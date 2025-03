180 nowych czołgów K2 Czarna Pantera dla Polski. Armia podwaja uzbrojenie

Polskie wojska pancerne dostaną do dyspozycji nową partię 180 czołgów K2 Czarna Pantera i w ten sposób zostanie podwojona liczba tych maszyn. Do podpisania umowy wykonawczej o wartości ok. 6,2 mld dolarów dojdzie prawdopodobnie już w kwietniu – ujawniła agencja Yonhap, powołując się na przedstawicieli rządu w Seulu. To efekt wizyty szefa koreańskiej dyplomacji w Polsce.

Minister spraw zagranicznych Korei Płd. Czo Te Jeol prowadził rozmowy z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim na temat współpracy w branży zbrojeniowej. Agencja Yonhap podkreśla, że obie strony zgodziły się zapewnić sobie pełne wsparcie w celu szybkiego sfinalizowania drugiej rundy kontraktów na eksport czołgów z Korei Płd. i dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie obronności.

Polska największym odbiorcą uzbrojenia z Korei Płd.

Sikorski zaznaczył, że Polska jest największym na świecie odbiorcą uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Korei Płd. Do tej pory Warszawa zakupiła czołgi K2, armatohaubice K9 Thunder, artylerię rakietową K239 czy samoloty FA-50.

Czołg K2 Czarna Pantera północno-wschodniej Polsce lepszy niż Abrams?

K2 Czarna Pantera (Black Panther) to czołg produkowany przez Huyndai Rotem. Od 2014 r. znajduje się na wyposażeniu koreańskiej armii. K2 jest jedynym obok japońskiego Typ 10 czołgiem zaprojektowanym w XXI wieku. Załoga składa się z trzech osób.

K2 waży ok. 55 ton, dla porównania amerykański Abrams w najnowszych wersjach dochodzi do 70 ton, a niemiecki Leopard 2 to ponad 60 ton. Wojskowi uważają, że czołgi K2 Black Panther lepiej nadają się do eksploatacji w północno-wschodniej Polsce właśnie ze względu na masę mniejszą niż M1A2 SEPv3 Abrams.

Jaka moc silnika i uzbrojenie? Czołg K2 trafi trafi wroga z 8 km

Silnik Diesla o mocy 1500 KM pozwala K2 poruszać się w terenie z prędkością 50 km/h (70 km/h po drogach utwardzonych). W podwoziu zastosowano zawieszenie hydropneumatyczne. Głównym uzbrojeniem jest 120-milimetrowa armata, która dzięki automatowi ładowania potrafi wystrzelić 10 pocisków na minutę. Do tego specjalna amunicja KSTAM (Korean Smart Top Attack Munition) pozwala niszczyć cele oddalone nawet o 8 km.

Czołg K2 z systemem hard-kill odpowie przeciwpociskami na zagrożenie

K2 ma opinię najbardziej cyfrowego czołgu na świecie. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 7,62 mm karabin maszynowy oraz 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Czarna Pantera jest również wyposażona w system ochrony aktywnej soft-kill, który zakłóca naprowadzanie wrogich pocisków przeciwpancernych. Do tego czołg można doposażyć w układ typu hard-kill, czyli rozwiązanie odpowiadające przeciwpociskami na zagrożenie.

Polskie czołgi K2 Czarna Pantera ze zamianami w konfiguracji

Wszystkie zakontraktowane czołgi K2 zostaną wyposażone w system łączności zgodny z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP, a także w system zarządzania polem walki BMS, kompatybilny z systemem, w który zostaną wyposażone czołgi M1A2 ABRAMS. Zmiany w konfiguracji przewidzianej dla czołgu w wersji K2PL obejmować będą wzmocnienie opancerzenia, doposażenie w system obserwacji dookólnej oraz aktywny system ochrony pojazdów, możliwość zastosowania amunicji programowalnej z innego źródła oraz polskiego 12,7 mm WKM.