Dziś 4,99 zł za litr paliwa, czyli 3 kwietnia wraca wielka promocja

Ulubiona promocja kierowców powraca i znowu będzie można zatankować najtańsze paliwo w Polsce. Tym razem w czwartek 3 kwietnia ceny spadną poniżej 5 zł za litr na stacji Avia w Szczecinie przy ul. Andrzeja Struga 38. Jakie są warunki?

Akcja promocyjna potrwa od godziny 16:00 do 18:00. Przez dwie godziny kierowcy będą mogli zatankować benzynę 95 lub olej napędowy w cenie 4,99 zł za litr. Żeby skorzystać ze zniżki o 30 groszy na litrze należy zarejestrować się w aplikacji Avia GO.

Jakie są warunki promocji na stacji Avia? Mają najtańsze paliwo w Polsce

Maksymalnie w promocyjnej cenie można zatankować 50 litrów paliwa. To oznacza, że za 50 litrów benzyny lub diesla kierowca zapłaci 250 zł. Ta sama operacja przy średniej rynkowej cenie 5,98 zł/litr to już prawie 300 zł. Promocja nie obejmuje transakcji z wykorzystaniem kart flotowych.

Zwrot akcji i koniec spadków cen na stacjach paliw. Ceny w górę

Na rynku ogólnopolskim paliwo w detalu kosztuje poniżej poziomu 6 zł za litr – to dobra wiadomość. Zła jest taka, że nadciąga koniec obniżek cen i odbicie kosztów tankowania w górę. Jakim cudem?

– Paliwa mogą nieznacznie podrożeć – mówi Magdalena Robak, analityk rynku paliw e-petrol.pl. – Być może operatorzy stacji zdecydują się na obniżenie marż detalicznych, co zamortyzowałoby podwyżki cen paliw w hurcie. Jednak najbardziej optymistycznym scenariuszem jest stabilizacja cen paliw podstawowych, czyli benzyny i diesla. Jeżeli chodzi natomiast o autogaz, to możliwa jest niewielka, symboliczna obniżka cen tego paliwa – ocenia.

Ile kosztuje benzyna 95, olej napędowy i gaz LPG?

Benzyna 95 kosztuje w przedziale 5,89-6,01 zł/l – to więcej niż zeszłym tygodniu. W przypadku diesla na stacjach także trzeba spodziewać się wyższych cen – na poziomie 6,02-6,13 zł/l (wobec poprzedniej prognozy 5,99-6,11 zł/l). Za to kierowcy aut z instalacją LPG mają powód do uśmiechu – ich ulubione paliwo potaniało i powinno kosztować w przedziale 3,08-3,14 zł/l.

Zawirowania na rynku paliw kierowcy odczują w kieszeni

Również analitycy BM Reflex zauważają trend niekorzystny dla kierowców. – Brak stabilizacji na rynku ropy naftowej powoduje ciągłe ruchy cen paliw na krajowym rynku hurtowym, z tym że w tym tygodniu ceny nieznacznie wzrosły. Trwałe odwrócenie tendencji na rynku hurtowym może zakończyć trwający od 10 tygodni cykl obniżek cen detalicznych – oceniają eksperci.

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej i najdrożej?

Najtańsze paliwo to Górny Śląsk i Wielkopolska. Na południu kraju najmniej kosztuje litr benzyny 95 i autogazu: 5,82 i 3,02 zł. Diesel z ceną 5,94 zł/l jest najtańszy w województwie wielkopolskim.

Najdroższą benzynę 95 muszą tankować kierowcy z Mazowsza – 6,10 zł/l. Olej napędowy i autogaz najdroższe są na Opolszczyźnie – 6,17 i 3,20 zł/l. Taką samą średnią cenę LPG notujemy również na Podlasiu oraz w województwie zachodniopomorskim.