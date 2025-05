Ford Kuga - cena, wyposażenie, dane techniczne

Okazuje się, że hybryda nie musi być japońska, a rozsądnie wyceniony SUV wcale nie musi mieć chińskiego paszportu. Ford Kuga to mocny zawodnik w klasie oszczędnych, rodzinnych SUV-ów. Globalny model Forda w zelektryfikowanym wydaniu ma kilka asów w rękawie, a na drodze zaskakuje niskim spalaniem. Jaki przepis na hybrydę zastosował Ford i jak auto sprawdza się w praktyce?

Reklama

Czy w dobie ekspansji chińskich marek i niskich cen w salonach, Kuga jest warta uwagi? Oto wersje silnikowe, osiągi, wyposażenie, wymiary i ceny modelu, który od 2019 roku wyjeżdża z hiszpańskiej fabryki Forda w Walencji. Promocyjny cennik zaskakuje!

Ford Kuga - wymiary

Ford Kuga mierzy 4604 mm - długość nadwozia jest więc typowa dla europejskiego, kompaktowego SUV-a. Z rozstawem osi 2711 mm, Kuga plasuje się jednak wyżej od RAV4 czy Tucsona. Dzięki temu, wnętrze jest naprawdę przestronne, a na każdego pasażera czeka solidna ilość miejsca. Tylna kanapa jest i przesuwna w zakresie 15 cm – możemy zwiększyć ilość miejsca na nogi lub dodać nieco objętości bagażnika. Jego pojemność zwiększa się z 475 l do 645 l. Po złożeniu oparć drugiego rzędu otrzymamy 1534 l. Wysokość nadwozia wynosi od 1673 do 1681 mm, w zależności od wybranej wersji.

Ford Kuga - wnętrze

Jakie technologie i rozwiązania skrywa wnętrze Kugi? Przed kierowcą znalazł się wirtualny zestaw zegarów o przekątnej 12,3 cala. Drugi ekran dotykowy wyrasta z deski rozdzielczej w centralnym punkcie kokpitu - przy okazji niedawnego liftingu zwiększyła się jego przekątna. System multimedialny SYNC4 współpracuje z opcjonalnym nagłośnieniem B&O. Materiały wykończeniowe są w większości miękkie, a wygodne fotele mają wysuwane podparcie pod uda - długość siedziska zadowoli nawet najwyższych kierowców i pasażerów. W wersjach ST-Line i ST-Line X możemy liczyć na detale podkreślające usportowiony charakter - czerwoną nitkę, zamszowe wstawki czy kierownicę obszytą perforowaną skórą.

Oto hybryda według Forda

Sercem układu w obu przypadkach jest wolnossący, benzynowy silnik o pojemności 2.5 litra. Hybryda ma moc 180 KM w wersji przednionapędowej i 183 KM w odmianie AWD. Hybryda plug-in jest dostępna wyłącznie z napędem na przednią oś i generuje 243 KM.

Co nowego pojawiło się w zelektryfikowanym układzie przy okazji ubiegłorocznej modernizacji? Przede wszystkim lepsze osiągi, nieco niższe zużycie paliwa i większy (najlepszy w klasie) uciąg 2100 kg to zasługa nowej przekładni e-CVT. Skrzynia bezstopniowa nowej generacji ma usprawniać pracę hybrydowego systemu, a kierowcy oferować lepsze wrażenia zza kierownicy. Dzięki symulacji przełożeń sprawia, że mocniejsze przyspieszenia nie wydają się już męczyć układu napędowego, a czas przyspieszenia do setki na poziomie 8,3 s w wersji FHEV i 7,3 s dla odmiany PHEV to obietnica dobrej elastyczności i dynamiki. Ci, którzy oczekują kopnięcia w plecy i mocnych wrażeń raczej nie mają tu czego szukać - liniowe przyspieszenie sprawia, że Kuga nie wydaje się być tak szybka, jak sugerowałyby to powyższe liczby. Ile spala średnio hybrydowa Kuga? W mieście nietrudno osiągnąć wynik z przedziału 5,0-5,5 l/100 km. W trasie trzeba liczyć się z rezultatami 7,0-8,0 l/100 km. Wariant PHEV również wypada pod tym względem przyzwoicie, bowiem zużycie paliwa nie szybuje, gdy poruszamy się z rozładowanym akumulatorem.

Reklama

Ford Kuga - cena i wyposażenie

W ofercie znalazło się 5 wersji wyposażenia. Obok podstawowej Titanium, klienci mogą wybierać spośród wariantów ST-Line, ST-Line X, Active oraz Active X. Te dwa ostatnie wyróżniają się zawieszeniem o zwiększonym prześwicie. Z przodu przybyło go 10 mm, a z tyłu 5 mm. Oprócz tego, standardem są tapicerka z szarymi przeszyciami, wstawki z imitacją drewna we wnętrzu oraz pakiet stylistyczny z szarymi osłonami nadkoli oraz nieco inaczej zaprojektowanymi zderzakami z przodu i z tyłu.

Nowa Kuga zyskała więcej wyposażenia dostępnego już w standardzie. Bazowa wersja Titanium ma m.in. system bezkluczykowy, kamerę cofania, 17-calowe felgi, 13,2-calowy, nowy ekran systemu SYNC 4, reflektory Full LED, przyciemnione szyby tylne, tempomat i bezprzewodową ładowarkę do smartfona.

Ile kosztuje SUV Forda? W nowej odsłonie i z "promocyjnym" cennikiem dzielnie stawia czoła chińskim konkurentom. Choć już w podstawowej wersji, z kwotą 137 980 zł na metce może popisać się znakomitą relacją wyposażenia do ceny, weźmy pod uwagę hybrydy. W gronie zelektryfikowanych SUV-ów, konkurentów z Państwa Środka jest bowiem jeszcze mniej. Najtańszy Ford Kuga FHEV wyceniony został na 156 620 zł. Odmiana plug-in to wydatek 165 620 zł. Dla porównania, MG HS w wariancie plug-in wyceniony jest na 156 500 zł. O chińskiego rywala z klasycznym napędem hybrydowym niełatwo - większość modeli to auta benzynowe lub plug-iny.