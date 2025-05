Nowa Toyota RAV4 wjeżdża na rynek. Oto 6. generacja japońskiego SUV-a

Toyota RAV4 jest z nami od ponad 30 lat. Na całym świecie sprzedano do tej pory ponad 15 mln egzemplarzy wszystkich pięciu generacji. Dziś to drugi najpopularniejszy samochód globalnie - tylko w pierwszym kwartale 2025 roku na drogi wyjechało przeszło 242 tys. sztuk tego SUV-a. Od RAV4 lepsza jest tylko Corolla z wynikiem 245 tys. aut.

W Europie jeździ już 2,5 mln RAV4. Obecnie 91 proc. sprzedaży na Starym Kontynencie stanowią hybrydy i hybrydy plug-in, a największymi rynkami tego auta są Francja, Hiszpania, Polska, Wielka Brytania i Włochy. Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd na rynku zadebiutuje nowa 6. generacja RAV4. Producent odkrył pierwsze detale stylistyki tego auta. Czym chce przekonać do siebie kierowców?

Toyota RAV4 zmienia styl. Jak wygląda?

Z pewnością stylistyką. Nowa Toyota RAV4 w ogniście czerwonym lakierze z czarnym dachem zrobi piorunujące wrażenie. Japoński SUV na świat patrzy przez bardziej zawansowane reflektory LED w stylu lamp stosowanych w najnowszych wdaniach Toyoty Camry i C-HR.

Przednia część to również przeprojektowana krata wlotu powietrza do silnika. Odporne na zadrapania nielakierowane osłony drzwi i nadproży plus trapezoidalne nadkola jak w Toyocie Land Cruiser sprawiają, że nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do bezdroży.

Nowa Toyota RAV4 w wersji GR Sport będzie dostępna w dwubarwnym lakierowaniu z czarnym dachem. Cechą szczególną tej wersji będzie także duży spoiler dachowy.

Nowa RAV4 zaskoczy wnętrzem i dużymi ekranami

RAV4 od progu powita nowym światem. Toyota radyklanie przeprojektowała kabinę i wykończyła ją materiałami lepszej jakości. Właściwie wszystko jest ładne dla oka i intuicyjne w obsłudze. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym centralnym ekranem na jednej wysokości z 12,3-calowym konfigurowalnym wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów – wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy.

Wzorem Camry system multimedialny szybko reaguje na polecenia, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi i pozwala sterować nawigacją w chmurze, muzyką oraz klimatyzacją (także za pomocą asystenta głosowego). Przy czym Toyota w erze wszechobecnych ekranów jedzie pod prąd i nie rezygnuje z przycisków. Z tunelu środkowego zniknęła wielka dźwignia skrzyni biegów, a zastąpił ją minimalistyczny selektor trybów pracy przekładni.

Nowa Toyota RAV4 - jaka pojemność bagażnika?

Nowa Toyota RAV4 powstała na zmodyfikowanej platformie dotychczasowego modelu. Stąd można spodziewać się, że przestronność i funkcjonalność zostanie wyniesiona na wyższy poziom. Nowe fotele przypominają te stosowane w Camry, czyli zapewnią głębsze wyprofilowanie oparcia oraz dłuższe siedzisko dla lepszego podparcia ud kierowcy i pasażerów. W obecnym modelu z tyłu rozsiadasz się niemal jak w sali kinowej – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca. Nowa RAV4 nie powinna ustąpić pod tym względem. Bagażnik zagwarantuje nie mniej niż 580 l pojemności.

Nowa RAV4 dostanie nowy napęd 5. generacji 2.5 Hybrid

Sercem nowej Toyoty RAV4 będzie najnowszy napęd 5. generacji 2.5 Hybrid, który debiutował pod maską nowej Camry. Po modyfikacjach silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Układ korzysta z nowej bipolarnej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Najważniejsze elementy napędu jak przekładnia, silniki elektryczne oraz inwerter zostały przeprojektowane, by ograniczyć wewnętrzne straty. Całość jest bardziej kompaktowa i lżejsza o 7,7 kg.

Nowa hybryda generuje 230 KM mocy, to o 12 KM więcej niż w poprzedniku (218 KM). Przy czym Camry pokazała, że lepsze osiągi nie są okupione wysokim spalaniem. W nowym RAV4 osiągniecie zużycia paliwa na poziomie 4,8-5 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań.

Nowa Toyota RAV4 będzie też dostępna jako hybryda plug-in. W tym modelu japoński producent zastosuje większy akumulator, który pozwoli na wydłużenie zasięgu w trybie elektrycznym.

Nowa Toyota RAV4 - wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo? Tu Toyota – jak w całej gamie najnowszych modeli - stawia na nowy zestaw radarów i kamer. Stąd debiutująca RAV4 rozpozna większą liczbę zagrożeń i pomoże uniknąć kolizji w większej liczbie scenariuszy, a także będzie stale sprawdzać, czy kierowca jest skupiony na prowadzeniu (kamera na kolumnie kierownicy nie spuszcza oka z szofera). Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia jest jeszcze skuteczniejszy w trakcie poruszania się po mieście, a także wykrywa niebezpieczeństwo zderzeniem czołowym. Przy skręcie monitorowany jest teraz ruch na dwóch pasach oraz pojazdy i rowerzyści nadjeżdżający z boku.

Ile kosztuje nowa Toyota RAV4?

Nowa Toyota RAV4 w Polsce zadebiutuje w 2026 roku. Obecny model z napędem 2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM kosztuje od 176 100 zł. To bardzo dobra cena za sprawdzony, dopracowany rodzinny samochód.