Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowe prawo. Oto 10 zmian dla kierowców

Rejestracja samochodu wymaga dziś wyprawy do urzędu, wypełniania stosów dokumentów i oczekiwania w kolejce do okienka wydziału komunikacji. Jednak już niebawem zarejestrowanie auta czy innego pojazdu będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.

Zmiany w prawie drogowym opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury właśnie trafiły do sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Infrastruktury. Nowych zasad i rozwiązań deregulacyjnych, które pomogą zaoszczędzić czasu, pieniędzy i nerwów jest co najmniej dziesięć. Na co mogą liczyć zmotoryzowani?

Samochód zarejestrujesz przez internet. Koniec chodzenia do urzędu

Rejestracja samochodu bez wizyty w wydziale komunikacji – o tym rozwiązaniu marzyli kierowcy, od kiedy w 2017 roku ruszyła aplikacja mObywatel. Teraz ich oczekiwanie dobiega końca. Z nowelizacji przepisów wynika, że składanie wniosku o rejestrację pojazdu ma być możliwe online za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tym samym zniknie konieczność zbierania i archiwizowania papierowych wniosków przez urzędy.

– Projekt umożliwia składanie wniosku o rejestrację pojazdu środkami komunikacji elektronicznej za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – uzasadnia ministerstwo. – Metodą alternatywną dla usługi online będzie możliwość złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez starostę na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę, dokumentów (…), danych udostępnionych w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, podpisanego przez wnioskodawcę. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby osób, które nie mają dostępu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – wyjaśniają pomysłodawcy.

Kupujesz samochód używany? Koniec odkręcania tablic rejestracyjnych

Druga zmiana to wielkie ułatwienie dla osób kupujących samochód używany. Nowe zasady przewidują zniesienie obowiązku ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych w przypadku rejestracji pojazdu z wnioskiem o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W praktyce to oznacza, że nie trzeba już będzie odkręcać tablic rejestracyjnych z auta, żeby pokazać je do weryfikacji urzędnikowi w wydziale komunikacji.

– Starosta, dokonując w takim przypadku rejestracji pojazdu, będzie wydawał decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, natomiast właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację będzie załączał oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony. Jeżeli do wniosku nie zostanie dołączone oświadczenie albo posiadane tablice (tablica) rejestracyjne nie będą zgodne z przepisami organ rejestrujący wyda zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym – wyjaśnia resort. Nowe przepisy pozwolą także uzyskać pozwolenie czasowe w przypadku pozostawiania dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Rejestracja auta bez zaświadczenia o badaniu technicznym. Znika absurd

Obecnie dane o wykonanych badaniach technicznych w czasie rzeczywistym są przesyłane przez diagnostów do CEPiK. Mimo to kierowca składając w wydziale komunikacji wniosek o rejestrację auta i tak musi załączyć papierowe zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów o pozytywnym wyniku przeglądu. To absurdalne, stąd trzecia zmiana i przy rejestracji pojazdu nie będzie już wymagane przedłożenie kwitu z SKP (jeżeli potwierdzenie widnieje w bazie CEP) – urzędnik sprawdzi to w systemie.

Samochód z hakiem holowniczym? Koniec dodatkowych przeglądów

Czwarta zmiana dotyczy samochodów z hakiem holowniczym i procedury potwierdzenia przystosowania takiego pojazdu do ciągnięcia przyczepy. Dzięki nowym zasadom wystarczy do tego, że i tu cytat: w dokumentach homologacyjnych zawarta będzie informacja o zamontowaniu takiego urządzenia sprzęgającego bez konieczności wykonywania dodatkowego badania technicznego potwierdzającego takie przystosowanie i przedkładania go w organie rejestrującym.

Jaki przebieg samochodu? Urząd sprawdzi licznik auta z Niemiec

Koniec z kręceniem liczników i oszukiwaniem na przebiegu auta. Piąta nowość umożliwi wydziałom komunikacji pobieranie danych o pojazdach sprowadzonych do Polski z ewidencji państw członkowskich UE. Z kolei organy rejestrujące innych krajów Unii będą mogły zaciągać informacje dotyczące aut czy motocykli zarejestrowanych z polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nieuczciwi handlarze dostaną tym samym po łapach. Nic się nie ukryje.

Zamiast 30 dni masz 60 dni na rejestrację samochodu ze spadku

Szósta zmiana to wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku. Z nowelizacji wynika również, że: w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin (…) biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przepisy określą także dzień od którego liczony jest termin na złożenie wniosku w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu. Nowelizacja doprecyzuje również przewidziane w ustawie przypadki, w których obowiązek rejestracji pojazdu zostanie wyłączony. Dotyczyć to ma m.in. sytuacji, kiedy sprowadzony zza granicy samochód czy motocykl zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu na złożenie wniosku.

Łatwiej o czasową rejestrację samochodu. Prostsze procedury

Siódma zmiana również ucieszy kierowców. Znowelizowane prawo przewiduje rozszerzenie możliwości czasowego zarejestrowania pojazdu. Z kolei obowiązek rejestracji nie będzie już działał w sytuacji kradzieży pojazdu lub udokumentowanej trwałej i zupełnej utrata jego posiadania "bez zmiany w zakresie prawa własności".

Prostsze będą także procedury dotyczącej czasowej rejestracji zakupionego pojazdu w celu wywozu za granicę. Nowy właściciel auta niemający miejsca stałego zamieszkania w Polsce, będzie mógł czasowo zarejestrować je w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu. Kolejna zmiana zniesie obowiązek okazywania przy rejestracji auta dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy wnioskuje o to Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, które przejęły prawo własności pojazdu.

Łatwiej ze zwrotem tymczasowych tablic rejestracyjnych

Nowe przepisy ułatwią zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie okresu czasowej rejestracji pojazdu. Chodzi o przejazd auta z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd szybciej dotrze do danych kierowcy i samochodu

Dziesiąta zmiana umożliwi Ministrowi Sprawiedliwości składania w imieniu wszystkich sądów powszechnych wniosku o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. – Usprawnienie tego procesu przyczyni się do zwiększenia efektywności postępowań sądowych w sprawach wykroczeń i przestępstw drogowych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym –wyjaśniają pomysłodawcy.

Podsumowanie, czyli rejestracja samochodu po nowemu. Oto najważniejsze zmiany dla kierowców

Na co mogą liczyć kierowcy? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym dotyczy zmian w procesie rejestracji pojazdu poprzez m.in.:

Umożliwienie elektronicznego składania wniosku o rejestrację pojazdu;

Zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdu, jeśli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny;

Organom rejestrującym w Polsce i innych krajach UE umożliwienie elektronicznej wymiany danych o pojazdach przed ich rejestracją;

Wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku;

Umożliwienie uzyskania potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy bez dodatkowych badań technicznych, jeżeli informacja o tym jest w dokumentach homologacyjnych;

Wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu również w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zakupu;

Rejestracja samochodu bez papierowego zaświadczenia z SKP o badaniu technicznym;

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2025 roku?

Obecnie rejestracja samochodu kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.