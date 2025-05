Sportowe Volkswageny teraz tanieją

Sportowe, spalinowe wersje popularnych samochodów od lat są "na cenzurowanym". Po wielu modelach pozostały już tylko wspomnienia, a spore, mocne i stosunkowo paliwożerne silniki są solą w oku producentów walczących o każdy nadprogramowy gram emisji. Na tle konkurentów dzielnie trzyma się Volkswagen, który w różnych segmentach wciąż oferuje modele z oznaczeniami GTI i R.

Hot hatche są teraz dostępne do 42 000 zł taniej i choć maksymalny rabat dotyczy Golfa R we poszczególnych wersjach, również mniejsze i tańsze auta zostały mocno przecenione. Ile kosztują teraz Polo GTI, T-Roc R, Golf GTI, Golf GTI Clubsport, Golf R i Golf R Variant? Ceny zostały ścięte do poziomów, które niejednemu kierowcy zawrócą w głowie. Oto, jaką ofertą raczy nas niemiecka marka...

Volkswagen Golf R z rekordowym rabatem

Największa korzyść czeka tych, którzy noszą się z zamiarem zakupu szybkiego Golfa. Chodzi o 333-konną wersję R czyli najmocniejszy kompaktowy model w gamie producenta z Wolfsburga. Nowa "erka" przyspiesza do setki w 4,6 s, a prędkość maksymalna wynosi imponujące 270 km/h. Takie auto z nadwoziem hatchback kosztowało do tej pory 219 690 zł, a po obniżce – 177 690 zł. To rabat sięgający aż 20 procent. Za Golfa R Black Edition trzeba było jeszcze niedawno zapłacić 234 890 zł, a jego aktualna cena wynosi 192 890 zł. Na korzyści może liczyć także nabywca Golfa R Variant. Praktyczna odmiana najmocniejszego Golfa kosztuje dziś 183 690 zł (wcześniej było to 225 690 zł).

Polo GTI taniej niż 3 lata temu

W cenniku Volkswagena Polo również sporo się zmieniło. Najmniejsze GTI kosztuje teraz mniej niż w 2022 roku! Rabat wynosi w przypadku tego modelu 12 100 zł - nowa cena to 116 390 zł. Polo GTI ma pod maską silnik 2.0 TSI, który generuje 207 KM. Skrzynia biegów? Dobrze znana automatyczna przekładnia DSG kieruje napęd na przednie koła.

Zdecydowanie taniej można też kupić szybkiego crossovera. Volkswagen T-Roc R kosztuje dziś 170 790 zł zamiast 197 690 zł jak do tej pory, a cena odmiany Black Edition spadła do 174 390 zł z wcześniejszych 200 290 zł. Rabat na sportowe wersje T-Roca wynosi więc 25 900 lub 26 900 zł. T-Roc R w nadwoziu małego SUV-a zamyka technologie zbliżone do tych z Golfa R. W crossoverze do dyspozycji mamy 300-konny silnik, napęd 4Motion i automatyczną skrzynię biegów.

Golf GTI - oto nowa cena kultowego hot-hatcha

Promocja nie ominęła oczywiście kultowego modelu. Za Golfa z oznaczeniem GTI trzeba teraz zapłacić 153 890 zł, co oznacza, że cena modelu spadła o 15 600 zł. Najmniejszą, ale wciąż 10-tysięczną korzyścią mogą cieszyć się kierowcy wybierający Golfa GTI Clubsport - najostrzejszą odmianę modelu z napędem na przednią oś. 300 KM, pierwsza setka w 5,6 s i prędkość maksymalna 270 km/h to parametry, które wyróżniają się w klasie hot hatchy z "ośką". W sprincie szybsza jest tylko Honda Civic Type R, która do 100 km/h rozpędza się w 5,4 s.

Pakiety Performance Plus - cena

Volkswagen podszedł do kwestii promocji kompleksowo, bo przy okazji zmian w cenniku wprowadzono również możliwość zamówienia pakietu Performance Plus do Golfa GTE, Golfa GTI, Golfa GTI Clubsport, Golfa R i Golfa R Variant. Pakiety grupują elementy wyposażenia w niższej cenie - wartość poszczególnych elementów w pakiecie jest wyższa od ich ceny, gdyby klient chciał je zamówić pojedynczo.

W przypadku Golfa GTE w skład pakietu wchodzą: adaptacyjne zawieszenie DCC z możliwością wyboru profilu jazdy, panoramiczny dach oraz 18-calowe, aluminiowe felgi Catania ze sportowymi oponami. Cena pakietu wynosi 9440 zł, a wartość opcji – 12 590 zł, co oznacza korzyść dla klienta w wysokości 3150 zł. Pakiet Performance Plus do Golfa GTI składa się z adaptacyjnego zawieszenia DCC z możliwością wyboru profilu jazdy dla felg 19", panoramicznego dachu oraz 19-calowych aluminiowych felg Queenstown ze szlifem diamentowym. Cena pakietu wynosi 12 670 zł, a łączna wartość opcji – 16 900 zł. Korzyść dla klienta to 4230 zł. W pakiecie Performance Plus w przypadku Golfa GTI Clubsport są: 19-calowe aluminiowe felgi Queenstown z oponami 235/35 R19, przesunięcie ogranicznika prędkości maksymalnej do 270 km/h, układ wydechowy R-Performance (tylny tłumik i końcówki rur wydechowych z tytanu) oraz panoramiczny dach. Cena pakietu to 18 080 zł, a łączna wartość opcji – 23 190 zł. Korzyść dla klienta wynosi więc 5110 zł.

Nabywca Golfa R może z kolei wybrać pakiet Performance za 23 700 zł (wartość opcji wynosi 31 610 zł, co przekłada się na korzyść w wysokości 7910 zł). W jego skład wchodzą: układ wydechowy R-Performance (tylny tłumik i końcówki rur wydechowych z tytanu), panoramiczny dach oraz niezwykle lekkie, 19-calowe aluminiowe felgi Warmenau. Nie chodzi tu jedynie o kwestię designu - jedna taka felga waży zaledwie 8 kg, czyli o 20 procent mniej od innych obręczy w tym samym rozmiarze. Pakiet Performance można zamówić także do Golfa R Variant. Jego cena wynosi 14 980 zł, podczas gdy cena poszczególnych dodatków to 19 970 zł. Oznacza to korzyść dla klienta na poziomie 4990 zł.

Volkswagen ścina ceny sportowych modeli. Cennik