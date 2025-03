Nowa Skoda Superb pozostaje wierna silnikom spalinowym. Czesi jadą pod prąd

Nowa Skoda Superb to jedna z najważniejszych premier motoryzacyjnych ostatnich lat. Zwłaszcza, że Czesi jadą pod prąd. Kiedy inni producenci kasują z oferty samochody klasy średniej, Skoda doskonali swój największy model w kierunku premium i rozwija jednostki spalinowe.

Z ostrzej pochyloną przednią szybą, lusterkami z dolnym mocowaniem na poszyciu drzwi oraz opływową linią dachu nowy Superb stał się również bardziej aerodynamiczny – ma o 10 proc. mniejszy współczynnik oporu powietrza (spadł do 0,23). Teraz do tych zalet można dopisać rekordową wydajność…

Skodą Superb przejechał 2873 km na jednym tankowaniu. Nowy rekord

Utytułowany kierowca rajdowy Miko Marczyk za kierownicą nowej Skody Superb z silnikiem 2.0 TDI o mocy 150 KM przejechał 2873 km na jednym baku. Pokonał ten dystans podróżując z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu 66-litrowego zbiornika paliwa. W ten sposób nieoficjalnie pobił rekord Guinnessa (do tej pory rekord w pokonaniu najdłuższego dystansu na jednym zbiorniku paliwa to 2545,80 km).

Biała Skoda Superb, którą podróżował Marczyk to samochód seryjny w bazowej konfiguracji. W wyprawie kierowcy towarzyszyli trzej koledzy – jako świadkowie bicia rekordu i jednocześnie odpowiedzialni za zaplombowanie zbiornika paliwa, obsługę nadajników GPS oraz wideorejestratora.

Nowy Superb 2.0 TDI spalał średnio 2,297 l/100 km

Matematycznie Skoda Superb 2.0 TDI na dystansie 2873 km spaliła średnio 2,297 l oleju napędowego na 100 km. Marczyk podróżował ze średnią prędkością 82 km/h. Klimatyzacja była wyłączona, a szyby zamknięte – wszystko dla lepszej aerodynamiki. Trasę udało się pokonać w 48 godzin.

– Każde 100 km kosztowało 16 zł – cieszy się Marczyk. – Tego typu jazda ma szereg zalet, wydajemy mniej na paliwo, zużywamy mniej tarcz i klocków hamulcowych, jest mniejsza szansa że zabiorą nam prawo jazdy czy, że złapiemy mandat – zauważa kierowca.

Skoda Superb to 6 silników do wyboru. Benzyna czy diesel TDI?

Nowa Skoda Superb jest obecnie dostępna z silnikiem 1.5 TSI/150 KM z instalacją miękkiej hybrydy, jako ładowana z gniazdka hybryda plug-in z 1.5 TSI, z jednostką 2.0 TSI/204 KM oraz z silnikiem 2.0 TSI o mocy 265 KM seryjnie połączonym z napędem 4x4. Alternatywą są silniki Diesla: 2.0 TDI/150 KM (rekordowo oszczędny) i 2.0 TDI/193 KM 4x4. Możliwości jednostek?

Nowy Superb Sportline1.5 TSI/150 KM jako miękka hybryda

Silnik 1.5 TSI pierwszy raz dostał technologię miękkiej hybrydy, w której wykorzystano 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Konstrukcja należy do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażona w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

Skoda Superb 1.5 TSI/150 KM. Jakie zużycie paliwa i osiągi?

Nowa Skoda Superb z silnikiem 1.5 TSI/150 KM (250 Nm) ma od zera do 100 km/h przyspieszać w 9,2 s. Producent obiecuje zużycie benzyny na poziomie 5,2-5,4 l na setkę. Przy takim spalaniu 66 litrowy zbiornik paliwa powinien wystarczyć na ok. 1270 km zasięgu. Prędkość maksymalna – 225 km/h. Taki Superb 1.5 TSI kosztuje od 156 000 zł.

Silnik 2.0 TSI o mocy 204 KM - jakie osiągi?

Benzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 204 KM to napęd nie za mocny i nie za szybki - w sam raz do spokojnej jazdy. Taki Superb od zera do 100 km/h przyspiesza w 7,4 s. Auto nie jest też specjalnie paliwożerne - producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 6,5 l/100 km. Skoda Superb 2.0 TSI to wydatek od 164 900 zł

Skoda Superb z silnikiem 2.0 TSI/265 KM to czeska rakieta

Wreszcie silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM, który zmienia nowego Superba w czeską rakietę. Jednostka jest seryjnie łączona z napędem 4x4. Taka konfiguracja zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy (5,7 s - kombi). Zużycie benzyny w cyklu mieszanym wynosi 7,5 l/100 km. Najszybsza Skoda Superb kosztuje od 205 850 zł.

Nowy Superb także z hybrydą plug-in. Jaki zasięg?

W przypadku hybrydy plug-in silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV akumulator 25,7 kWh zapewnia ponad 100 km zasięgu (w poprzedniku montowano baterię o połowę mniejszą 12,7 kWh, stąd zasięg był odpowiednio mniejszy). Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW - naładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc. zajmuje wówczas 25 minut. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System multimedialny ułatwi wyszukiwanie stacji ładowania, a w przyszłości będzie również obsługiwał funkcję Plug & Charge. Skoda Superb z hybrydą plug-in wymaga 199 200 zł.

Nowa Skoda Superb 2.0 TDI/150 KM kosztuje od 170 900 zł. Jakie spalanie?

Silnik Diesla 2.0 TDI o mocy 150 KM (360 Nm) powinien sprawić, że nowa Skoda Superb sprosta dalekim rodzinnym czy służbowym podróżom. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,9-5,0 l/100 km, czyli w 66-litrowym zbiorniku ON powinno wystarczyć na 1350 km zasięgu. Miko Marczyk pokazał, że na takiej ilości diesla można przejechać ponad dwa razy więcej. Superb 2.0 TDI/150 KM od zera do setki przyspiesza w 9,2 s. Prędkość maksymalna – 222 km/h. Samochód kosztuje od 170 900 zł.

Silnik 2.0 TDI/193 KM i napęd 4x4. Ile kosztuje?

Diesel 2.0 TDI 193 KM (400 Nm) jest połączony seryjnie z napędem 4x4. Taki Superb ma zużywać jedynie 5,7 l oleju napędowego na 100 km. Także przyspieszenie od zera do 100 km/h w 7,5 sekundy powinno przypaść do gustu. Prędkość maksymalna – 238 km/h. Cena? Skoda Superb 2.0 TDI/193 KM kosztuje od 187 900 zł.