Dacia Spring najchętniej kupowanym samochodem elektrycznym

Rumuńska marka proponuje dziś najtańszy samochód elektryczny na rynku, a klienci ustawiają się po niego w kolejce. Dacia Spring odnotowała rekordowe wyniki sprzedaży, a po pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku stała się numerem 1 na całym rynku aut BEV w Polsce. W styczniu i lutym z salonów wyjechało 289 Dacii Spring.

Wbrew pozorom nie jest to zasługa jednego, dużego zakupu flotowego czy zamówienia z wypożyczalni. Jak podkreślają przedstawiciele marki, ponad 81% aut zostało zakupionych przez klientów indywidualnych. Wyniki za pierwsze dwa miesiące tego roku stanowią aż 158-procentowy wzrost względem analogicznego okresu 2024 roku. Dzięki takim wynikom Springa, który stanowi jedyny samochód elektryczny w ofercie marki, Dacia wskoczyła na podium rankingu marek oferujących auta elektryczne.

Co sprawiło, że mały, elektryczny Spring przyciąga klientów jak magnes? Jak głosi znane powiedzenie - cena czyni cuda. Sprawdza się ono również w tym przypadku. Taki sukces z pewnością nie byłby możliwy, gdyby nie dopłaty w ramach programu "NaszEauto"...

Dacia Spring numerem 1

Dacia Spring niedawno przeszła solidną modernizację. Najmniejszy model rumuńskiej marki dość dobrze maskuje teraz swoją budżetową naturę. LED-owe światła do jazdy dziennej, zgrabnie stylizowane nadwozie, modne kolory i kontrastujące felgi z przyzwoicie wyglądającymi kołpakami to zestaw, który jest przystępny i prezentuje się całkiem zgrabnie. Udany styl znajduje kontynuację również we wnętrzu - deska rozdzielcza przypomina tę z Dacii Duster, panel do obsługi klimatyzacji zaskakuje dbałością o detale, dwa gniazda USB-C zawstydzają kilkuletnie kompakty, a dwa ekrany (7-calowy cyfrowych zegarów i 10-calowy systemu multimedialnego) imponują zupełnie przyzwoitą rozdzielczością.

Wnętrze jest również całkiem praktyczne - bagażnik o pojemności 308 l, to o 16 l więcej w porównaniu z poprzednim modelem. Po złożeniu oparć tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1004 litrów. Zdaniem producenta takie wartości są rekordowe w segmencie A. W kabinie kierowca i pasażerowie mają do dyspozycji schowki o łącznej pojemności ponad 33 l. Solidne przemeblowanie sprawiło, że kabina jest zdecydowanie bardziej funkcjonalna. Nowy Spring, jak na rasowy samochód elektryczny przystało, ma też tzw. frunk, czyli przedni, mniejszy, ale przydatny bagażnik o pojemności 26 litrów. W sam raz na kable do ładowania.

Dacia Spring - zasięg i osiągi

Parametry układu napędowego są wystarczające dla auta tej wielkości. Spring jest dostępny w dwóch wariantach - w najtańszej wersji Essential Dacia wykorzystuje silnik elektryczny o mocy 45 KM (przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie... poniżej 20 sekund). Jednostka o mocy 65 KM wcześniej zastrzeżona dla topowej odmiany Extreme, teraz jest dostępna również w pośredniej konfiguracji Expression. Taki Spring od 0 do 100 km/h przyspieszy w mniej niż 14 sekund, a to już rezultat, który pozwala całkiem sprawnie podróżować po mieście.

Pod podłogą umieszczono akumulator trakcyjny o pojemności 26,8 kWh, który zapewni ponad 220 km zasięgu. Wartość pozornie niewielka, ale nawet po uwzględnieniu zimowych "strat" energii - wystarczająca. Producent przytacza tu własne badania, które wykazały, że dziennie użytkownicy Springa pokonują średnio 37 km. Deklarowane zużycie energii to 14,6 kWh/100 km. Dacia Spring waży tylko 984 kg i to w najwyższej wersji wyposażeniowej Extreme. To jedyny nowy samochód elektryczny w Europie ważący poniżej tony. Po dołożeniu nowych systemów w porównaniu z poprzednią wersją masa auta wzrosła ledwie o 6 kg.

Ładowanie możliwe jest prądem AC o mocy 7 kW. Naładowanie akumulatora od 20 proc. do 100 proc. z domowego gniazdka zajmie ok. 11 godz. lub 4 godz. przy użyciu terminala Wall Box o mocy 7 kW. Ładowarka DC o mocy 30 kW (w opcji) doładuje akumulator z 20 proc. do 80 proc. w 45 minut. Istotna jest także funkcja dwukierunkowego ładowania V2L, która pozwala zasilać zewnętrzne urządzenia z baterii Dacii. Samochód może więc służyć jako ogromny, mobilny powerbank.

Dacia Spring. Oto cena z dopłatą NaszEauto

Regularna cena Dacii Spring Essential z silnikiem o mocy 45 KM wynosi 76 900 zł. Sprzedaż napędzają dopłaty oferowane w ramach rządowego programu NaszEauto. Po złożeniu wniosku, cena spadnie maksymalnie o 40000 zł do 36 900 zł i taka oferta wygląda już na całkiem dobrą okazję - taka kwota jest niższa nawet od tej z cenników najtańszych spalinowych konkurentów segmentu A. Wyposażenie takiego auta w bazowej wersji to m.in.: 7-calowy cyfrowy zespół zegarów, 3-ramienna kierownica z regulacją w pionie, wspomaganie kierownicy, system Media Control z gniazdem USB, ogranicznik prędkości, regulator prędkości, sterowanie radiem przyciskami w kierownicy, zdalnie sterowany centralny zamek, elektrycznie sterowane przednie szyby, czujniki parkowania tyłem, gniazdo 12V.

Dacia Spring Extreme 65 kosztuje dziś z kolei 90 600 zł. Z dopłatą na maksymalnym poziomie 40 000 zł, z salonu można wyjechać takim autem już za 50 600 zł. Ten model jest lepszy o elementy wykończenia wnętrza i nadwozia w kolorze miedzianym, elektrycznie sterowane lusterka i tylne szyby, system multimedialny Media Nav Live z 10-calowym centralnym ekranem, 2 gniazda USB, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto oraz dwukierunkową ładowarkę.

Jak skorzystać z dopłaty NaszEauto?

W lutym 2025 roku ruszył program NaszEauto, czyli druga edycja rządowego wsparcia dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych planujących zakup samochodu elektrycznego. Wysokość dopłat to:

18 750 zł – dla osób fizycznych,

30 000 zł – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i przedsiębiorców planujących zakup gotówkowy lub w formie leasingu,

dodatkowe 10 000 zł dla kierowców, którzy zdecydują się na zezłomowanie starego auta spalinowego,

dodatkowe wsparcie w wysokości do 11 250 zł dla osób o niskich dochodach.

Maksymalna wysokość dopłaty w ramach programu wynosi 40 000 zł. Zgodnie z informacjami NFOŚiGW i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dopłaty obejmują zarówno zakup gotówkowy, jak i leasing czy wynajem długoterminowy. Warunkiem jest zakup fabrycznie nowego pojazdu oraz jego rejestracja i ubezpieczenie. Program potrwa do czerwca 2026 roku lub do wyczerpania budżetu wynoszącego 1,6 mld zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO).