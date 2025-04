Nowa Mazda EZ-60 wjeżdża na rynek i tak wygląda

Mazda przewiduje, że w 2030 roku jej sprzedaż na Starym Kontynencie przekroczy poziom 200 tys. aut, z czego w Polsce będzie to 10 tys. samochodów rocznie (min. 2 proc. udział w rynku). Strategia uwzględnia także rozwój różnych napędów. Plan inwestycji rozpisany do 2027 roku obejmuje silniki konwencjonalne, 5 nowych hybryd, 5 hybryd plug-in, 3 samochody elektryczne. Lata 2027-2030 to rozwój modeli na zupełnie nowej platformie EV-Skyactiv. Dzięki temu od 2030 roku wszystkie Mazdy będą dostępne także z napędem elektrycznym (70 proc. sprzedaży marki w Europie to EV).

W ten scenariuszu wpisuje się zupełnie nowa Mazda Mazda EZ-60. Japoński SUV wyskoczył z pudełka podczas salonu samochodowego w Szanghaju. Co dostaną kierowcy w Polsce?

Nowa Mazda EZ-60 to SUV o długości 4,85 m

Mazda EZ-60 powstała na platformie, z której już korzysta nowa Mazda 6e. Inżynierowie z Hiroszimy dzięki współpracy z chińską firmą Changan Automobile (producenci utworzyli spółkę joint venture) przystosowali do własnych potrzeb model Deepal S07.

Nowy japoński SUV ma 4,85 m długości, 1,94 m szerokości i 1,62 m wysokości. W zgrabne proporce wkomponowano 2,9-metrowy rozstaw osi, który przekłada się na przestronne wnętrze. Bagażniki są dwa – tradycyjny z tyłu zapewnia 570 litrów pojemności, przedni frunk to dodatkowe 125 litrów.

Kamery zamiast lusterek bocznych

Kamery zamiast lusterek bocznych, szeroki wlot powietrza tuż pod krawędzią maski i nisko osadzone nadwozie - to tylko cześć trików dla jak najlepszej aerodynamiki. Pod względem stylistycznym debiutujący model zapowiadała prototypowa Mazda Arata. Wystarczy porównać jej boczny profil z linią ujawnionej produkcyjnej Mazdy EZ-60 i można stwierdzić, że niedaleko padło jabłko od jabłoni. Japońscy styliści stanęli na głowie, by ich SUV jak najwierniej oddawał mazdowskie DNA.

Nowy SUV Mazdy z silnikiem o mocy 258 KM czy hybryda plug-in?

Napęd? Podobnie jak w chińskim "dawcy" podstawowy akumulator 68,8 kWh jest połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM. To wystarczy by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w około 7-8 sekund. Producent deklaruje 500 km zasięgu na jednym ładowaniu. Długodystansowa wersja Long Range z akumulatorem 80 kWh powinna zapewnić ponad 550 km zasięgu. Tu silnik elektryczny jest słabszy – dostarcza 245 KM mocy. Tym autem marka z Hiroszimy zamierza rzucić wyzwanie Tesli Model Y.

Nowa Mazda EZ-60 jako hybryda z silnikiem 1.5. Kiedy w Polsce?

Nowa Mazda EZ-60 jest też przewidziana jako hybryda plug-in. Pod maską kryje się rozwiązanie łączące 1,5-litrową jednostkę benzynową z silnikiem elektrycznym i akumulatorem o pojemności 31 kWh. Taki układ ma zapewnić zasięg do 200 km na napędzie elektrycznym i ponad 1000 km w trybie hybrydowym.

W Polsce ten wariant może okazać się hitem. Kiedy w sprzedaży? Nowa Mazda EZ-60 nad Wisłą zadebiutuje na przełomie 2025 i 2026 roku.