Kia EV3 zdobyła tytuł World Car of the Year 2025. Zdeklasowała rywali

World Car of the Year, czyli plebiscyt na Światowy Samochód Roku jest organizowany od 21 lat. Eksperci uznają go za numer jeden wśród tego typu konkursów. Auta są oceniane w sześciu kategoriach. 96 jurorów z 30 państw pod uwagę bierze nie tylko wygląd pojazdów, komfort pasażerów i bezpieczeństwo, ale również aspekty środowiskowe, osiągi, pozycję rynkową oraz stosunek wydajności do ceny.

Samochody, które kwalifikują się do konkursu World Car of the Year muszą być produkowane w co najmniej 10 000 egzemplarzy rocznie i oferowane na co najmniej dwóch kontynentach. Zdobywców złotej statuetki motoryzacyjnego Oscara ogłoszono przed salonem samochodowym w Nowym Jorku. Oto zwycięskie auta w tegorocznej edycji WCOTY 2025. Wybierano z 70 modeli…

Kia EV3 najlepsza z 50 nowych samochodów. Zaskakuje nie tylko stylistyką

Kia EV3, czyli najtańszy elektryczny SUV koreańskiej marki zdobył nagrodę główną i został uznany za najlepszy samochód świata w 2025 roku. Na pobitym polu zostały BMW X3 i Hyundai Inster. W tej kategorii o puchar walczyło ponad 50 nowych modeli.

EV3 to SUV o niesamowitej urodzie. Kanciastym 4,3-metrowym nadwoziem nawiązuje do ponad 5-metrowego EV9, który zresztą w zeszłym roku również zdobył tytuł światowego auta 2024. Wyróżniający design to zasługa sztuczek stylistycznych. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnym odcięciu przy tylnym spoilerze. Pionowe reflektory na krańcach gładkiego nadwozia optycznie poszerzają sylwetkę. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium.

Nowa ergonomia miejsca kierowcy. 30-calowy wyświetlacz i rząd przycisków

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami jest świetny. EV3 zrobi też wrażenie na fanach nowych technologii. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną z przyciskami haptycznymi od sterowania audio – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Niżej projektanci zostawili jeszcze cztery klasyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Elegancka konsola środkowa obejmuje przesuwany stolik i schowek. W dolnej części można przechowywać napoje, przekąski czy nawet mały plecak.

Kia EV3 skrywa wnętrze przestronne jak w Sportage

Kompaktowa Kia EV3 dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Zresztą ma taki sam rozstaw osi co Kia Sportage (2680 mm). Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Mięsista kierownica leży idealnie w dłoniach, a głębiej profilowane fotele gwarantują komfort jazdy i podparcie na zakrętach. Z tyłu jest wyraźnie więcej miejsca niż w Volvo EX30 – Kia daje 13 cm dodatkowego luzu na nogi i 5,5 cm więcej na wysokości ramion. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę. EV3 z powodzeniem zadowoli potrzeby małej rodziny, także te transportowe…

EV3 zapewnia duży bagażnik. Jaka pojemność?

EV3 skrywa dwa bagażniki. Przedni to 25 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu zapewni 460 l, to o 75 l więcej niż Volkswagen ID.3 i aż 142 l lepiej od Volvo EX30. Pomysłowości inżynierów dopełni regulowana na poziomie 14 cm podłoga, która pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy pojemność bagażnika rośnie od do 1250 l i powstaje płaska powierzchnia.

Kia EV3 autem do wszystkiego. Rekordowy zasięg

Kia EV3 góruje także możliwościami napędu, który ma sprawić, że samochód elektryczny nie będzie już postrzegany jako drugie auto w rodzenie. Przewidziano dwie wielkości baterii. Wersja Standard to akumulator 58,3 kWh i zasięg na poziomie 436 km. Tu maksymalna moc ładowania wynosi 100 kW.

Kia jednak liczy, że to odmiana Long Range z bardzo dużą baterią o pojemności 81,4 kWh zostanie bestsellerem, a kierowcy będą ją wybierać jako auto do wszystkiego. Taka EV3 LR zapewni 605 km zasięgu w cyklu mieszanym na jednym ładowaniu (i ponad 770 km w mieście). Tak daleko w tej klasie nie zajedzie nikt. Do tego wystarczy 15 minut pod ładowarką z prądem stałym i przybywa 203 km zasięgu. EV3 LR umożliwia naładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. w około 31 minut.

Kia EV3 Standard Long Range Pojemność akumulatora 58,3 kWh 81,4 kWh Moc silnika elektrycznego 204 KM 204 KM Moment obrotowy 283 Nm 283 Nm Przyspieszenie 7,5-7,6 s 7,7-7,9 s Zasięg WLTP 436 km 605 km Czas ładowania 10-80 proc. DC 31 min 31 min Moc ładowania AC 11 kW 11 kW Moc ładownia DC 100 kW 127 kW

Jak jeździ Kia EV3? Jest oszczędna i zwinna

EV3 w każdej odmianie napędza silnik elektryczny o mocy 204 KM, który generuje 283 Nm momentu obrotowego. Podczas jazd testowych komputer po 200-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 15 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 560-600 km z większego akumulatora wydaje się realny. Jak się jeździ? Od 0 do 100 km/h samochód przyspiesza w 7,9 sekundy. Zawadiacka sylwetka wersji GT Line obiecuje znacznie lepszą dynamikę, ale wrażenia zza kierownicy i tak nie dają powodu do narzekania. Nawet w trybie Sport EV3 nie jest narowista, stąd nigdy nie ma wrażenia, że przednie opony nawiną asfalt.

Na drodze EV3, uzbrojona w mnóstwo wzbudzających zaufanie swoim działaniem systemów wsparcia, stawia głównie na komfort. Jest porządnie wyciszona – od wiatru oraz szumów toczenia – i łagodnie pokonuje nierówności, nawet na bardziej podniszczonych drogach do kabiny nie wpadają niepożądane odgłosy z okolicy kół. Podwozie to popis inżynierów – znaleźli złoty środek między skutecznym resorowaniem i wygodą. Auto jest przyjazne w obsłudze, prowadzi się zwinnie i stabilnie – to ogromna zasługa wielowahaczowego zawieszenia z tyłu. Kia planuje też wprowadzić wersję 4x4 z drugim silnikiem przy tylnej osi - ten model dołączy za około 2 lata.

Ile kosztuje Kia EV3? O 40 000 zł taniej

Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł - to auto w bazowej wersji Air z akumulatorem 58,3 kWh i silnikiem 204 KM. Koreańska nowość jest dostępna z dopłatą w ramach programu NaszEauto, co oznacza, że od kwoty na metce można odjąć nawet 40 000 zł. Wówczas cena auta spada do 126 900 zł.

Jak cena EV3 wygląda na tle konkurencji? Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł. Jest więc bardzo dobrze, nawet na tle rywali z Chin. Najgroźniejszym rywalem wydaje się być obecnie BYD ATTO 2, który w wersji Active kosztuje od 129 900 zł. Chiński konkurent ma jednak nieco mniejsze wnętrze i bagażnik. Silnik rozwija 177 KM, a bateria zapewnia 312 km zasięgu.

Można pokusić się o stwierdzenie, że jako najtańszy model EV koreańskiej marki mocno obniża próg wejścia do świata samochodów elektrycznych. Hybrydowa Kia Sportage z napędem o mocy 210 KM to podobny wydatek - od 165 900 zł. EV3 z większym akumulatorem 81,4 kWh kosztuje od 184 900 zł. Do każdego wariantu wyposażeniowego EV3 producent dodaje mobilną ładowarkę Green Cell Habu SE.

Kia EV3 - ceny 2025, zasięg i wersje wyposażenia

Kia EV3 Zasięg Air Earth Business Line GT-Line 58,3 kWh/204 KM 436-414 km 166 900 zł 179 400 191 400 - 81,4 kWh/204 KM 605-563 km 184 900 197 400 209 400 222 400

Wyposażenie EV3 najtańszej wersji Air obejmuje 20 pozycji:

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz hamowania na skrzyżowaniach (FCA 1.5),

7 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy,

Światła mijania i drogowe LED w stylistyce Vertical Cubes z 3 diodami LED z funkcją automatycznych świateł drogowych,

Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA 2) z funkcją wykrywania rąk na kierownicy,

Asystent jazdy po autostradzie,

System powiadamiania ratunkowego E-Call,

Kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy,

Przednie oraz tylne czujniki parkowania,

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewami dla drugiego rzędu,

Panoramiczny potrójny wyświetlacz składający się z cyfrowego 12,3-calowego zestawu wskaźników kierowcy zintegrowanego z 5,3-calowym dotykowym ekranem do sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowym centralnym ekranem nawigacji,

Ukryte w desce rozdzielczej, podświetlane oraz haptyczne przyciski dotykowe do sterowania multimediami,

Tylna kamera cofania,

Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (SCC 2),

System przygotowania baterii do szybkiego ładowania,

Relingi dachowe,

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu,

Klamki zewnętrzne drzwi przednich lakierowane w kolorze nadwozia, chowane w drzwiach,

17-calowe felgi aluminiowe,

System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka Smart Key,

Wykończenie wnętrza wnęki schowka przedniego między kierowcą a pasażerem w odcieniu niebieskim,

Czarne elementy wykończenia nadkoli, progów bocznych i dolnych części zderzaków.

Kia EV3 w wersji Earth kosztuje od 179 400 zł

Kia EV3 w wersji Earth kosztuje od 179 400 zł za model z akumulatorem 58,3 kWh. Model z większą baterią 81,4 kWh wymaga przynajmniej 197 400 zł. W porównaniu do bazowej odmiany Air bogatsze wyposażenie obejmuje:

System monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy,

Monitorowanie ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania,

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne,

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie,

Kluczyk cyfrowy Digital Key 2.0 pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyka,

Podgrzewane fotele przednie, 3-stopniowa regulacja,

Podgrzewana kierownica z 2-stopniową regulacją,

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości,

Materiałowe wstawki wykończeniowe deski rozdzielczej w odcieniu szarości,

Technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V),

Automatycznie chowane i uchylane klamki zewnętrzne drzwi przednich,

Przyciemniane szyby tylne,

Indukcyjna ładowarka do telefonu z funkcją chłodzenia,

Podświetlana osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z przodu.

Kia EV3 w wersji Bussines Line to dobry wybór

Kia EV3 Bussines Line 58,3 kWh to wydatek od 191 400 zł. Większy akumulator 81,4 kWh podnosi cenę do 209 400 zł. Poza wyposażeniem Earth taki samochód oferuje:

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8-kierunkach,

Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy,

19-calowe felgi aluminiowe,

Asystent jazdy po autostradzie rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu , unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu,

, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu, System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji,

Światła mijania i drogowe LED z 12 diodami LED oraz z dynamicznym powitaniem,

Tylne światła w pełni LED z dodatkowymi poziomymi paskami LED i dynamicznym powitaniem,

Kolorowy wyświetlacz Head-up Display o przekątnej 12,3 cala wyświetlający na przedniej szybie w bezpośrednim polu widzenia kierowcy parametry jazdy, ostrzeżenia systemów bezpieczeństwa, informacje z systemów multimedialnych oraz nawigacji,

Przesuwany w zakresie 12 cm panel podłokietnika kierowcy mogący pełnić funkcję stolika podczas postoju,

Funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika Smart Tailgate.

Kia EV3 GT-Line tylko z akumulatorem 81,4 kWh. Ile kosztuje?

Kia EV3 GT-Line jest dostępna wyłącznie z największym akumulatorem 81,4 kWh. Taki samochód kosztuje od 222 400 zł. Na liście wyposażenia znajduje się:

System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z pieszym lub przeszkodą,

Pompa ciepła,

System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym,

System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360°,

System zdalnego parkowania obsługujący funkcję wjazdu / wyjazdu z miejsca parkingowego,

Kameralne oświetlenie wnętrza z możliwością wyboru koloru,

Wzór przedniego grilla zarezerwowany dla wersji GT-Line z dodatkowymi elementami lakierowanymi w kolorze czarnym,

Elementy wykończenia nadkoli, progów bocznych i zderzaków w kolorze czarnym lakierowanym o wysokim połysku,

System nagłośnienia premium Harman Kardon z 8 głośnikami, w tym jednym głośnikiem centralnym oraz subwooferem,

Zagłówki przednie typu Mesh z regulacją w dwóch płaszczyznach,

Dedykowana dla wersji GT-Line 3-ramienna kierownica o sportowym wzorze wykończona skórą ekologiczną,

Metalowe nakładki na pedały,

Podsufitka w kolorze czarnym,

19-calowe felgi aluminiowe o zarezerwowanym dla wersji GT-Line wykończeniu,

Materiałowe wstawki wykończeniowe deski rozdzielczej w odcieniu ciemnej szarości,

Szare wykończenie wnęki schowka przedniego między kierowcą a pasażerem.

BYD Seagull / Dolphin Mini to najlepszy miejski samochód 2025 roku

Po raz pierwszy marka motoryzacyjna z Chin zdobyła nagrodę World Car Awards. Nowy BYD Seagull / Dolphin Mini został światowym Samochodem Miejskim Roku 2025 (World Urban Car). Przegrani w tej kategorii to Hyundai Inster oraz Mini Cooper Electric.

Nowe Volvo EX90 to najbardziej luksusowy samochód 2025

Volvo EX90 zostało Światowym Samochodem Luksusowym Roku 2025 (World Luxury Car). Szwedzki model okazał się lepszy od dwóch Porsche - Macan oraz Panamera.

Hyundai Inster to najlepszy samochód elektryczny w 2025 roku

Hyundai Inster został uznany za Światowy Samochód Elektryczny 2025. Koreański model pokonał konkurencję, którą stanowiła Kia EV3 oraz Porsche Macan.

Porsche 911 Carrera GTS najlepszy sportowy samochód 2025. Silnik spalinowy rządzi

Porsche 911 Carrera GTS zostało uznane za Światowy Samochód Sportowy 2024. Niemiecki model pokonał BMW M5 oraz bratnie i elektryczne Porsche Taycan Turbo GT.

Volkswagen ID. Buzz to najpiękniejszy samochód świata w 2025 roku

W kategorii World Car Design of the Year (Światowy Samochodowy Design Roku) jurorzy oceniali stylistykę kandydatów. Tu najwyższe uznanie zdobył Volkswagen ID. Buzz. Niemiecki samochód elektryczny w stylu retro okazał się lepszy niż Toyota Landa Cruiser i Kia EV3.