Nowe ceny paliw na stacjach. Ile kosztuje benzyna 95, gaz LPG i diesel?

Nowe wieści z rynku paliw mogą ucieszyć kierowców. Benzyna 95 i olej napędowy kosztują poniżej 6 zł za litr. Do tego ceny na stacjach dalej spadają.

5,88 zł/l i 5,94 zł/l to średni aktualny poziom cen paliw w Polsce. W skali tygodnia benzyna potaniała 4 grosze, a diesel o 6 groszy - wynika z raportu analityków BM Reflex. Olej napędowy jest obecnie najtańszy od października 2024, a benzyna od końca lutego 2022 roku, czyli początku wojny w Ukrainie. Średnia cena Gazu LPG spadła w skali tygodnia o 4 grosze do 3,08 zł/l.

Od 28 kwietnia będzie taniej na stacjach? Tankowanie przed majówką, cena gazu LPG zaskoczy

- Koniec kwietnia może również przynieść dalszy spadek średnich cen benzyny i diesla w Polsce w skali tygodnia o 4-5 groszy. Spadek cen paliw to efekt niższych cen ropy naftowej i umocnienia złotówki względem dolara - wyjaśniają eksperci.

Benzyna 95 między 28 kwietnia i 4 maja 2025 powinna kosztować 5,79-5,91 zł/l. Szlachetniejsza "98-ka" to ceny w przedziale 6,58-6,70 zł/l. Olej napędowy będzie sprzedawany najczęściej w cenach od 5,86 do 5,97 zł/l. Bardzo dobra zmiana ucieszy kierowców samochodów z instalacją LPG - cena autogazu spadnie aż do 2,98-3,04 zł/l.

Benzyna 95 kosztuje 5,79-5,91 zł/l

Benzyna 98 - 6,58-6,70 zł/l

Olej napędowy - w cenach od 5,86 do 5,97 zł/l

Gaz LPG to ceny na poziomie 2,98-3,04 zł/l

Kierowcy mają czas do 4 maja 2025

Za drogo? Może być jeszcze taniej. Z okazji długiego majowego weekendu duże sieci stacji paliw przygotowały kuszące promocje dla kierowców.

Orlen oferuje 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie (minimum 30 litrów) dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay oraz dodatkowe kupony o wartości 10 zł na kolejne zakupy. Promocja trwa do 4 maja, a kupony można realizować do 16 maja.

Sieć stacji BP proponuje rabat 30 gr/l na paliwa regularne i premium oraz 15 gr/l na LPG dla użytkowników aplikacji BPme. Oferta obowiązuje do 4 maja.

Sieć Moya kusi posiadaczy aplikacji Super Moya rabatami - do 40 groszy za litr w przypadku tankowania benzyny i diesla oraz do 20 groszy taniej za litr LPG. Kupon umożliwia tankowanie do 50 l paliwa w promocyjnej cenie. Ta oferta jest ważna do 4 maja.

Największym gestem wykazuje się sieć stacji AVIA, która oferuje kierowcom aż 50 groszy rabatu na litrze benzyny 95 i oleju napędowego. W ramach promocji można zatankować maksymalnie 50 litrów. Warunkiem jest korzystanie z aplikacji AVIA GO. Akacja promocyjna potrwa do 4 maja 2025 roku.

Benzyna tańsza o 81 groszy. Gaz LPG droższy o 19 groszy

Kwiecień jest kolejnym miesiącem z rzędu, kiedy ceny paliw są znacznie niższe niż przed rokiem. Za litr benzyny płacimy obecnie 81 groszy/l mniej niż dokładnie rok temu. Olej napędowy w skali roku potaniał 77 groszy za litr. O 19 groszy/l droższy jest jedynie gaz LPG.