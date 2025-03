3000 zł mandatu za nieustąpienie pierwszeństwa. To częsty błąd kierowców

Pozornie prosty błąd i leci 3000 zł mandatu. Kary za wykroczenia związane z pierwszeństwem pieszych są wysokie i dotkliwe! Taryfikator mandatów przewiduje cały wachlarz przewinień, które są "wysoko punktowane" i pozwalają mundurowym nałożyć grzywnę. Prawo obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku każe kierowcom uważać nie tylko na pieszych na przejściu, ale także na tych, którzy dopiero wchodzą na pasy. Nowy taryfikator winduje z kolei stawki mandatów.

W celu egzekwowania twardego prawa, policjanci sięgnęli po nową broń. 6 marca posypią się mandaty. Lokalne działania drogówki zakładają wykorzystanie drona i kontrole z powietrza. Oznacza to, że surową karę można otrzymać jeszcze zanim zauważymy patrol. Mały dron wyposażony w kamerę w praktyce jest niewidoczny dla kierowców. Unoszący się kilkanaście-kilkadziesiąt metrów nad ziemią sprzęt nagrywa sytuację na drodze, a materiał stanowi niezbity dowód w postępowaniu mandatowym. Mundurowi mogą wykrywać naruszenia związane z pierwszeństwem pieszych, zakazem wyprzedzania obowiązującym na danym odcinku drogi, a nawet sprawdzić, czy kierowca ma zapięte pasy bezpieczeństwa.

Policja ruszyła z akcją. Chodzi o pierwszeństwo pieszych

O takiej akcji informują mundurowi z Gorzowa Wielkopolskiego. Funkcjonariusze podczas czwartkowych (6 marca) działań skupiają się na przejściach dla pieszych. Trwające od wczesnych godzin porannych działania dowodzą, że kierujący wciąż często lekceważą obowiązujące przepisy.

Kilka chwil wystarczyło, by pierwsi kierujący zostali zatrzymani do kontroli. Przypomnijmy, że kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu albo na nie wchodzącego. - informuje kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Lista wykroczeń, które popełniają kierowcy jest jednak znacznie dłuższa. Cały katalog przewinień wobec pieszych pozwala surowo karać kierujących.

1500 zł za nieustąpienie pierwszeństwa to dopiero początek

Widok z lotu ptaka pozwala funkcjonariuszom drogówki odnotować wykroczenia na długo przed tym, jak kierowcy dostrzegą patrol. Zatrzymani są z reguły zaskoczeni, że ich drogowe przewinienia zostały nagrane. Najczęstszy błąd? To podstawowe, najczęstsze wykroczenie - wyprzedzanie lub omijanie samochodu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim. Kara wynosi 1500 zł i 15 punktów karnych, a zgodnie z prawem obowiązującym od września 2022 roku, za wykroczenie popełnione w warunkach recydywy kierowcy grozi podwojona grzywna, czyli w tym przypadku 3000 zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sprawa może zostać skierowana do sądu, dodatkowo może orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Za co jeszcze policjant może wystawić mandat kierowcy? Oto pozostałe wykroczenia związane z pierwszeństwem pieszych:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 15 punktów karnych;

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem - 1500 zł (3 tys. zł za drugi raz) i 15 punktów karnych

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 12 punktów karnych;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 15 punktów karnych;

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 15 punktów karnych;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 8 punktów karnych.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością - ten przepis nadal zaskakuje

Wbrew temu co sądzą kierowcy, piesi mogą legalnie przechodzić przez jezdnię również z dala od oznakowanych przejść. Ustawa Prawo o ruchu drogowym zapewnia taką możliwość m.in. wtedy, gdy do najbliższych "pasów" jest ponad 100 metrów. Piesi mogą wówczas legalnie przejść na drugą stronę jezdni w nieoznaczonym miejscu. Podobnie wygląda kwestia skrzyżowań - nawet jeśli nie ma na nich namalowanych pasów, ani przy drodze nie stoi znak pionowy D-6 "przejście dla pieszych", przekraczanie jezdni jest legalne - z tą różnicą, że pieszy musi wtedy ustąpić pierwszeństwa samochodom i pozostałym uczestnikom ruchu. Tu wyjątkiem są tylko strefy zamieszkania, w których piesi mogą korzystać z całej drogi i mają bezwzględne pierwszeństwo nad samochodami, rowerami, motocyklami i innymi pojazdami.

W zapisach Ustawy znajdziemy jednak zapis, który najbardziej zaskakuje kierowców. Art. 26. mówi o pierwszeństwie dla osób z niepełnosprawnością. Jak powinien zachować się kierowca, by uniknąć surowego mandatu i punktów karnych? W dużym skrócie - uważać, gdy niepełnosprawny chce przejść przez jezdnię i w razie potrzeby ustąpić mu pierwszeństwa. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby z niepełnosprawnością bądź z widoczną, ograniczoną sprawnością ruchową, mogą przechodzić przez jezdnię praktycznie w dowolnym miejscu, dopóki nie powoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierowca musi umożliwić przejście takiemu pieszemu nawet jeśli wymaga to zatrzymania samochodu. W punkcie 7. wspomnianej ustawy czytamy:

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

W praktyce, przepisy oznaczają, że gdy kierowca zobaczy np. osobę niewidomą lub poruszającą się o kulach ortopedycznych, powinien w razie potrzeby zwolnić bądź zatrzymać pojazd i ustąpić pierwszeństwa. Kierowcy tak rzadko zdają sobie sprawę z obowiązującego przepisu, że bardzo rzadko stosują się do zapisów z Ustawy. Prawo stanowi jednak jasno - nieustąpienie osobie z niepełnosprawnością jest wykroczeniem i to surowo karanym. Grozi za to mandat w wysokości 1500 zł, a także 10 punktów karnych.

Mandat dla pieszego

Kierowcy są surowo karani za wykroczenia względem pieszych, bo to ci pierwsi są odpowiedzialni za większość wypadków. Nie oznacza to jednak, że niechroniony uczestnik ruchu może czuć się zupełnie bezkarny. Ministerstwo Infrastruktury w obowiązującym taryfikatorze zrewidowało też kary dotyczące zachowań pieszych. Efektem jest m.in. mandat w wysokości 300 zł za korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych (w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych).

200 zł kary grozi z kolei pieszemu, który wtargnie przed samochód w miejscach innych niż przejścia dla pieszych lub wejdzie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi (w obu sytuacjach przed zmianą groziło 100 zł). 150 zł to mandat przewidziano za wchodzenie na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd - wcześniej było to 50 zł.