Sprawdzili ponad 929 tys. aut. Oto najbardziej niezawodne modele

Toyota produkuje najbardziej niezawodne samochody, które bez problemów służą pierwszemu właścicielowi 15 lat i dłużej – uznali w najnowszym raporcie analitycy iSeeCars. Stąd japońska marka stanęła na szczycie badania satysfakcji klienta. Jak do tego doszło?

Pod lupę trafiło ponad 929 tys. aut z lat 1981-2009, które od stycznia do września 2024 roku zostały sprzedane na rynku wtórnym. – Zdecydowana większość konsumentów nie posiada jednego auta więcej niż 10 lat. Jeśli trzymasz samochód przez 15 lat, to oczekujesz niezawodności, praktyczności i niskiego zużycia paliwa, czego potwierdzeniem są modele z najnowszego zestawienia Top13 – ocenił Karl Brauer, analityk iSeeCars.

Toyota z hybrydą to samochód na 15 lat lub dłużej

Toyota nie ma sobie równych. W kategorii marek zajęła pierwszą lokatę z wynikiem 5,6 proc. aut, które przez minimum 15 lat od pierwszej rejestracji nie zmieniły właściciela. Rynkowa średnia to 3,7 proc. Przy czym na 13 modeli w rankingu aż 7 wyprodukowała ta japońska firma – trzy z nich to hybrydy. Żaden producent nie może pochwalić się takim wynikiem.

7 modeli na 13, czyli jeden producent zdeklasował resztę

Toyota Highlander Hybrid z wynikiem 7 proc. aut użytkowanych przez pierwszych właścicieli najmniej przez 15 lat to numer jeden zestawienia modeli oraz w kategorii SUV-ów. W Polsce auto jest oferowane z hybrydą 4. generacji złożoną z 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc napęd 4x4 AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent). Bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń. 248 KM całkowitej mocy sprawia, że ten przewie 5-metrowy SUV przyspieszy od 0 do 100 km/h w 8,3 s. Wystarcza też, by bez zadyszki holować 2-tonową przyczepę.

Na 2. miejsce wjechała Toyota Camry Hybrid z niemal identycznym rezultatem – 6,9 proc. kierowców korzystało z tego sedana przez minimum 15 lat. W pierwszej piątce rankingu są jeszcze trzy inne Toyoty, co dobrze obrazuje wysokość poprzeczki zawieszonej przez Japończyków. Trzecie miejsce zajmuje Highlander (6,6 proc.) z klasycznym silnikiem benzynowym. Na czwartej lokacie jest Toyota Tacoma (6,4 proc.), która wygrała ranking pickupów. Piąta pozycja to Toyota Prius (6,3 proc.).

Honda C-RV oraz Ford Escape Hybrid – z tych aut 6,3 proc. kierowców korzystało przez minimum 15 lat. Ósmą lokatę zajmuje model RAV4 – 6,2 proc. właścicieli miało tego SUV-a nowości. Dalej są kolejno: Lexus IS 350, Nissan Versa, Toyota Tundra, Honda Ridgeline i Subaru Forester.

Oto 13 samochodów jak wino, im starsze tym lepsze

Lokata Marka i model Procent aut użytkowanych przez 1 właściciela przez 15 lat i dłużej 1 Toyota Highlander Hybrid 7 proc. 2 Toyota Camry Hybrid 6,9 proc. 3 Toyota Highlander 6,6 proc. 4 Toyota Tacoma 6,4 proc. 5 Toyota Prius 6,3 proc. 6 Honda CR-V 6,3 proc. 7 Ford Escape Hybrid 6,3 proc. 8 Toyota RAV4 6,2 proc. 9 Lexus IS 350 5,8 proc. 10 Nissan Versa 5,7 proc. 11 Toyota Tundra 5,5 proc. 12 Honda Ridgeline 5,5 proc. 13 Subaru Forester 5,5 proc.