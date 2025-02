Hyundai tnie ceny. Tyle kosztuje kompaktowy SUV

Nowy, rządowy program dopłat niedawno wystartował i zdążył już namieszać na rynku. Importerzy prześcigają się w promocjach i obniżkach, dzięki którym elektryczne modele stają się znacznie bardziej przystępne. W tyle nie pozostaje również Hyundai, który na tapet wziął model KONA Electric. Napędzana wyłącznie energią elektryczną wersja SUV-a jest teraz dostępna w cenie niższej o 45 000 zł. To jednak nie koniec korzyści...

Prawie drugie tyle, bo 40 000 zł kierowcy mogą zyskać korzystając z rządowej dopłaty w wysokości 40 000 zł. Program NaszEauto zakłada kilka progów i różne wysokości dopłat, zależnych od czynników takich jak dochód, karta dużej rodziny czy premia za złomowanie samochodu spalinowego.

Hyundai Kona Electric teraz 85 000 zł taniej. Cena?

Jaka jest więc ostateczna cena elektrycznego SUV-a po promocji i dopłacie? Upust wynosi 45 000 zł dla modeli z rocznika 2024 i 40 000 zł dla aut wyprodukowanych już w 2025 roku. Rządowa dopłata w maksymalnej wysokości 40 000 zł w ramach programu NaszEauto, sprawia, że KONA Electric dostępna jest w cenie już od 104 900 zł.

Co to za samochód? KONA Electric to jeden z flagowych modeli w ofercie koreańskiej marki. Wprowadzona na rynek w 2023 roku, została następcą prawdziwego bestsellera. Choć lwią część sprzedaży stanowiły odmiany spalinowe i hybrydowe, miejski, elektryczny crossover dał się poznać jako niedrogi i bardzo oszczędny samochód typu BEV.

Hyundai KONA Electric - dane techniczne

Podstawowy wariant Kony ma baterię o pojemności 49 kWh i 136-konny silnik elektryczny. Zasięg to 380 km na jednym ładowaniu. Mocniejsza wersja ma większy akumulator (65 kWh) i silnik o mocy 204 KM. W tym przypadku, zasięg wynosi już solidne 510 km wg WLTP.

Co, oprócz zasięgu, wyróżnia Konę w tej klasie? Elektryczny crossover jest efektownie stylizowany i pełny designerskich akcentów. LED-owe listwy świetlne z przodu (Hyundai nazywa to rozwiązanie Seamless Horizon) i z tyłu dodają charakteru, a pocięte przetłoczeniami nadwozie wygląda futurystycznie. Standardem w mocniejszej odmianie są 19-calowe felgi, a tańszy wariant wyjeżdża z salonu na "siedemnastkach".

Kierowca i pasażerowie mogą liczyć na znacznie więcej przestrzeni niż w poprzedniku. Koreański crossover może pochwalić się wyjątkowo pojemną kabiną, a jej praktyczność dodatkowo zwiększają schowki, półki i kieszonki, które pomagają zachować porządek w kokpicie. Wzorem większych braci, Kona Electric (w wersji Platinum) jest wyposażona w fotele Premium Relax. Można je rozłożyć do półleżącej pozycji zero gravity, która pozwoli odpocząć w przerwie od podróżowania.

Hyundai KONA Electric - wyposażenie

Elektryczna KONA została całkiem bogato wyposażona już w standardowej wersji Smart. Znajdziemy w niej m.in.: reflektory i światła tylne LED, podgrzewane przednie fotele i kierownicę, 2-strefową klimatyzację automatyczną, cyfrowe zegary z 12,3-calowym wyświetlaczem, system multimedialny z 12,3-calowym wyświetlaczem, fabryczną nawigacją, systemem Bluelink i aktualizacjami OTA, a także bezkluczykowy dostęp, kamerę cofania czy czujniki parkowania z przodu i tyłu. Dopłaty nie wymaga również inteligentny tempomat, Asystent podążania na pasie ruchu (LFA) oraz Asystent jazdy autostradowej (HDA).

Więcej udogodnień znajdziemy w wersji Executive - "środkowa" odmiana rozszerza listę wyposażenia o elektrycznie sterowane fotele przednie, przyciemniane tylne szyby, tapicerkę skórzano-materiałową, Asystenta monitorowania martwego pola (BCA), Asystenta ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA), gniazdo do ładowania V2L w kabinie, a także konektor do ładowania V2L z gniazda zewnętrznego.

Topowy wariant Platinum dodaje do listy m.in. skórzaną tapicerkę, wentylowane przednie fotele oraz podgrzewaną kanapę tylną, wyświetlacz Head-Up, system kamer 360 stopni, Asystenta zdalnego parkowania (RSPA), System wyświetlanie widoku z martwego pola (BVM), Asystenta unikania kolizji podczas cofania (PCA), cyfrowy kluczyk, system Premium Audio BOSE czy wreszcie inteligentną klapę bagażnika. Jej "inteligencja" polega na tym, że otworzy się ona automatycznie, gdy mamy przy sobie kluczykiem i staniemy w bezruchu z tyłu pojazdu.

Program NaszEauto - dopłaty do samochód elektrycznych

Program NaszEauto wystartował w lutym 2025 roku. To druga odsłona rządowego przedsięwzięcia, które subsydiuje zakup samochodów elektrycznych dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych. W ramach programu osoby fizyczne mogą otrzymać do 18 750 zł, a posiadacze Karty Dużej Rodziny i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą do 30 000 zł. Dodatkowo, jeśli zdecydują się na zezłomowanie starego auta spalinowego, mogą liczyć na kolejne 10 000 zł premii. Dla osób o niskich dochodach przewidziano dodatkowe wsparcie w wysokości do 11 250 zł, co łącznie daje nawet 40 000 zł dopłaty.

Kto może skorzystać ze wsparcia? Zgodnie z oficjalnymi informacjami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), dopłaty dostępne są zarówno przy zakupie za gotówkę, jak i przy leasingu lub wynajmie długoterminowym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zakup fabrycznie nowego pojazdu oraz jego rejestracja i ubezpieczenie. Program potrwa do czerwca 2026 roku lub do wyczerpania budżetu, który wynosi 1,6 miliarda złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO).