Marka XPENG debiutuje w Polsce. Na początek dwa SUV-y i sedan

Ma 11 lat i pochodzi z Chin. XPENG to młodziutka marka założona w 2014 roku i notowana na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku oraz Hongkongu. Dziś jest najszybciej rozwijającą się firmą motoryzacyjną i high-tech. Siedziba główna znajduje się w Kantonie (Guangzhou) w Chinach, a jej biura działają w Pekinie, Szanghaju, Dolinie Krzemowej i Amsterdamie. XPENG od 2018 roku na drogi wypuścił już ponad 500 tys. samochodów. Do końca 2025 roku chce sprzedawać swoje auta na 60 rynkach. Do tego szykuje się do produkcji latającego samochodu XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier – zebrał już 3000 zamówień, taśmy mają ruszyć w 2026 roku. Chińczycy szczególnie odważnie rozpychają się w Europie – plan zakłada wykrojenie dla siebie znacznego kawałka tutejszego motoryzacyjnego tortu.

Reklama

Teraz XPENG wjeżdża do Polski i swoje samochody oferuje w cenach, do jakich nie są w stanie zejść europejscy producenci klasy premium. Dystrybucją azjatyckich aut zajmie się Inchcape – firma działa nad Wisłą od 2004 roku i dysponuje siecią salonów BMW, Mini oraz BMW Motorrad (motocykle), Jaguara i Land Rovera. Co kierowcy dostaną na początek?

Reklama

XPENG wprowadza trzy modele i 7-letnią gwarancję

XPENG swój biznes w Polsce otwiera z trzema imponującymi modelami, są to dwa SUV-y G6 i G8 oraz sedan P7. We wnętrzu materiały klasy premium, a systemy pokładowe napędzają wysokowydajne procesory NVIDIA Orin X. Pierwsza na rynku architektura 800V umożliwia ultraszybkie ładowanie – zwiększenie zasięgu o 120 km trwa jedynie 5 minut. Każdy samochód chroni 7-letnia gwarancja (lub do 160 000 km).

Tak wygląda XPENG G6, czyli stylowy SUV coupe

XPENG G6 to ponad 4,7-metrowy SUV coupe i najtańszy model w początkowej ofercie. Na rynku czeka na niego Tesla Model Y, Audi Q4, Skoda Enyaq Coupe czy Renault Scenic. Debiutant wyróżnia się bogatym wyposażeniem oraz dużym rozstawem osi (prawie 2,9 m), który przełożył się na przestronne wnętrze. Pojemność bagażnika wynosi od 571 do 1374 l.

Osiągi XPENG G6 wciskają w fotel

Do wyboru są dwa pakiety baterii: 66 kWh (w technologii LFP - większa stabilność, wyższe osiągi i niższa cena) o zasięgu 435 km oraz 87,5 kWh (NCM - droższe rozwiązanie, ale daje lepsze parametry) o zasięgu 550–570 km. Wielkie wrażenie robi przyspieszanie. W najmocniejszej wersji 476 KM i 660 Nm zapewnia świetne osiągi, a 4 s od zera do 100 km/h wydają się jak najbardziej możliwe. Elastyczność? Z tak dużym momentem obrotowym manewry wyprzedzania będą przypominać jazdę motocyklem. Ładowanie z mocą 280 kW od 10 proc. do 80 proc. pojemności akumulatora potrwa mniej niż 20 min.

Wyposażenie seryjne to m.in. system Xmart OS, pompa ciepła, funkcja V2L, system audio 960W, dwa 50-watowe punkty ładowania indukcyjnego, 20-calowe felgi z oponami Michelin i panoramiczny dach. Z listy opcji można dołożyć elektrycznie wysuwany hak holowniczy.

XPENG G6 jest tańszy o 40 000 zł. Wystarczy wniosek

XPENG G6 z napędem na tył kosztuje od 203 900 zł i jest tańszy niż Tesla Model Y (od 219 990 zł). Z maksymalną dopłatą 40 000 zł z programu NaszEauto cena G6 spadnie do 163 900 zł. Wariant Long Range to wydatek od 223 900 zł. Topowy XPENG G6 AWD Performance kosztuje od 247 900 zł. Czyli za rozsądną cenę dostajesz duże auto z porządnym zasięgiem i bogatym wyposażeniem.

XPENG G6 RWD Standard: moc 258 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 6,6 s., zasięg 435 km, moc ładowania do 215 kW, cena od 203 900 zł

RWD Standard: moc 258 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 6,6 s., zasięg 435 km, moc ładowania do 215 kW, cena od 203 900 zł XPENG G6 RWD Long Range: moc 286 KM, 0-100 km/h w 6,2 s., zasięg 570 km, moc ładowania do 280 kW, cena od 223 900 zł

XPENG G6 AWD Performance: moc 476 KM, 0-100 km/h w 4,0 s., zasięg 550 km, moc ładowania do 280 kW, cena od 247 900 zł

Nowy XPENG G9 to prawie 5-metrowy SUV. Wygląda potężnie

Duma producenta to XPENG G9, czyli majestatyczny i niemal 5-metrowy SUV klasy wyższej, który w Polsce staje do walki z takimi tuzami jak m.in. Mercedes EQE SUV czy BMW iX. Wnętrze jest wykończone luksusowo i prawdziwą skórą, szczególnie imponuje tylna część z elektrycznie rozkładanymi oparciami kanapy. Wyposażenie obejmuje m.in. panoramiczny dach, fotele z masażem, wentylacją i podgrzewaniem czy 22 głośnikowy system Dynaudio o mocy 2150W.

Lista nowoczesnych systemów wspomagania kierowcy jest długa jak lista płac hollywoodzkiej produkcji. Numerem popisowym G9 jest system autonomicznej jazdy XPILOT 4.0. Dzięki dwóm układom Nvidia Drive Orin, które wykonują 508 bilionów operacji na sekundę, układ wspomaga zmianę zmianę pasa ruchu, autonomiczne parkowanie i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Pasażer ma przed sobą osobny ekran wielkości małego telewizora. Wrażenie robi też zastosowana technika: pneumatyczne zawieszenie, bezramkowe szyby drzwi, automatycznie wysuwające się klamki czy odstraszanie intruza.

XPENG G9 przyspiesza jak motocykl

XPENG G9 z napędem na tylne koła jest wyposażony w silnik o mocy 313 KM. Takie auto od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,4 sekundy. Najlepszy wariant to już dwie jednostki elektryczne i 551 KM mocy (717 Nm!). Stąd G9 4x4 do "setki" wystrzeli w 3,9 sekundy.

Duża bateria o pojemności 98 kWh powinna zapewnić zasięg do 570 km. Architektura 800V sprawia, że samochód można ładować z mocą do 300 kW. Zwiększenie zasięgu o 200 km potrwa tylko 5 minut, a naładowanie do 80 proc. poniżej 20 minut.

Ile kosztuje XPENG G9?

XPENG G9 z podstawowym akumulatorem 78,2 kWh i napędem na tylną oś kosztuje w Polsce od 252 900 zł. Długodystansowy G9 Long Range (bateria 98 kWh) to wydatek od 269 900 zł. Wreszcie topowy XPENG G9 Performance z napędem 4x4 i pneumatycznym zawieszeniem wymaga 312 900 zł.

Tak wygląda sedan XPENG P7. Osiągi także imponują

XPENG P7 jest przedstawiany jako sedan, ale stylistycznie bliżej mu do czterodrzwiowego coupe. Smukłe nadwozie ma 4,9 m długości oraz niemal 3-metrowy rozstaw osi - to wymiary ze świata Skody Suberb. Od progu mistrzem pierwszego wrażenia jest niemal 15-calowy ekran stacji multimedialnej. Mniejszy wyświetlacz przed kierowcą ma 10,25 cala. Do tego jest bezprzewodowa aktualizacja OTA (Over-the-Air) czy XPILOT 3.0, który zapewnia funkcje autonomicznej jazdy. Fotele są skórzane, a bagażnik zapewnia od 440 do 915 l pojemności.

XPENG P7 skrywa w podłodze akumulator o pojemności 86,2 kWh. W wersji Long Range zamontowany z tyłu silnik zapewnia 276 KM. Takim autem można przejechać nawet 576 km. Topowy XPENG P7 AWD Performance rozwija moc 473 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy. Zasięg wynosi 505 km. Dzięki technologii 400V ładowanie od 10 do 80 proc. potrwa w około 29 minut.

XPENG P7 kosztuje od 176 900 zł. Cenę obniża dopłata

XPENG P7 z większym zasięgiem kosztuje od 216 900 zł. Z kolei wersja AWD Performance to wydatek od 241 900 zł. W obu przypadkach z maksymalną dopłatą 40 000 zł z programu NaszEauto cena spadnie odpowiednio do: 176 900 zł i 201 900 zł.

XPeng P7 RWD Long Range – bateria 86,2 kWh, moc 276 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 6,7 s, zasięg 576 km, ładowanie mocą do 175 kW, 10-80 proc. w 29 minut, cena od 216 900 zł

– bateria 86,2 kWh, moc 276 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 6,7 s, zasięg 576 km, ładowanie mocą do 175 kW, 10-80 proc. w 29 minut, cena od 216 900 zł XPeng P7 AWD Performance – bateria 86,2 kWh, moc 473 KM, 0-100 km/h w 4,1 s, zasięg 505 km, ładowanie mocą do 175 kW, 10-80 proc. w 29 minut, cena od 241 900 zł

Kiedy ruszy sprzedaż samochodów marki XPENG? Polska ważnym rynkiem

Sprzedaż samochodów XPENG ruszy w drugim kwartale 2025 roku. - Polska to największy kraj Europy Środkowo-Wschodniej i szósta co do wielkości gospodarka Unii Europejskiej - mówi Alex Tang, dyrektor departamentu ds. międzynarodowej sprzedaży i serwisu XPENG. - W ciągu ostatnich 25 lat Polska odnotowała stały wzrost gospodarczy, co czyni ją jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na kontynencie. Te czynniki sprawiają, że jest idealnym rynkiem dla nowoczesnych technologii motoryzacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności. Jesteśmy przekonani, że nasze pojazdy spotkają się z uznaniem polskich konsumentów, oferując niezrównaną jakość, zaawansowanie technologiczne oraz wyjątkowe wrażenia z jazdy - skwitował.

Samochody XPeng w Polsce. Ile trzeba zapłacić?