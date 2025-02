Nowe opony w gamie Goodyear

Tak mocnego poszerzenia gamy nie było w historii tej marki. W ciągu najbliższego roku Goodyear wprowadzi 42 nowe jednostki asortymentowe, zwiększając ich łączną liczbę do 233. Pod tajemniczo brzmiącymi "jednostkami" kryją się nowe rozmiary opon UHP (Ultra High Performance - a więc takich, przeznaczonych do aut o wysokich osiągach), które będą przeznaczone na obręcze od 18 do 23 cali. Jedna grupa kierowców ucieszy się najbardziej.

Aż 93% z nowych wariantów to rozmiary 19-calowe lub większe - nie ma wątpliwości, do kogo adresowane są nowości - kierowcy nowych aut, a w szczególności SUV-ów będą mieli z czego wybierać. Coraz większe opony w ofercie odpowiadają na rynkowe potrzeby - felgi o większych średnicach dominują na rynku aut klasy premium - także w samochodach elektrycznych.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric w nowych rozmiarach

Ponad połowa nowych wariantów flagowej opony letniej będzie również wyposażona w innowacyjne technologie Goodyeara: SoundComfort i SealTech. Rozszerzenie linii modelowej wpisuje się w rosnący popyt na europejskich rynkach na SUV-y i pojazdy elektryczne. Producent wskazuje, o jakie samochody chodzi. To m.in. Volvo EX90, Audi Q7, Range Rover Sport, Tesla Model Y, Polestar 4 i Audi Q8 e-tron.

Goodyear chwali się również, że Eagle F1 Asymmetric 6 to opona specjalnie przystosowana do potrzeb samochodów elektrycznych - jej niskie opory toczenia poprawiają wydajność i zmniejszają hałas odczuwalny we wnętrzu pojazdu, dzięki czemu kluczowe zalety "elektryków" zostają dodatkowo podkreślona przez właściwości ogumienia.

Jakie opony letnie? Oto najnowsze technologie

Kiedy nowe opony pojawią się na sklepowych półkach i w magazynach? Asortyment będzie wprowadzany na rynek stopniowo – 27 nowych rozmiarów nich pojawi się w pierwszej połowie 2025 roku., a kolejne 15 w kolejnych miesiącach. Ponad połowa wariantów zostanie wyposażona we wspomniane wcześniej technologie Goodyeara: SoundComfort i SealTech. Ta pierwsza zmniejsza poziom drogowego hałasu, dzięki czemu ma zapewniać cichszą i bardziej komfortową jazdę, natomiast SealTech to rozwiązanie, które skutecznie uszczelnia ewentualne przebicia opony do 5 mm, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Cieszymy się, że sukces opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 pozwala nam rozszerzyć jej dostępność na jeszcze więcej pojazdów w segmencie premium. W obliczu dynamicznego rozwoju rynku SUV-ów i pojazdów elektrycznych w Europie z dumą oferujemy najbardziej wszechstronną gamę opon Eagle F1 Asymmetric 6, dostosowaną do potrzeb nowoczesnych i elektrycznych pojazdów -powiedziała Sonia Leneveu, dyrektorka marketingu opon osobowych Goodyear w Europie.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 to utytułowany model amerykańskiego producenta. Opona zdobyła uznanie w całej Europie, odnosząc liczne zwycięstwa w testach magazynów motoryzacyjnych. W 2023 roku otrzymała najwyższe wyróżnienie w prestiżowym teście opon letnich Auto Bild oraz tytuł Eco-Master, który utrzymała przez dwa kolejne lata.

Kiedy wymienić opony na letnie?

Czy to już czas, by myśleć o oponach letnich? Jeśli chodzi o zakup - jak najbardziej, ale z wymianą należy poczekać na wyraźne ocieplenie pogody. Umowna granica to 7 stopni Celsjusza – jeśli średnie dobowe temperatury są niższe, jeździmy na zimówkach, gdy wzrosną powyżej tej wartości, zakładamy opony letnie. Warto wziąć jednak pod uwagę kaprysy pogody - zdarza się przecież, że na początku kwietnia poranek przywita nas śniegiem, a nawet jeśli w dzień jest już naprawdę ciepło, wieczory i noce bywają mroźne. Choć zimowa opona na suchym, ciepłym asfalcie nie zapewnia tak dobrych osiągów jak opona letnia, z wymianą lepiej poczekać nieco dłużej. W tej kwestii łatwo zaliczyć falstart!