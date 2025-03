Za znakiem D-40 nie tylko parkowanie na innych zasadach

Prostokątną, niebieską tablicę można spotkać w wielu osiedlowych uliczkach i miejskich zakątkach. Znak D-40 czyli "strefa zamieszkania" informuje o wjeździe na obszar, na którym panują nieco inne zasady. Nie każdy kierowca wie, że znak nakłada szereg nowych obowiązków. O jednym z nich, zmotoryzowani zapominają szczególnie często.

Czym jest strefa zamieszkania według przepisów? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Wedle obowiązujących zapisów chodzi o obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Charakterystyczna tablica ze znakiem, który przedstawia dom, postaci grające w piłkę oraz samochód to częsty widok na osiedlach oraz na małych, przeznaczonych głównie dla mieszkańców drogach wytyczonych w pobliżu domów lub bloków.

Za tym znakiem nowe obowiązki. Kierowcy zapominają

O niektórych zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania kierowcy zdają się w ogóle nie pamiętać. Szczególne zasady ruchu obowiązujące za znakiem D-40 dokładnie określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. Polegają przede wszystkim na tym, że:

pieszy może poruszać się po całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (art. 11 ust. 5),

dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h (art. 20 ust. 2),

dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi bez opieki osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat (art. 43 ust. 1),

zabroniony jest postój w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 pkt 4).

Największy kłopot sprawiają kierowcom punkt pierwszy i ostatni. Co grozi za niewiedzę? Jakie mandaty i kary przewiduje taryfikator?

Strefa zamieszkania. Mandat nawet 3000 zł

Kluczową zmianą po wjeździe do strefy zamieszkania jest konieczność ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nawet jeśli ten znajduje się na jezdni. Piesi mogą legalnie korzystać w tych obszarach z całej szerokości drogi i zawsze mają pierwszeństwo przed pojazdem. Dotyczy to tak dorosłych jak i dzieci - strefa zamieszkania sprawia, że pieszy w wieku do lat 7 nie musi pozostawać pod opieką dorosłego. Ostrożność jest wskazana głównie ze względu na bezpieczeństwo, ale warto także pamiętać, że mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wynosi 1500 zł. Działa tu jednak zasada recydywy, dlatego za ponowne popełnienie tego wykroczenia w ciągu 12 miesięcy grozi dwukrotnie większy, 3000-złotowy mandat.

Kierowca w strefie zamieszkania musi więc liczyć się ze wzmożonym ruchem pieszych, wliczając w to najmłodszych, którzy nie potrafią rozpoznać zagrożenia. Między innymi dlatego, w strefie zamieszkania obowiązuje również surowy limit szybkości. Dopuszczalna prędkość za znakiem D-40 to 20 km/h. Kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości są takie same, jak na pozostałych typach dróg, choć trzeba też zauważyć, że o pomiarze prędkości na osiedlu nie słyszał chyba nikt...

Parkowanie w strefie zamieszkania. Ten znak zmienia zasady

Jednym z najczęstszych wykroczeń za znakiem D-40 jest nieprawidłowy postój pojazdu. Parkowanie samochodu w strefie zamieszkania rządzi się nieco innymi prawami bowiem w przeciwieństwie do "normalnych" dróg w obszarze zabudowanym, parkowanie jest możliwe tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Brak linii czy znaku pionowego sprawia, że postój samochodu jest nielegalny i może skończyć się mandatem. 100 zł i 1 punkt karny to niewiele, ale mandaty nakładają w tym przypadku nie tylko policjanci. Uprawnieni są do tego również funkcjonariusze straży miejskiej, dlatego o list z wezwaniem i materiał zdjęciowy dokumentujący niewłaściwy postój jest nietrudno. Zasada jest zupełnie inna niż na drodze, bo za znakiem D-40, zakaz parkowania obowiązuje domyślnie, a wyłączone są spod niego tylko wyznaczone miejsca postojowe.

Strefa zamieszkania za znakiem D-40

Strefa zamieszkania wymaga od kierowcy wzmożonej uwagi - znak D-40 zmienia garść innych zasad, do których przyzwyczajeni są kierowcy. Wjazd za niebieską tablicę sprawia, że głównym typem skrzyżowań stają się równorzędne, pozbawione dodatkowych oznaczeń. W takiej strefie nie ma również obowiązku oznaczania progów zwalniających znakiem pionowym.

Szczególna zasada dotyczy kierowców nawet wtedy, gdy opuszczają strefę zamieszkania, bo wedle przepisów włączają się wówczas do ruchu i muszą ustąpić pierwszeństwa wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu poruszającym się już po drodze. W strefach zamieszkania często występują także ograniczenia dotyczące tonażu, takich jak np. "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 ton".