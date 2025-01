Warszawa, Wrocław czy Kraków to najbardziej zakorkowane miasta w Polsce? Okazuje się, że żadna z tych metropolii nawet nie umywa się do niechlubnego zwycięscy najnowszego rankingu TomTom Traffic Index, do którego dotarł dziennik.pl. To polskie miasto należy do 10 najgorszych na świecie…