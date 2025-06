Odkryli szczątki mamuta na budowie S17

Archeolodzy w trakcie badań wykopaliskowych w pobliżu Zamościa, gdzie wkrótce rozpocznie się budowa drogi ekspresowej S17, odkryli niesamowite znalezisko. Badacze natrafili na nie podczas prac na stanowisku archeologicznym w miejscowości Łabunie.

Reklama

Prace w terenie przyszłej budowy drogi S17 rozpoczęły się jesienią 2024 roku. W trakcie badań archeolodzy znaleźli m.in. cios mamuta oraz fragment miednicy, który należał do mamuta lub słonia leśnego – informuje GDDKiA. Szczątki te zostały podjęte we współpracy z naukowcami z UMCS w Lublinie (z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku oraz Instytutu Archeologii) i przekazane do dalszych badań.

Największe w Polsce nagromadzenie szczątków mamuta. Kości mają nawet 24 000 lat

Największe w Polsce nagromadzenie szczątków mamuta włochatego odnaleziono w 1967 na wzgórzu św. Bronisławy w Krakowie. Archeolodzy znaleźli tam blisko 6000 kości i zębów 86 mamutów (zdechłych lub zabitych), a następnie pociętych przez ludzi. Wiek kości szacuje się na 23 000–24 000 lat. Inne duże znalezisko kości mamutów pochodzi z piaskowni w rejonie Pyskowic.

Archeolodzy odkryli nie tylko szczątki zwierząt

Dotychczas w Łabuniach archeolodzy przebadali obszar około 240 arów, na którym zarejestrowali pozostałości osady średniowiecznej. Udokumentowali i przebadali około 650 nieruchomych obiektów archeologicznych, datowanych wstępnie na wczesne oraz późne średniowiecze. Odkryli pozostałości obiektów mieszkalnych wraz z towarzyszącymi im dołami posłupowymi i jamami gospodarczymi oraz dwie studnie z obudowami z drewnianych desek. Badania także pozwoliły odkryć kilkaset fragmentów naczyń ceramicznych, kawałki kości zwierzęcych, nieliczne narzędzia krzemienne, kościaną szpilę, szydło i kamienne żarno.

Budowa drogi S17, czyli 25 hektarów objętych badaniami archeologów

W sumie na trzech odcinkach S17 o łącznej długości ok. 50 km (Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne) przewidziano 17 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni ok. 25 hektarów – wylicza Dyrekcja. Na części z nich prace już się zakończyły, a na pozostałych badania trwają lub wkrótce się rozpoczną. GDDKiA podkreśla, że stanowiska te zostały wytypowane na wcześniejszych etapach przygotowania inwestycji i nie powinny mieć wpływu na termin realizacji inwestycji.

Kiedy ruszy budowa drogi S17? Oto harmonogram

Jeszcze w 2025 roku GDDKiA chce rozpocząć budowę trzech odcinków S17 na południe od Zamościa w kierunku Hrebennego, o łącznej długości ok. 50 km. Dla 17-kilometrowego odcinka Tomaszów Lubelski - Hrebenne, wojewoda lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dwóch pozostałych decyzji drogowcy spodziewają się niebawem.