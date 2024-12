MG Motor świętuje sukces w Polsce. SUV-y i hatchbacki hitem

MG Motor to brytyjska marka należąca do chińskiego koncernu SAIC. Jej korzenie sięgają 1924 roku. W Polsce brytyjsko-chińskie SUV-y i hatchbacki to najlepiej sprzedające się auta z technologią pochodzącą z Państwa Środka. Przez rok od debiutu sprzedało się nad Wisłą ponad 5500 sztuk MG. Do tego w 12 miesięcy powstała sieć 24 salonów, z których 23 posiadają własne serwisy, a do końca 2025 roku firma planuje otworzyć 40 punktów sprzedaży.

– Stawiamy na doskonałą relację jakości do ceny, zapewniając przy tym jednocześnie komfort użytkowania i niezawodny serwis. Wierzymy, że każdy zadowolony klient staje się ambasadorem naszej marki, a naszym celem jest stały rozwój – chcemy, by MG znalazło się w Top10 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce – powiedział Peng Lin, General Manager SAIC Motor Poland.

MG ZS Classic już na rynku. To najtańszy SUV

Do realizacji tego planu z pewnością przyczyni się MG ZS Classic. To odświeżony model pierwszej generacji. Samochód w Polsce zadebiutował rok temu, a teraz staje się "klasykiem" i jest oferowany jednocześnie z nową 2. generacją MG ZS.

MG ZS Classic jako najtańszy na rynku SUV bierze na celownik takie auta jak m.in. Toyota Yaris Cross, Dacia Duster czy Renault Captur. Czego mogą spodziewać się kierowcy? ZS Classic zachował znaną stylistykę 4,3-metowego nadwozia. Wnętrze należy do najbardziej obszernych w segmencie pod względem miejsca na ramiona, nogi i oraz przestrzeni nad głową.

Przestronne wnętrze, pojemny bagażnik i prosty silnik 1.5

Z kompletem pasażerów bagażnik zapewnia 448 l pojemności, po złożeniu tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1375 l. Pod maską pracuje sprawdzony, wolnossący silnik benzynowy 1.5/106 KM połączony z pięciobiegową skrzynią manualną.

Najważniejsze zmiany pod karoserią

Najważniejsze zmiany zaszły w wyposażeniu. Samochód zyskał systemy wspomagania kierowcy ADAS, takie jak m.in.: asystent utrzymania pasa ruchu, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu czy aktywny system nagłego hamowania (AEBS), a także kamerę cofania, rejestrator danych EDR i system monitorowania kierowcy.

MG ZS Classic jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia

MG ZS Classic w bazowej wersji Excite kosztuje od 79 800 zł - to najtańszy SUV z silnikiem 1.5 na polskim rynku. Wyposażenie obejmuje m.in.:

klimatyzację;

reflektory w technice LED;

czujniki parkowania z tyłu;

elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne;

elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka;

łączność z Apple CarPlay i Android Auto;

skórzane obszycie kierownicy;

10,1-calowy ekran dotykowy;

17-calowe alufelgi.

MG ZS Classic kosztuje od 79 800 zł, ale lepiej wybrać wersję o 6400 zł droższą

MG ZS Classic w wersji Exclusive jest dostępny w cenie od 86 200 zł. Różnica w cenie do bazowego wariantu to tylko 6400 zł, a samochód jest zdecydowanie lepiej wyposażony. Oferuje dodatkowo m.in.:

system kamer 360 stopni;

monitorowanie martwego pola;

elektryczną regulację fotela kierowcy (w 6 kierunkach);

podgrzewanie przednich foteli;

tapicerkę ze skóry ekologicznej;

światła przeciwmgłowe przednie;

wirtualne zegary;

nawigację iGo

MG ZS Classic kontra Toyota Yaris Cross, Dacia Duster i Renault Captur. Jaka różnica w cenie?

Jak MG ZS Classic wypada w konfrontacji cenowej z innymi modelami segmentu B-SUV? Lider tej klasy aut, czyli Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Force (116 KM) kosztuje od 104 300 zł.

Dacia Duster ECO-G 100 (z fabrycznym LPG) wymaga kwoty 80 800 zł. Tak lubiany w Polsce Renault Captur TCe 90 otwiera cennik od 86 800 zł.

MG ZS Classic z 7-letnią gwarancją

MG ZS Classic jest objęty 7-letnim pakietem gwarancyjnym. Ochrona obejmuje standardową gwarancję producenta (do 150 000 km), ochronę przed perforacją karoserii z powodu korozji oraz pakiet assistance.