Lidl od soboty 29 marca rusza ze specjalną ofertą dla kierowców

Lidl w specjalnej ofercie dla kierowców ma ma m.in. walizkę narzędziową, a w niej kombinerki, szczypce do pomp wodnych, 50 bitów, 9 kluczy sześciokątnych, taśma miernicza o dł. 3 m, 18 nasadek do klucza nasadowego, nóż tapicerski. Taki zestaw 108 elementów kosztuje 249 zł.

Jeśli ktoś zamierza samodzielnie wymienić koła zimowe na letnie, to na półkach w Lidlu również znajdzie odpowiednie narzędzia. Klucz udarowy 20 V Parkside Performance z akumulatorem 4 Ah z trzema nasadkami, złączką ½ cala na ¾ cala i walizką od 29 marca kosztuje o 100 zł taniej, czyli 499 zł. Do tego można dołożyć akumulator 20 V, 8 Ah (249 zł) lub akumulator smart 20 V, 12 Ah (349 zł).

Narzędzia do wymiany kół. Ile kosztuje klucz udarowy Parkside?

Wiosenną wymianę kół ułatwi podnośnik hydrauliczny z udźwigiem do 2 ton (149 zł) z wysokością podnoszenia 15,5-34,2 cm. Z listy można dołożyć zestaw 2 podpórek który kosztuje 69,99 zł.

Ile w Lidlu kosztuje kompresor i pistolet pneumatyczny?

Ciśnienie w oponach pomoże wyregulować kompresor 550 W Parkside w cenie 349 zł. To dwucylindrowe urządzenie wyposażone w bezolejowy silnik. Maksymalne ciśnienie wynosi 8 barów. Na regałach znajdziemy również zestaw do sprężonego powietrza (39,99 zł) z pistoletem pneumatycznym z 5 dyszami, pistoletem do napełniania z zaworem odpowietrzającym i manometrem oraz węża ze złączem zaworu.

Sam odczytasz VIN i skasujesz błędy. Przyrząd kosztuje 149 zł

Do kontroli auta może przydać się urządzenie diagnostyczne i odczytujące informacje dotyczące pojazdu (VIN, CIN oraz CVN) – taki przyrząd kosztuje 149 zł. Dzięki niemu można identyfikować i usuwać kody oraz cofać wskaźniki usterek (MIL) lub monitorów.

Lidl sprzedaje pokrowce na siedzenia. Ile kosztuje uchwyt na telefon?

Od soboty 29 marca w Lidlu można tez kupić m.in. nakładkę na fotel za 39,99 zł (regularna cena 49,99 zł) czy zestaw pokrowców samochodowych (79,99 zł) w uniwersalnym rozmiarze – dostosowane także do dzielonych oparć tylnych siedzeń. Na półkach pojawią się także torby i maty do bagażnika (19,99 zł). Uchwyt na telefon kosztuje tylko 14,99 zł.