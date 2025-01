Koreański koncern inwestuje w Polsce. Nowa fabryka rośnie w oczach

POSCO International inwestuje 42,3 mln euro (ok. 180 mln zł) w budowę fabryki rdzeni do silników elektrycznych (napędzających auta elektryczne). Nowy zakład powstaje w Brzegu, na terenie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".

Z technologii opracowanej przez koreańskich inżynierów korzysta większość światowych koncernów produkujących auta EV. Nową fabrykę buduje firma Dekpol. Zakończono prace konstrukcyjne głównej hali oraz realizację sieci sanitarnych i elektrycznych. Zakład powstaje na działce o powierzchni 10 hektarów. Obiekt osiągnie docelową powierzchnię 21 000 m2.

Gigantyczne zamówienia do 2030 roku

Koreańczycy z POSCO zdecydowali się na budowę nowej fabryki w Polsce ponieważ firmy motoryzacyjne zakontraktowały już produkcję wszystkich rdzeni silników trakcyjnych aż do 2030 roku. Koncern do 2025 roku ma globalnie wytwarzać do 4,3 mln rdzeni rocznie, a 5 lat później – już ponad 7 mln sztuk.

Kia i Hyundai już złożyła zamówienia na produkcję z Polski

Produkcja seryjna w nowym zakładzie w Brzegu ma ruszyć w drugiej połowie 2025 roku. Początkowe zdolności produkcyjne to 260 tys. sztuk rdzeni rocznie. Po uruchomieniu kompletu ośmiu pras produkcja roczna wzrośnie do ponad 1,2 mln zestawów do 2030 roku.

– To znaczące, że zabezpieczyliśmy bazę produkcyjną w Europie, w czołówce ekologicznego przemysłu samochodowego, po Azji i Ameryce Północnej – powiedział Na Jeong Su, prezes zarządu POSCO International Poland JS. – W przyszłości zrobimy krok naprzód jako globalny producent ekologicznych części dzięki dodatkowej współpracy z głównymi europejskimi producentami samochodów – dodał.

Pierwsze zamówienie na produkcję 1,03 mln sztuk rdzeni złożył już koncern Hyundai Motor Group, do którego należą marki Hyundai (elektryczne modele IONIQ) i Kia (EV3, EV6 i EV9). Komponenty produkowane na Dolnym Śląsku trafią m.in. do fabryki Hyundaia w Nosovicach w Czechach – tam jest produkowana m.in. eklektyczna Kona. Z kolei Kia szykuje swoją fabrykę w Żilinie na Słowacji do uruchomienia produkcji bateryjnych samochodów.