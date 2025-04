XPENG debiutuje w Polsce. Na początek dwa SUV-y i sedan

Tomasz Sewastianowicz: XPeng jest lepszy niż Tesla? Dlaczego kierowca miałby wybrać właśnie wasz samochód zamiast europejskiej, koreańskiej czy japońskiej marki?

Witold Wcisło, dyrektor zarządzający Inchcape Polska: Nasze argumenty są konkretne i poparte faktami. Samochody XPENG są większe niż typowe modele w swoich segmentach, oferują znakomite wyposażenie, świetne osiągi, atrakcyjną cenę, a przede wszystkim – nowoczesną technologię. Każdy nasz model w chwili globalnej premiery reprezentuje najwyższy poziom zaawansowania technologicznego w swojej klasie. Konkurencji się nie obawiamy, ale bacznie ją obserwujemy. Kluczowym wyzwaniem na ten moment jest budowanie świadomości marki i zwiększanie jej rozpoznawalności wśród klientów. To nasz priorytet na najbliższe miesiące.

XPeng wjeżdża do Polski w momencie, gdy inne chińskie marki są już obecne na rynku. Czym chcecie się wyróżnić?

Naszym wyróżnikiem jest konsekwentne inwestowanie w technologię, która – naszym zdaniem – zdefiniuje przyszłość motoryzacji. Przykłady? Platforma SEPA 2.0, która stanowi bazę dla wszystkich nowych modeli, a także autorskie systemy jak XPILOT, wspierające kierowcę, czy inteligentny system operacyjny, który zarządza m.in. zużyciem energii. Do tego dochodzi wysoka jakość materiałów, bogate wyposażenie i zaawansowane funkcje cyfrowe. To wszystko sprawia, że XPENG to propozycja skrojona pod wymagającego, nowoczesnego kierowcę.

XPeng odkrywa karty, rodzinny SUV kusi nie tylko ceną

Jakie modele pojawią się na polskim rynku? Ceny?

W Polsce oferujemy wszystkie modele dostępne obecnie na rynkach europejskich. XPeng P7 to sedan, który najwyższej wersji Performance rozwija moc 473 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy. Zasięg wynosi 505 km. W bazowej odmianie kosztuje od 216 900 zł.

Z kolei majestatyczny XPeng G9 to niemal 5-metrowy SUV klasy wyższej. Najmocniejszy wariant tego auta to dwa silniki elektryczne, 551 KM i 717 Nm. Stąd przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa tylko 3,9 sekundy. Zasięg do 570 km. Architektura 800V sprawia, że samochód można ładować z mocą do 300 kW. Zwiększenie zasięgu o 200 km potrwa tylko 5 min. G9 z podstawowym akumulatorem 78,2 kWh i napędem na tylną oś kosztuje od 252 900 zł.

XPeng G6 czy XPeng G9? A może jednak sedan P7

Wreszcie XPeng G6, który wpisuje się w najpopularniejszy segment w kraju. Spodziewamy się, że ten kompaktowy SUV coupe będzie naszym bestsellerem. Wyróżnia go m.in. bogate wyposażenie oraz przestronne wnętrze. W najmocniejszej wersji 476 KM i 660 Nm zapewnia świetne osiągi – przyspieszenie w 4 s od zera do 100 km/h robi wrażenie. Podstawowy G6 z napędem na tylną oś kosztuje od 203 900 zł. Z maksymalną dopłatą 40 000 zł z programu NaszEauto cena schodzi do poziomu 163 900 zł. To świetna oferta za tak zaawansowany technicznie samochód.

Pierwszy salon XPeng działa od dziś w Warszawie

Jaki model sprzedaży przyjmiecie w Polsce? Czy powstanie sieć dilerska?

XPeng trafia do Polski dzięki strategicznej współpracy z Inchcape – globalnym dystrybutorem obecnym na ponad 40 rynkach i reprezentującym blisko 70 marek. W Polsce działamy od ponad dwóch dekad jako diler i dystrybutor, więc znamy lokalne potrzeby. W przypadku XPeng pełnimy rolę dystrybutora – planujemy otwierać własne salony, ale też rozwijać sieć zewnętrznych partnerów sprzedażowych i serwisowych. Pierwszy salon XPeng działa od dziś w Warszawie.

Na jakich klientów liczycie – indywidualnych czy flotowych?

Stawiamy na obie grupy. Programy wsparcia elektromobilności, takie jak Mój Elektryk czy NaszEauto, już teraz zwiększają dostępność samochodów elektrycznych dla klientów indywidualnych i firm. Widzimy wyraźny wzrost zainteresowania zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Szczególnie liczymy na klientów flotowych, dla których XPENG będzie atrakcyjną i nowoczesną alternatywą.

Jaka gwarancja na samochody XPeng?

Jakie warunki gwarancyjne oferujecie? Jak będzie wyglądał serwis?

Zaufanie do marki buduje się m.in. przez warunki gwarancji – dlatego podchodzimy do tego tematu bardzo poważnie. W Polsce każdy samochód XPeng objęty będzie 7-letnią gwarancją oraz 12-letnią gwarancją na perforację karoserii. Oferujemy też pełen pakiet usług assistance, który zapewnia mobilność na terenie całej Europy. Samochody będą serwisowane zarówno w naszych salonach, jak i w punktach autoryzowanych partnerów.

Premiery XPengw najbliższym czasie?

W Polsce dostępne będą wszystkie modele XPeng, które mają premierę na rynku europejskim – aktualnie są to P7, G6 i G9. Wkrótce planujemy wprowadzenie odświeżonych wersji niektórych modeli.