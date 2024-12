Oszuści mają nowy sposób na okradanie ludzi z pieniędzy. Tym razem podszywają się pod służby i najgorsze jest to, że kierowca może łatwo połknąć haczyk. Przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Jak wygląda mechanizm przestępstwa? Na co zwrócić uwagę?