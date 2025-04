JAC Motors wjeżdża do Polski. Premiera w Poznaniu

JAC Motors (czyt. Dżak) to chiński gigant motoryzacyjny z tradycjami. Istnieje od 1964 roku i dziś działa w blisko 140 krajach. Przez ponad 60 lat istnienia firmie udało się otworzyć 19 fabryk. Koncern ma także własne centra badawczo-rozwojowe, w tym ośrodek we Włoszech.

Reklama

W Chinach JAC Motors od 15 lat pozostaje liderem pod względem eksportu lekkich ciężarówek. Firma specjalizuje się w produkcji samochodów miejskich, rodzinnych, SUV-ów, vanów, aut dostawczych, pickupów, autobusów oraz ciężarówek. Teraz Chińczycy szczególnie odważnie rozpychają się również w Europie - plan zakłada wykrojenie dla siebie znacznego kawałka tutejszego motoryzacyjnego tortu. Teraz JAC Motors wjeżdża do Polski – podczas targów Poznań Motor Show ogłoszono ceny trzech modeli. Dystrybucją samochodów chińskiej marki zajmie się Grupa Bemo, jedna z największych grup dilerskich w kraju. Sprzedaż ruszy w drugiej połowie 2025 roku. Co dostaną kierowcy?

JAC JS8 PRO czyli duży SUV z hybrydą 1.5 pod maską

Reklama

JAC JS8 PRO z 4,9-metrowym nadwoziem ustawionym na 19-calowych kołach powalczy na rynku z takimi tuzami jak m.in. Kia Sorento czy Skoda Kodiaq. Wnętrze chińskiego SUV-a występuje w konfiguracji 6- lub 7-osobowej. Wyposażenie obejmuje m.in. panoramiczny dach, dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala, system Apple CarPlay i Android Auto z menu w języku polskim, kamerę 360° oraz indukcyjną ładowarkę.

Pod maską napęd hybrydowy plug-in z czterocylindrowym silnikiem benzynowym 1.5 Turbo o mocy 180 KM (300 Nm). Naładowanie akumulatora 50 kW na stacji DC powinno zająć ok. 48 min.

JAC JS8 PRO kosztuje od 137 900 zł

JAC JS8 PRO w wersji 6-osobowej z lakierem metalizowanym kosztuje od 137 900 zł. Model 7-osobowy to wydatek 139 900 zł.

Tak wygląda JAC J7 PLUS. Ile kosztuje chińska Skoda Octavia?

JAC J7 PLUS to sedan w stylu coupe. Opływowe nadwozie ma 4,78 m długości oraz 2,8-metrowy rozstaw osi. Wnętrze wita tapicerką wykonaną z perforowanej ekoskóry oraz systemem multimedialnym z ekranem 10,25 cala. Bagażnik zapewni 540 l pojemności, a po złożeniu oparć możliwości transportowe rosną do 1650 l. To oznacza, że Skoda Octavia zyskuje na rynku nowego rywala.

Chiński model napędza benzynowy silnik 1.5, który dzięki wsparciu turbo produkuje 150 KM. Napęd na przednie koła przenosi bezstopniowa skrzynia biegów CVT. Kierowca może wybierać między trzema trybami jazdy – ECO, Snow i Sport.

JAC J7 kosztuje od 94 900 zł. W cenie przewidziano lakier metalizowany.

Najtańszy pikap na rynku? Oto JAC T8 PRO

Trzeci model to pikap T8 PRO – samochód napędza 2-litrowy silnik Diesla o mocy 145 KM (360 Nm momentu obrotowego). Auto jest wyposażone w napęd na cztery koła i manualną skrzynię biegów. Wyposażenie obejmuje multimedia, klimatyzację, kamerę 360° i systemy bezpieczeństwa.

JAC T8 PRO kosztuje 99 900 zł. W przypadku tego modelu cena również obejmuje lakier metalizowany.