnik 2.0 TSI o mocy 204 KM (320 Nm) jest seryjnie łączony z 7-biegowym automatem DSG i napędem 4x4. Taka Skoda Octavia od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,6 sekundy. Producent obiecuje zużycie benzyny na poziomie 6,7 l/100 km.

Skoda Octavia 2.0 TDI w dwóch wersjach

Silnik Diesla 2.0 TDI to dwie wersje mocy do wyboru - 115 KM lub 150 KM. Producent obiecuje zużycie oleju napędowego na poziomie 4,5-4,9 l/100 km.

Skoda Octavia RS - silnik 2.0 TSI mocniejszy o 20 KM

Skoda Octavia RS jest dostępna wyłącznie z jednostką 2.0 TSI/265 KM (o 20 KM więcej; 370 Nm). Nowe oprogramowanie silnika wygeneruje basowy pomruk, zwiększa obroty przy rozruchu, a w trybie Sport wyostrzy reakcję na gaz. Octavia RS od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,4 sekundy. Producent obiecuje zużycie benzyny na poziomie 6,7 l/100 km.

Jak jeździ nowa Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM?

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień. Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Do tego okazuje się bardzo oszczędna.

Podczas spokojnej jazdy Octavia z czterema dorosłymi osobami na pokładzie i ich bagażem zużyła średnio 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd. Także w porównaniu do droższej jednostki wysokoprężnej 2.0 TDI/150 KM różnice w zapotrzebowaniu na paliwo są nieznaczne. 1.5 TSI przekonuje do siebie wyższą kulturą pracy i układem miękkiej hybrydy, który wspomaga jednostkę spalinową i odzyskuje energię podczas hamowania. Ponadto umożliwia "żeglowanie", czyli toczenie się z wyłączonym silnikiem - co pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 1 litr.

Ile kosztuje Skoda Octavia? Taniej o 18 000 zł

Skoda z okazji 130-lecia obniżyła ceny. W efekcie Skoda Octavia Edition 130 Essence może być tańsza nawet o 14 900 zł lub aż 18 000 zł w przypadku odmiany Edition 130 Selection. Jak urodzinowa akcja wygląda w praktyce?

Najtańsza wersja Essence w standardzie oferuje m.in. funkcję Front Assist i Lane Assist czy wykrywanie zmęczenia kierowcy oraz rozpoznawanie znaków drogowych. We wnętrzu cyfrowy zestaw wskaźników Digital Display. Lista obejmuje także bezkluczykowy dostęp do auta Kessy GO, czujni parkowania (z tyłu), system light and rain assist, świata LED z przodu i z tyłu w standardzie.

Skoda Octavia Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje od 108 300 zł

Skoda Octavia Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 108 300 zł (kombi od 112 400 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 114 500 zł.

Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 117 700 zł (kombi od 121 100 zł). Octavia Essence 1.5 TSI/150 KM m-HEV to kosztuje od 121 100 zł.

Skoda Octavia Essence z bazowym silnikiem Diesla 2.0 TDI/115 KM wymaga przynajmniej 123 700 zł (kombi – 127 800 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w wyjściowej wersji wyposażeniowej kosztuje od 133 100 zł (kombi od 137 200 zł).

Skoda Octavia Edition 130 Essence to lepszy wybór. Więcej wyposażenia za 700 zł

Korzystniej jednak wybrać nową wersję urodzinową. Skoda Octavia Edition 130 Essence jest droższa jedynie o 700 zł, a dostajemy samochód wyposażony dodatkowo w kamerę cofania, tylne światła Top LED z dynamicznymi kierunkowskazami oraz czujniki parkowania przód/tył.

Skoda Octavia Edition 130 Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 109 000 zł (kombi od 113 100 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 117 700 zł (kombi od 121 800 zł).

Octavia Edition 130 Essence z silnikiem Diesla 2.0 TDI/115 KM wymaga 124 400 zł (kombi – 128 500 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w wyjściowej wersji wyposażeniowej kosztuje od 133 800 zł (kombi od 137 900 zł).

Ile kosztuje Octavia w wersji Selection? Wyposażenie?

Wersja Selection oferuje m.in. czujniki parkowania przód i tył, kamerę cofania, wskaźniki Virtual Cockpit, elektrycznie składane podgrzewane lusterka boczne, podgrzewane fotele przednie, 17-calowe alufelgi, czujnik zmierzchu i deszczu, bezdotykowo otwierana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, asystent pasa ruchu, funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, rozpoznawanie znaków drogowych, kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, tempomat, alarm, hill-hold control, bezkluczykowy system obsługi samochodu.

Skoda Octavia Selection kosztuje od 125 600 zł – to cena za model liftback z silnikiem 1.5 TSI/115 KM. Kombi wymaga kwoty od 129 000 zł.

Miękka hybryda 1.5 mHEV/115 KM jest standardowo łączona z dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG. Octavia z nowocześniejszym napędem kosztuje od 132 100 zł (liftback) i 135 500 zł za kombi.

Skoda Octavia liftback z mocniejszym silnikiem benzynowym 1.5 TSI/150 KM to wydatek od 134 300 zł (kombi 137 700 zł). Auto z technologią miękkiej hybrydy oraz seryjnym automatem DSG kosztuje odpowiednio: 138 700 zł i 142 000 zł. Wersja z silnikiem 2.0 TSI/204 KM 4x4 to wydatek od 160 400 zł. Kombi to cena od 163 600 zł.

Ile kosztuje promocyjna Skoda Octavia Edition 130 Selection?

W tym przypadku również bardziej opłacalny jest wybór wersji jubileuszowej. Skoda Octavia Edition 130 Selection jest bogatsza o Pakiet Light & Viev Plus (w tym reflektory Top LED Matrix), adaptacyjny tempomat, w kombi zagłówki tylnej kanapy z funkcją spania.

Skoda Octavia Edition 130 Selection 1.5 TSI/115 KM kosztuje o 800 zł więcej od regularnego modelu, czyli od 126 400 zł (kombi od 129 800 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 135 100 zł (kombi od 138 500 zł).

Skoda Octavia za mniej niż 500 zł, a Kodiaq poniżej 1000 zł miesięcznie

Skoda z okazji 130. urodzin przygotowała atrakcyjne warunki finasowania dla firm. W efekcie Octavia liftback 1.5 TSI DSG Edition 130 Selection jest dostępna w leasingu niskich rat od 462 zł netto miesięcznie, przy cenie transakcyjnej 118 983 zł netto. Z kolei Skoda Kodiaq 1.5 TSI DSG Edition 130 oferowana jest z miesięczną ratą od 982 zł netto, przy cenie transakcyjnej 138 739 zł netto. Oba modele finansowane są w leasingu operacyjnym z umową na 24 miesiące i rocznym limitem 10 000 km. Opłata wstępna wynosi 10 proc. wartości samochodu. Co ciekawe, przed wprowadzeniem promocyjnych warunków miesięczna rata leasingowa dla Octavii wynosiła 1168 zł netto, a dla Kodiaqa 1585 zł netto.