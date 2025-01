Volkswagen ma plan na 2025. Co z silnikami spalinowymi?

Ile to jest dwa procent? Przy ponad 9 milionach sprzedanych aut - całkiem sporo. Dla koncernu Volkswagena, takim dwuprocentowym spadkiem sprzedaży zakończył się 2024 rok. Trudne i turbulentne 12 miesięcy minęło jednak pod znakiem ważnych premier, inwestycji i wyraźnych wzrostów w wybranych regionach świata. Na tle sąsiadów, błyszczy również Polska. To jeden z rynków, na którym niemiecki koncern osiągnął bardzo korzystny wynik.

Spółka Volkswagen Group Polska sprzedała w 2024 roku 148 177 sztuk aut nowych, co stanowi wzrost o niemal 15 procent w porównaniu do roku 2023. Choć zainteresowanie elektrykami pozostawia wiele do życzenia, niemal wszystkie marki zanotowały wzrosty, windując Polskę na piąte miejsce pod względem sprzedaży w Europie.

Reklama

O podsumowaniu 2024 roku i planach na kolejny rok rozmawialiśmy z Carlą Wentzel. Prezes zarządu, która w naszym kraju zaczęła pracę wiosną ubiegłego roku, zdradziła, czego możemy spodziewać się już niebawem. Jakie premiery zaskoczą w nowym roku? Co dalej z silnikami spalinowymi i cenami aut napędzanych konwencjonalnie?

Reklama

Carla Wentzel odpowiada na pytania. Oto nowości dla kierowców w 2025 roku

Maciej Lubczyński, dziennik.pl: To nie był łatwy rok. Nowe regulacje, ochłodzenie na rynku aut elektrycznych, konkurencja z Chin... Mimo to, na pewno jest co wspominać. Jakie wydarzenia były dla grupy Volkswagen najważniejsze w 2024 roku?

Carla Wentzel, Prezes Zarządu Volkswagen Group Polska: Kluczowa była dla nas ogromna liczba premier nowych modeli. Odkąd pracuję w Grupie Volkswagen, nie widziałam takiej skali. Wśród nowości warto wspomnieć o ID.7, także w nadwoziu kombi, model ten oferuje zasięg ponad 700 km. Na rynku pojawiły się także nowe elektryczne modele bazujące na architekturze PPE dla samochodów z segmentu premium, czyli Audi Q6 e-tron czy Audi A6 e-tron, które właśnie wjeżdża do salonów. W przypadku A6 e-tron zasięg wynosi ponad 750 km, warto też zwrócić uwagę jak skrócił się czas ładowania -10 minut wystarcza, aby zwiększyć zasięg o 300 km. Wśród premier nie zabrakło aut spalinowych, wśród nich nasze bestsellery jak nowe Volkswageny Golf, Passat, Tiguan, Tayron, Skody Octavia, Superb, Kodiaq, ale także całkowicie nowy model Cupra Terramar. Pośród aut dostawczych na uwagę zasługuje nowy Transporter. Co ważne wprowadziliśmy do oferty także nową generację układów hybrydowych plug-in. Golf PHEV w trybie elektrycznym potrafi przejechać ponad 140 km. Łącznie premier było aż 30! Zdecydowanie odświeżyliśmy nasze portfolio, każdy klient znajdzie w ofercie marek Grupy Volkswagen samochód jakiego szuka, niezależnie od rodzaju auta czy napędu.

Jaki zatem jest priorytet na 2025 rok? Co czeka kierowców w najbliższych miesiącach?

Grupa Volkswagen nie zwalnia tempa, nadchodzące miesiące również będą pełne premier nowych aut. Z punktu widzenia klientów i rynku najważniejszymi modelami są nowy Volkswagen T-Roc oraz nowe Audi Q5, czyli najlepiej sprzedające się modele VW i Audi. Dużą wagę przywiązujemy do wprowadzenia na rynek Skody Elroq, która zdecudowanie obniża cenowy próg wejścia do segmentu elektrycznych SUVów. Z niecierpliwością czekamy także na elektrycznego Volkswagena ID.2, który będzie wyróżniał się przystępną ceną i zaletami znanymi z innych modeli ID. Poza premierami, w 2025 roku skupimy się na dalszym rozwoju flotowego modelu sprzedaży agencyjnej. We wszystkich naszych czynnościach, dążymy do tego, aby być jeszcze bliżej klienta i jego potrzeb. Skupiamy się nie tylko na ofercie nowych pojazdów, ale także na obszarze aftersales. Volkswagen Group Polska jest liderem polskiego rynku nowych samochodów. W ubiegłym roku co czwarty zarejestrowany w Polsce samochód wyjechał z salonów naszych marek. Łącznie od momentu powstania Volkswagen Group Polska w 2012 roku dostarczyliśmy klientom ponad 1,5 miliona samochodów. Poza tym wiele aut trafia do Polski również w ramach prywatnego importu. Z tego powodu nieustannie rozwijamy sieć serwisową. Dzisiaj nasi klienci mogą serwisować samochody w Autoryzowanych Serwisach w 175 lokalizacjach w Polsce. Dbamy o to, aby korzystanie z samochodu było jak najwygodniejsze. I klienci to doceniają. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy w naszej sieci serwisowej prawie milion zleceń serwisowych.

Wśród nowości jest wiele aut elektrycznych, ale co dalej z samochodami spalinowymi? Od stycznia obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne normy związane z emisją CO2. Czy powinniśmy się spodziewać dużych podwyżek cen, czy też ograniczenia oferty aut spalinowych?

Żadnego z nich. Nie planujemy drastycznych podwyżek cen w 2025 r. Co więcej, w przypadku aut elektrycznych i hybrydowych plug-in, poprawiliśmy ofertę wielu modeli, są one jeszcze bardziej przystępne cenowo. O zgodność z nowymi, bardziej restrykcyjnymi normami będziemy dalej zabiegać przekonując klientów do tych napędów. Chcemy wytworzyć popyt na auta elektryczne, pozwalając klientom poznać ich zalety. To wymagające zadanie, bowiem sukces opiera się na sprawnej współpracy wielu rynkowych podmiotów. Chodzi m.in. o rząd, który tworzy prawo i wprowadza zachęty do zakupu elektryków, klientów, którzy poszukują auta dopasowanego do własnych potrzeb i chcą mieć pewność, że dokonują właściwego wyboru, a także nas – producenta, którego rolą jest proponować zróżnicowane, pełne zalet i dopracowane modele w różnych segmentach, cenach i klasach. W kwestii aut napędzanych silnikami spalinowymi, nasza obecna gama jednostek napędowych jest zoptymalizowana i każdy z silników pełni ważną rolę w rynkowej ofercie. W związku z tym nie planujemy ich redukcji czy wycofywania z oferty, zwłaszcza, że wciąż samochody spalinowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Jednostki benzynowe, wysokoprężne, hybrydowe oraz hybrydowe plug-in - wszystkie będą dostępne w 2025 roku.

Skoda liderem, Cupra z imponującym wynikiem

Od momentu powstania Volkswagen Group Polska, spółka dostarczyła klientom w Polsce już ponad 1,5 miliona nowych samochodów. Taki wynik udało się osiągnąć licząc od czerwca 2012 roku. W tym 2025 została jednak uszczuplona o jedną markę. Porsche które przeniosło się z Poznania do Warszawy i jako Porsche Polska działa już poza strukturami VGP.

Rozstanie, choć przykre, nie powinno istotnie zaważyć na liczbie sprzedanych samochodów, bo choć Porsche w Polsce działało całkiem prężnie (w 2024 roku sprzedało 4131 aut), w porównaniu do Skody, Volkswagena czy Audi, wolumen wciąż był nikły. Dość powiedzieć, że Skoda wydała polskim klientom 60 131 samochodów (+16,8% względem roku 2023), Volkswagen 38 401 (+13,2%), a Audi 29 161 (+12%). Cupra osiągnęła wynik 11 555 sztuk, co stanowi aż 31,6-procentowy wzrost rok do roku.

Najchętniej wybierane modele w Polsce

Które modele klienci kupują najchętniej? Na czele rankingu pozostaje Skoda Octavia, która dzieli zestawienie top 5 z dwoma innymi modelami czeskiej marki. Tak wygląda lista przebojów grupy Volkswagen w naszym kraju:

• Skoda Octavia: 19 266 szt.

• Volkswagen T-Roc: 9218 szt.

• Skoda Superb 8306 szt.

• Skoda Kamiq: 8082 szt.

• Cupra Formentor: 7849 szt.

Dane IBRM Samar dowodzą również, że 2024 rok był znakomity dla segmentu premium. Numerem 1 wśród klasyfikowanych w ekskluzywnym gronie marek było Audi. Udział w segmencie premium wyniósł 22,5 procent, a największym powodzeniem wśród samochodów z czterema pierścieniami w logo cieszył się model Q5, którego wybrało 5021 klientów.