XPENG P7 w nowej odsłonie

XPENG to młoda marka, która zdążyła już trochę namieszać. Do życia powołali ją Chińczycy i to w Kantonie (Guangzhou) mieści się jej główna siedziba. Firma jest obecna nie tylko na rodzimym rynku, ale też na giełdach w Nowym Jorku i Hongkongu. Biura zlokalizowano w Pekinie, Szanghaju, Dolinie Krzemowej i Amsterdamie. Od niedawna, XPENG rywalizuje o względy kierowców również w Polsce, a modele G6, G9 i P7 są dostępne w oficjalnej dystrybucji.

Wkrótce, dotychczasowy model P7 ustąpi następcy. Produkowany od 2019 roku sedan właśnie doczekał się nowej odsłony. Efekt pracy projektanta oficjalnie ujrzał światło dzienne. Francuski designer Rafik Ferrag, odpowiedzialny za wygląd pierwszej generacji modelu, pokazał światu P7 w wersji niemal gotowej do produkcji.

Oto nowy XPENG. Namiesza na rynku?

Jaki będzie nowy P7? Podobnie jak obecna generacja modelu, mówimy tu o 5-drzwiowym, trójbryłowym nadwoziu. Jest to więc sportowo stylizowany liftback, narysowany tak, by przypominać sedana coupe. W dobie rynkowej dominacji SUV-ów taki projekt z pewnością można nazwać odważnym. Od muskularnych nadkoli z przodu, przez pozbawioną ostrych przetłoczeń linię boczną aż po mocno opadającą linię dachu i podcięty tył wieńczący nadwozie, XPENG P7 nowej generacji prezentuje się naprawdę nieziemsko.

Na temat technikaliów nie wiadomo jeszcze zbyt wiele. Obecna generacja to najstarszy z oferowanych modeli marki i jedyny, który nie wykorzystuje jeszcze 800-woltowej architektury. Możemy więc spodziewać się, że premiera nowej odsłony P7 przyniesie garść rozwiązań znanych z G6 i G9, w tym możliwość szybszego ładowania (wspomniane wyżej modele potrafią przyjąć prąd o mocy nawet 300 kW). W gamie mogą znaleźć się wersje z napędem na tył i na wszystkie 4 koła. Można w ciemno obstawiać też, że nowy P7 nie będzie wolniejszy od poprzednika. Poprzeczka zawieszona jest wysoko, bowiem obecny P7 Performance przyspiesza do setki w 4,1 s. Zasięg wynosi z kolei 505 km - ta wartość w nowym modelu również będzie najprawdopodobniej nieco wyższa.

Nowy gracz wjeżdża na rynek. Oto XPENG P7

Prace nad nową odsłoną flagowca zaczęły się... praktycznie tuż po premierze pierwszej generacji. Konstruowany przez pięć lat przez zespół R&D XPENG, nowy P7 ma być skokiem technologicznym dla marki - tak opisuje go CEO XPENGA - He Xiaopeng. Zdaniem prezesa będzie to połączenie luksusu wspieranego sztuczną inteligencją, zaawansowanego systemu XPENG Turing Smart Driving oraz inteligentnego kokpitu w eleganckiej i futurystycznej formie. Tak szumne zapowiedzi sugerują, że XPENG postawił na szersze wykorzystanie AI i dalszy rozwój pokładowych systemów inforozrywki. Aktualizację otrzymają też obecne w najnowszych modelach funkcje jazdy autonomicznej.

XPENG już w Polsce

Ambicje są ogromne - do końca 2025 roku chce sprzedawać swoje auta na 60 rynkach. Do tego, XPENG szykuje się do produkcji latającego samochodu AEROHT Land Aircraft Carrier – zebrał już 3000 zamówień, taśmy mają ruszyć w 2026 roku. Chińczycy szczególnie odważnie rozpychają się w Europie – plan zakłada wykrojenie dla siebie znacznego kawałka tutejszego motoryzacyjnego tortu.

Można powiedzieć, że XPENG walczy więc nie tylko ceną. A skoro rozmawiamy już o pieniądzach, warto wspomnieć, że europejskim markom klasy premium ciężko konkurować z nowym rywalem. Za dystrybucję odpowiada Inchcape – firma dobrze znana nad Wisłą, obecna tu od 2004 roku. Prowadzi salony takich marek jak BMW, Mini, BMW Motorrad, Jaguar czy Land Rover.

Ile kosztują modele XPENG? Cena

XPENG P7 z większym zasięgiem kosztuje od 216 900 zł. Z kolei wersja AWD Performance to wydatek od 241 900 zł. W obu przypadkach z maksymalną dopłatą 40 000 zł z programu NaszEauto cena spadnie odpowiednio do: 176 900 zł i 201 900 zł.